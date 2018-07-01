禪者的初心：「創客」的定義來自最讓他們感興趣的問題

文：戴爾．道弗帝（Dale Dougherty）、亞麗安．康拉德（Ariane Conrad）

自造練習

創客不見得需要正式訓練或跟隨專業人士的傳統，創客跨越學科，甚至以業餘身分跨過不同領域邊界。禪師鈴木俊隆描寫的「禪者的初心」，換一個方式解釋，指的就是：創客心裡存在許多可能，但在專家心裡，可能性卻微乎其微。創客以非專家的身分參與自造，感到自在。

設計師查爾斯．伊姆斯（Charles Eames）說，只要堅持下去、肯花時間，任何人都能成為設計師：「先從一個點子開始，然後將點子重複一百遍，從中選出一個原型，再重複一百遍。」他的重點是，只要重複某個點子，任何人都能學習他們工作所需的知識，並且變得擅長。重複就是不斷改變一個程序或實驗的循環，直到出現更進步的成果，或者手法變得熟練。

學生學到的通常是正式化的設計或工程流程，但我認為這麼做反而會擾亂他們，無法從自我經驗中學習。一開始的實驗與改進，也就是找出實現過程的方式，雖然看似混亂，尤其是在學習掌握新技巧或工具的階段，然而藉由練習和重複，我們會變專精，開始找到個人的操作過程，如果出現新問題和挑戰，就會很有用。

我們不需要第一次就上手，快速成型技術的意思是可以經常重複，善用科技，原型製作就會變得輕鬆便宜。科技可以減少重複的時間，同時增加整體重複的次數。我們可以拿一個粗糙的點子，做出粗糙原型，然後重複製作，複製愈多，進步也愈多。

馬希莫跟我聊到他在義大利伊夫雷亞設計學院，是怎麼教學生互動式設計，他告訴我：「說穿了不過就是重複。先從草圖和原型開始，得出不同準確度；可以先從硬紙板開始做低保真度的原型。加入某些電子器材後，原型就逐漸變成你想要的設計，成了高保真度原型。」

「重複過程讓你能與人們嘗試原型，我認為互動式設計就是要跟人一起嘗試，愈是希望產品完美，就愈需要玩產品。每次重複的時間愈短，你能做的實驗就愈多。我們之所以選擇使用某些工具，是因為它們能縮短這個循環。」馬希莫和他的團隊研發Arduino，讓產品更快速成型。

這就是體驗為主的設計流程，我想許多創客都是利用該流程研發產品，跟許多學校教的大不相同，無論是設計或工程學院都是。學校教的正式程序，通常是將大把時間投注在規畫、發展規格，在開始製作前做好充分研究。在這個模型裡，觀念構成較不昂貴，這裡重複的只有談論計畫的過程，而不是實際的製作花費。馬希莫說的互動式設計模型，需要更早取得實體，然後反覆重複。這是創客觀點裡，最基本與有機的設計觀念。

包括設計思維等程序的正式模型，來自大衛．凱利（David Kelley），IDEO設計公司的作品描述的是人為優先的設計流程，理解與深入問題，然後發展出新的解決想法，打模成型，接著進入測試。共可分為以下階段：

同理

定義

概念成形

打模成型

測試

設計思維呈現的是設計過程，主要是進行探討，而非設計過程本身。確實，我們體驗的過程並非線性，跟正式模型成型一比，較不具邏輯。

南韓的學前五年級學校老師蓋瑞．多納惠（Gary Donahue）跟我分享一支影片，影片中，他的四年級班級帶人參觀他們的創客空間。影片一開始，有名小男孩點出設計循環的元素，包括調查、設計、計畫、創作、評估。孩子帶觀眾觀摩創客空間，描述他們可用的素材，是這支影片最吸睛的部分。讓我最有感觸的，是看見學生的創意作品，從機器人到風車、衣服都有，還有他們的雀躍及興奮感受。

正式教學有時可能少了雀躍和興奮感，取而代之的是強調本身就是解答的精確、公式和系統。一般來說，工程系學生的選修學科較少，投注在製作的時間也少。簡單來說，沒人鼓勵他們改造發明。有的人覺得工程師不太需要改造發明，實際上，在我參訪華盛頓特區的美國國家工程院時，某個在小學負責工程教育的團隊領袖告訴我：「工程師不是創客」。我搖頭，晃了晃手裡的《Make:》雜誌，我告訴他，下一代的工程師都在讀這本雜誌。工程業守護神希望大家把工程師當作身穿實驗室白袍的醫師，而不是美泰克維修工人。他們希望孩子從小就渴望成為工程師，不喜歡未有正式學經歷的人自稱工程師。其實，自稱軟體工程師的程式設計師，也一直飽受爭議。

