冷門卻爆紅的拉丁語課：為何動物在性行為後會感到憂鬱？

文：韓東日

Post coitum omne animal triste est.

所有動物都會在性行為（結合）之後感到憂鬱。

這句名言是我在羅馬留學時期一位老教授所教的法醫學課堂上聽到的話。修那門課的學生大約120人，說話時摻雜著拉丁語、義大利語和英語的教授說的話太過風趣，讓所有人都開懷大笑。而當時有一個笑不出來的學生，那個人就是我。不是因為這段話不有趣，而是因為我聽不懂。教授講課時摻雜著一半的拉丁語和一半的義大利語，別說是理解課程內容了，我甚至無法準確區分出我聽到的究竟是義大利語還是拉丁語。就連教授在講那句話的時候我也無法理解，於是我便問旁邊的同學大家為什麼笑。

他把那句話告訴了我，即使如此我還是不懂，乾脆拜託他把整句話寫下來。但是我看不懂他的字跡，我又拜託另一個同學，請他幫我寫得端正一點。我用字典查句子的意思，細細地分析之後這才笑得出來。我的個性很急，但是在羅馬的一切卻很慢，而我又無法理解，所以我總是對自己發脾氣，那是一段只有想像力有所長進的時期。

我在2001年前往羅馬學習法學。留學的第一年我在佩魯賈學習義大利語，然後以我那不像樣的義大利語實力開始了法學的學習。俗話說初生之犢不畏虎，一開始我很理所當然地上課，但後來我的信心卻被狠狠打擊了。我在佩魯賈依照不同的學習領域跟隨三位老師學習，就連法學概論的書我也提前閱讀，並循序漸進地預習，但是到了實際上課時我卻連法律用語都無法確切聽懂。

真的是「慘」！還有「囧」！如果我是現在的學生，一定會不禁說出這樣的嘆息用語。一開始我就跌入了絕望的深淵。既然我連用語都聽不懂，我也難以推測該如何用功才能理解所有的課程內容。法律研究所的課程就連主修法學的學生都覺得困難，非主修法學的學生又該有多恐懼呢？每一個法律用語都像是一面高牆朝我接近。我不能使用母語，而必須以義大利語和拉丁語學習那些用語，這簡直要把我逼瘋了。就算去上課也完全聽不懂教授說的話，第一年我就這樣在無知中度過。

在我覺得自己稍微習慣了法學用語時，法醫學和法律心理學的課程又成為了另一道高牆。這下是醫學和心理學的用語來狠狠折磨我了。我不斷地感到絕望。上完課回到宿舍之後，我腦海裡閃過無數次要不要乾脆放棄學習回去韓國的想法。有時候我會到宿舍的天台上俯瞰來來去去的人和車，當時我也曾產生跳下去的衝動。另一方面，在地獄般的日常生活中，我的體內開始冉冉升起一股傲氣。

「上課的教授們全都是該領域的權威，是受到讚頌的著名學者。我聽不懂他們上的課是再理所當然不過的事。但是總有一天我一定要聽懂他們說的話。就算最後我還是聽不懂又怎麼樣？光是能聽見這些權威的聲音就已經是無上的光榮了。世界上的人們，我國的學生們，在這些人之中有幾個人能享有這種特權？我應該對現狀感到滿足才對。」如此轉念一想，我的心變得輕鬆許多。往後的上課時間就變成了我一個人的遊樂場。

我每學期都會和來上拉丁語課的學生們分享我的這段經驗。我曾說過「各位應該要覺得修習艱難的拉丁語課程的自己很了不起，要對自己抱有自信心」，這段話也是出自於前述那段故事的脈絡。接著我會請學生們務必試著體驗一句話：「所有動物都會在性行為之後感到憂鬱。」我一說完之後，學生們彷彿有些害羞，紛紛閃避我的眼神。不過我想討論的可不是這句話字面上的意思。

「Post coitum omne animal triste est.」請把這句話裡的拉丁語單字和各位所知的英語單字比較看看。這一句話使用了六個單字，而這當中至少「post」和「animal」是可以輕易理解的。現在剩下的四個單字就不得不依靠字典的協助了。

試著查字典卻發現沒有「coitum」這個單字。此單字是從代表「結合、性交」的名詞「coitus」而來，接續詞「post」的後面要接名詞的賓格，因此「coitus」就轉變成名詞的賓格形態的「coitum」了。

接下來的單字是「omne」，看起來像是第一次看到的單字，不過各位一定在韓國的國語教科書和某個電信公司廣告中聽過這個單字演變出的詞。那就是讀作「omnibus, omnia」的單字。這兩個單字都是從「omne」變形而來的形容詞，而兩者的意思皆是「一切」。