成為創客的過程可能不正式、混亂而有機，這個過程包括不斷失敗、誤解和拼湊電腦，卻也能夠克服這類型的難題。這是反映出真實人生的個人過程，而不是理想或典範。創客心想：只要對我奏效，就是有用。如果沒用，就繼續改造。創客也跟他人學習，他們能反思自己的過程，跟他人比較取經。

在第四期《Make:》裡，威廉．里威（William Lidwell）專訪發明家迪恩．卡門（Dean Kamen），他被問到覺得自己的風格較接近愛迪生，還是電氣工程師尼古拉．特斯拉（Nikolai Tesla）？愛迪生採用的方法是大規模的試驗與失誤，特斯拉則在腦中構思模型，然後才組裝製作。以下是卡門的應答：

很可惜的是，我會說我比較接近愛迪生：東減西補的發明改造家，弄髒雙手，不斷做到成功為止。比起我這型的人，我比較欽佩伽利略、牛頓和愛因斯坦這類發明家，我只是不斷用工具和現有科技嘗試，直到有用為止。我很佩服他們，希望自己跟他們一樣，偏偏事與願違，所以我只能靠自己努力成功。

自學成材的發明家兼工程師卡門，最出名的就是他的兩輪電動車，他把自己歸類為改造工匠，而不是發現撼動世界真理的科學家。然而卡門跟其他自稱改造工匠或工程師的人一樣，無論有無接受正式教育，還是有他天才的一面。

里海大學人類學系的優秀教授史蒂芬．葛曼（Steven L. Goldman），在論文「為何人類需要工程哲學」的論文中，描寫工程在西方文化備受低估一事，跟科學一比更尤其。他寫道工程和「可能性、特殊性、環境相關、暫時性」畫上等號，而科學則是「必要性、確實性、普世、持續性和永恆」，將科學的地位高高擱於工程之上，等於「將演練、價值、情感和意志，列為低於理論、價值中立的原則及推論邏輯的位置，導致人類無法理性解決人生問題」。我相信創客心態反映出轉變，將演練置於高過理論的地位，不確定性超越確定性。

克雷格．佛瑞斯特和他在喬治亞理工學院的同事，協助支持為學生創立發明工作室，他寫道：「孕育出開放性設計產品製作的大學環境並不常見……在標準的工程課程裡，學生一般不會創造或發明實際的東西，除非他們已經累積足夠的終端設計（Capstone Design）經驗。」一九三五至一九六五年間，工程系所出現重大轉變，不再是「手作、實際操作課程」，全新課表的用意在於培養「理論為主的方法，重點著重在數學建模」，所以大學裡都是滿腦子填鴨式教科書知識的學生，期望畢業後能發現部分所學有用處，而到了公司後，則能得到更明確實際的訓練。然而二〇〇四年時國家研究委員會卻說，到了二〇二〇年，工程師必須要具備創作、發明和革新的能力，學校應該盡全力協助學生，培養這方面的才能。這就是發明工作室正在努力的目標，這裡變成學生製作個人作品和課堂作業的所在，公司前來尋覓暑期實習生時，已有豐富學經歷的發明工作室學生，也因此成為企業首選。

也許正如葛曼指出，儘管STEM將數理工科混為一談，但我們應該理解並區分科學與數學、工程和科技之間的不同。葛曼描述：「工程師運用數學科學等知識解決問題，但他們的解決方法卻跟數學家和科學家截然不同。」迪恩．卡門這類型的工程師，找尋解決問題的方式，也跟愛因斯坦等科學家不同，因此解決方法也不同。葛曼寫道：「科學家把目標設定為大自然的真相，而工程設計則反映出……在部分資訊條件下，實施足夠有效的解決方法，並有意識地操作，即使不是最理想，夠好即可。」

工程很實際，尤其是創客工程，創客也了解他們不完美，知識或能力不足，然而他們還是沒停止自造的腳步。

優果．康提（Ugo Conti）是名七旬設計師，打造出新種蜘蛛船Proteus的原型，船身會撐開細長四肢漂浮在水面，模樣像極水蜘蛛。優果原為義大利人，後來搬到美國，取得柏克萊大學博士學位，那之後就不曾離開灣區。他在車庫工作，他的船大部份就是在這裡製造完成的。若他不造船，就是在修繕房屋，為自家手製美輪美奐的木製旋轉樓梯。他是非常典型的義大利人，個性結合藝術天性和「工程手感」，《Make:》雜誌裡有篇描述他的文章，標題是：優果最不可思議的，是他對直覺天賦的強調：

我天生就是工程師，這就是我。我小時候就想理解事物運作方式，運用這種知識去製作與做事的直覺也很早就開始。我對事物運作的模式充滿直覺，我了解某些簡單的東西，例如我不須理解數學，就會物理學法則，我不是數學家，也不從事數學。 我是普通人，但我有偉大的高峰期。很多人都對我欽佩不已，因為我不必知道問題原委，就能找到解決問題的方法，甚至可能是人們花好幾個月都找不到解答的問題，我卻能全憑直覺，一下就摸出答案，這是一種天賦，是我與生俱來的能力。大家看到我的高峰期，認為我是天才，好吧，在事業高峰裡我確實是天才，但其他時刻我就是個平凡的人。事實上我常犯錯，接二連三犯錯。

科學哲學家卡爾．波普（Karl Popper）描述：「所有生命都在於解決問題。」他補充：「每個有機生物都是發明家和技術員，不分好壞，成不成功，他們都會解決技術性問題。」要吃什麼？要製造什麼？哪裡是安全的居住地？包括人類在內，所有有機生物，每天都得找出覓食方法、安睡所在，甚至找到讓自己幸福快樂的方法。若我們採納波普的說法，那不解決問題的人，就不是真正活著；而不教學生解決實際問題的教育，就不算真正的學習；不能讓我們解決問題的工作，也不算真正的工作。

Project H的創辦人艾蜜莉．皮洛頓（Emily Pilloton）從小就喜歡解決問題，而這也是紀錄片《夢想實驗室》（If You Build It……）的主題。在第四十期《Make:》雜誌裡，與思特．霍布魯克（Stett Holbrook）進行的訪談中，她說讓她小時候覺得新奇的，是「跟馬蓋先一樣，要在高壓限制下，急切解決問題的險境。」接著補充：「我喜歡限制。給我十美元，將我一隻手綁在背後，矇住雙眼，讓我在什麼都沒有的情況下，做出非凡事物。」這種心態反映在她與學生的成就，之前是紐約格林威爾的高中生，現在則是她在柏克萊帶的女生班。艾蜜莉的目標是「用對年輕人和年輕社群有意義的方式，激勵他們，不分校內外，協助他們在生活中應用點子，以他們可能沒想過可行的方式將構想化為真實。」成為創客的同時，他們也發展出創客心態。

創客樂於解決問題，因此願意花大把時間嘗試解決問題。有些人對問題視而不見，找其他人幫忙解決，但創客不僅想解決問題，也相信純粹從經驗培養的無形好處。

剛開始問題可能很小，也很個人，但隨著創客愈來愈擅長解決問題，他們會專攻更有野心的大問題。他們公開合作，發布e-Nable等用3D印表機製作兒童義手的國際義工網絡專案，不僅分享修改開放資源3D設計，也教導他人使用3D列印。在二〇一五年的灣區自造展，我遇見一名來自俄亥俄州辛辛那提的父親，他兒子正展出紅色的3D列印假手。這名父親告訴我，兩年前他對3D列印還一無所知，但現在他認識到這個族群，了解他可以加入並幫他兒子。

有句中國諺語「願你活出色彩」，乍看讓人誤以為是「願你活出問題」。創客的定義來自最讓他們感興趣的問題。

開放性

富蘭克林在自傳裡說：「我們享受他人發明的好處時，應該要高興有機會透過自己的發明造福他人，這就是我們應該慷慨並自由去做的事。」 一七四二年，富蘭克林發明了一種新火爐，一開始叫作賓州火爐，後來成為廣為人知的富蘭克林爐。這台火爐能有效利用少許木塊產熱，室內的熱循環也更為優異。州長對這台火爐很滿意，於是頒給富蘭克林十年專利，但富蘭克林「出於身負重擔的原則」婉拒了。富蘭克林發行了一本火爐手冊，其他人開始跟進製造圖利。但富蘭克林願意公開分享他的作品，是因為他曾說過「要自由慷慨為之」。他不選擇保有專利，帶給他麻煩，直到今日仍是未解的專利制度問題的，這麼做等於打開一扇門，讓其他人獲得專利，導致某人發明的自由使用權受到限制。