如果是學過義大利語或西班牙語的人應該能立刻明白「triste」，沒學過這兩種語言的人或許會很難猜測這個單字的意義。不過要是你有豐富的英語詞彙能力，也能從英語的「triste」之中獲得提示而推斷出「悲傷的、憂鬱的」的意思。

最後的單字是「est」，在說明單字之前，我會請學生至少一定要把這個單字背起來。因為「est」就是英語的動詞「is」，意即，只要把它看成是英語裡的「be動詞」即可。我們在日常生活中真的很常接觸到動詞「est」的原型動詞。因為某個香菸公司的香菸品牌「ESSE」就是動詞「est」的原型動詞。而「esse」的語源則是從梵語演變來的。

那麼我們現在就正式開始分析這句話的意思吧。這句名言是古希臘出身的醫生兼哲學家蓋倫（Claudius Galenus，129∼199/201，有一說指出他是在217年逝世）所說的話。另外也有些人認為他是在羅馬時代負責治療鬥劍士外傷的專門醫生。他所說的這句話不僅使用在法醫學上，也用於宗教學。這句的意義是指：當一直熱切期盼的瞬間激情過去後，人類會產生一種喪失某些非自己能力所及事物的虛無感。這句話也能解釋為：即使相愛的人就在身邊，若是沒有實現個人的、社會的自我，人類就會面對一個孤獨、寂寞和疏離的存在。

感到疏離和孤獨的人類面貌，尤其是道德的人類存在於不道德的社會中感到痛苦且徬徨的面貌，這些模樣讓身為靈性動物的人類開始追求成為理性的人類（homo sapiens）和宗教性的人類（homo religiosus）。這就是從宗教的面向來分析此名言的論點。

從某種意義而言，人類是在自覺是人類之後才開始敬拜神靈的。因此宗教的開始並不是人類單純為了順從某個強而有力的絕對存在，而可以說是在支配當代的冷酷體制和不合理的價值觀中，以及痛苦的生活中企圖重新發現人生的意義和價值的人類的掙扎。即早期的人類試圖從神的層面「推測analogia」生活的價值和意義。不是神需要人類，而是人類需要神。「製造出的神」的概念便由此登場。

Deus non indiget nostri, sed nos indigemus Dei.

不是神需要我們，而是我們需要神。

由此開始的宗教讓「國王或皇帝的正統性來自於神的支配階級」的主張正當化，不僅如此，宗教也深深滲透到左右民生大小事的日常之中。

若將這句名言應用到我們今日的日常生活，可以解說成：「人類一旦達到自己長久期盼的社會性地位或名望之後所感受到的情感不是滿足而是憂鬱」。實際上，當熱切期盼的瞬間激情過去之後人類會感到空虛。接受大眾的喝采與歡呼的演奏家或歌手在表演結束回到家後，一人獨處所體會的情感正是這句話的意思。而實際上法醫學教授在說明這句話的同時也說明了藝人暴露在容易依賴精神性藥品的環境之下的情形。

好的，現在各位應該能夠理解這句話真正的意義為何吧？我之所以提到這句話、請各位試著體驗也都是出自同樣的脈絡。我希望各位可以爬升到能夠品嘗那份憂鬱的位置，也希望各位可以瞭解那份情感的真諦是什麼。「讀書，那也沒什麼。」沒有讀過書的人有辦法說出這樣的話嗎？沒有嘗試過成功和失敗的人若是議論成功和失敗，他說的話會有價值嗎？許多成功的人的做法是如此；抑或那樣做就能克服失敗。要是這個談論成敗的人沒有成功或失敗的經驗，人們還會側耳傾聽他所說的話嗎？在特定領域裡不曾盡力的人若說出「不過就那樣」的話，我們是無法從他的話中感受到任何真實性的。

再者，盡全力奔跑之後所感受的諸如憂鬱或空虛的情緒絕對不是只有負面的意義。因為這讓我們認識到另一個自己。有時也會發生這種狀況：一心想著「我想要的就是這個」並奮力向前，卻在終於實現之後才領悟這不是自己真正想要的東西。我是什麼樣的人，我會因為什麼開心、因為什麼難過，什麼是我所需要的，這些問題全都只有努力過的人才會知道。或是領悟到我所實現的不像我夢想或想像般的好，能體悟這個事實就能拋棄不必要的執著與固執，這也讓自己變得更加深沉且廣闊。

所以我希望我們能在自己的能力範圍內激情地奮力衝刺。無論是學習、戀愛、工作或其他的事，希望各位可以找到自己想做的事，並付出一切努力，在成就之後體會到那份憂鬱。如此一來，新的世界或許就會展現在各位的眼前。