富蘭克林的想法也反映在今日的創客社群和開放原始碼硬體發展上，「資訊應該自由分享」的思想深深紮根於網路文化，理查．斯托曼（Richard Stallman）的自由軟體運動，也在在影響創客。後來創客社群的開端，就是預設分享。出於個人好處，這也變成廣為採納的做法，但若認為開放是必要條件，這種觀念是錯的，開放是創客自身的選擇，目的是平衡自身的興趣與社群的廣大利益。創客通常理解，選擇分享就是種付出，算是當初自己亦受益於他人作品的回饋。

開放原始碼硬體所展現的，是分享個人作品的人以及運用該作品的人要負的責任。開放性不僅和開放來源有關，也不只有授權問題，而是開放合作文化的一部分，支持藝術與創新，不侷限個人或商業性條件，鼓勵大家不需許可即可參與，讓作品能自由不受限制地分享傳送。

相關書摘 ▶破解，是一種生活技能；自造，搭起DIY和駭客的橋樑

書籍介紹

本文摘錄自《自由自造：風靡世界200個城市，數百萬人投入，改寫全球製造版圖的創客運動，正在翻轉我們的教育力、工作力以及思考力！》，商周出版

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作者：戴爾．道弗帝（Dale Dougherty）、亞麗安．康拉德（Ariane Conrad）

譯者：張家綺

全球創客運動推手戴爾．道弗帝帶你一窺世界經濟與社會的大移轉！

創客究竟是什麼？哪些人屬於創客？創客是我們身邊的製造人和創作者，他們是形塑與打造世界的人；創客將科技視為一種邀請，邀請他們發明探索及實驗。我們曾經說的愛好者、玩家、工匠、藝術家、發明家、工程師、手工達人，這些人全是創客。

創客運動正在改變由誰製造、製造什麼、要如何製造、在哪製造的故事。這是場原型革命，從小規模出版的革命出發，讓更多人將點子化為真實有形的物品。經濟學者傑瑞米．理夫金（Jeremy Rifkin）稱之為「第三次工業革命」，《Wired》雜誌編輯克里斯．安德森（Chris Anderson）則說這是「新工業革命」。不管叫什麼革命，你都不會看到工廠出現更多人埋首苦幹，而是愈來愈多人擁有自己的設備，或者就像在健身房使用健身器材般容易，接觸這些工廠設備。創客運動不僅是經濟改革，也是創意文化的變革，前進藝術與科學、科技與手創的創意蓬勃，是親自手作的「文藝復興」，創造出全新工具、打造出嶄新的思考方式。

在本書中，作者戴爾．道弗帝就像是你的個人導覽，帶著賓客和記者在自造展間穿梭，帶著你認識創客運動實例的人物和案子，二〇〇六年戴爾．道弗帝創辦這個全球性活動時，幫自造展取了一個別名：「世界最強展示討論會」，捕捉到猶如馬戲團的熱鬧氛圍，每年一度的活動吸引成千上萬大人小孩前往參與，驚喜地挖掘無窮無盡的想像力、各個年齡層的發明家與手創者、工程師和藝術家的創意，他們展示的作品模糊了科技與科學、手工藝與藝術的界線。場內還有自製的自動機器人、香蕉鋼琴、閃爍LED光的機車夾克、裝上發動機的蘇丹式躺椅，用化石釀造的麥芽啤酒、噴火的廢金屬拼裝章魚、空拍攝影風箏設備、自動澆水花園、單車輪製的風力渦輪機和其他上千種好玩又實用的物品。

創客出於個人、社會和商業因素，打造製作各式各樣的物品，也為教育、藝術、食用、商業或娛樂價值而自造。你會在書中認識到：

發明高貴不貴的新型低溫烹調機的麗莎．費特曼（Lisa Fetterman）

曾當過牧師、自己創立3D印表機公司的布魯克．德拉姆（Brook Drumm）

十二歲就展開創客事業的昆恩．艾特尼爾（Quin Etnyre）

開啟無人空拍機競賽聯盟的行動藝術家馬克．寇部拉（Marque Cornblatt）

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航