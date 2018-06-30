冷門卻爆紅的拉丁語課：最初煽動人們看流血競技的，就是羅馬皇帝

文：韓東日

羅馬時代是個相當豐富的文化內容寶庫。直到現在以羅馬時代為背景的文化內容仍被用來作為新的創作素材，或是將既存的作品重新改編。僅以電影為例，以羅馬時代作為電影時代背景的作品相當多。如果是和我同世代的讀者大概會想到《暴君焚城錄》、《賓漢》以及《羅馬帝國豔情史》等電影作品，學生們則會聯想到相對近期的電影，如《神鬼戰士》、《風暴佳人》、《特洛伊》和《王者天下》。

這些電影之中，我記得的是《賓漢》，此為1959年威廉．惠勒導演的作品，這部作品後來在2016年被重新改編。2016年的版本和原作相比多了許多惋惜之處。1959年版本的威廉‧惠勒導演在看過這部電影之後曾驚嘆：「喔，主啊！這部電影真的是我製作的嗎？」我能理解他為什麼會這麼說。諷刺的是，數位技術發展神速，以莫大的資本運作的現代電影產業竟然比不上無法想像電腦製圖技術的1959年的寫實版《賓漢》。以這部電影的例子來思考，我們可以從中體會到藝術不單只是以技術完成的作品，而是一門綜合藝術。

即使在文明與技術璀璨發達的今日，西元前500年開始到西元500年，存在了將近一千年的羅馬時代的政治、軍事、文化、科學等文明仍然給予現代人許多靈感。這一堂課要帶各位一起瞭解羅馬人都在玩些什麼、如何玩樂，以及羅馬人的遊戲和閒暇文化。

首先介紹的是「丟銅錢遊戲」。銅錢的正面是皇帝的頭像，背面刻著船的模樣，所以這個遊戲就叫做「頭與船」（capita et navia）。這個遊戲後來演變成英文所稱的投擲銅錢「cross and pile」。足球比賽開始之前投擲硬幣的動作也是由此而來。

賭博確實是個在任何時代、任何社會都不會消失，刺激人類本性、擁有魔力的遊戲。羅馬的上流社會也盛行賭博，尼祿皇帝（Nero Claudius Caesor Augustus Germanicus）十分沉迷賭博，他甚至還出版過跟賭博相關的說明書。羅馬法禁止賭博，不過到了舉辦「農神節」（Saturnalia）祭典時（約莫在現代聖誕節時期）就會例外地允許大家賭博。

代表性的賭博遊戲為擲骰子遊戲，使用的骰子大致分為兩種。第一種是四面平面和兩面曲面，由小的骨頭製造的「talus」骰子；另一種是和現代的骰子相似，在骰子的六個面上刻數字的石頭骰子「tessera」。擲骰子遊戲的擲杯模樣為「pyrgus」或「fritillus」，這種遊戲是將骰子裝進圓筒狀的擲杯裡，在搖動之後丟出四個骰子，擲到最高分的人就贏了。

類似棋盤或西洋棋的「石頭遊戲」（ludus calculorum）是一種軍事戰略的版圖遊戲。棋盤上的石子是卒的角色，名稱取自古代傭兵，稱作「latrunculus」，還有用於攻擊的軍人「milites」和「bellator」。棋子最初是用碎石做成的，到後代演變出用象牙或金、銀製造成高級的棋子。棋盤上的所有隊形的目標是要包圍住對手，讓對手的多數棋子無法動彈。16顆軍人角色的棋子各有名稱和角色，這些棋子分別是兩個百夫長、兩隻大象、兩個騎兵、兩個護衛兵、八個步兵。

根據賀拉斯（羅馬帝國奧古斯都統治時期著名的詩人、批評家、翻譯家。）留傳下來的說法，廣受孩子們喜好的遊戲是「蓋房子」（aedificare casas）、「把老鼠放在小箱子裡的賽鼠遊戲」（adiungere mures plostello）、「用長韁繩騎馬」（equitare in harundine longa）等。除了這些之外還有鐵圈遊戲，這個遊戲的玩法是拿一根長竿子推動裝飾著鈴鐺的鐵圈。羅馬時代的兒童還不知道有玻璃珠的存在，據說他們會拿核桃代替玻璃珠玩彈珠遊戲。

除了遊戲之外還有舞蹈。古羅馬的舞「saltatio」誕生自宗教祭禮儀式，因此當時的舞總是帶有嚴肅且莊重的調性。將舞蹈融合些許東洋風舞步的是古希臘人。這在保守的羅馬人眼中是既腐敗又墮落的行為，儘管這已打破了舊有習慣，保守的羅馬人依舊認為羅馬沒有所謂的舞蹈。對羅馬人而言，舞蹈只有男性舞者，同時偶爾會被當成男性對待的「cinaedus」所跳的舞才是舞蹈，因此普通的羅馬男性認為跳舞是十分缺乏男子氣概的一件事。

羅馬的劇場承襲了古希臘人的技術和感性，以及比羅馬人還早生活在義大利半島的伊特拉斯坎人的傳統。羅馬式劇場建立於西元前240年，盧修斯（古羅馬的文學家）改編自古希臘喜劇的羅馬式戲劇也曾在此演出。此外，羅馬人偏好將劇場蓋成圓形劇場的造型。

再者，羅馬人也喜歡「圓形競技場裡舉辦的競技大會」（ludus circenses），這被視為是非常重要的消費財。這場競技大會有官方比賽和私人比賽，以及流血比賽和運動比賽。

儘管古羅馬的學者塞內卡十分鄙視鬥劍比賽和比賽的觀賽者，但是喜歡欣賞選手在圓形競技場裡鬥死的人可不只有一般平民。其實最初煽動人們看流血競技的人物就是皇帝。大家可能也在電影中看過這種場面。皇帝伸出大拇指對著戰敗的劍士比出「去死」的手勢，這個行為被稱為「Pollice verso」。驚人的事實在於鬥劍比賽和葬禮儀式是一起舉行的。古羅馬認為為了紀念亡者犧牲必須伴隨葬禮，因此葬禮儀式會在鬥劍比賽後舉行。

鬥劍比賽最早引進羅馬約在西元前264年，一開始是在平地的圓形競技場舉辦，後來比賽的場地改為階梯式圓形競技場。比賽的目標是隨著觀眾的起鬨殺死或傷害對手。觀眾會揮舞手帕，一面吶喊「Mitte!」，意為「攻擊」。如果觀眾為輸家求情，皇帝就會接受這個請託饒了輸家；如果觀眾吶喊「Lugula!」，意指「砍他的頭」，那麼皇帝就會說出「Pollice verso」，接著豎起大拇指後再往下指，意即下令砍掉輸家的頭。不過觀眾的請願多少有些模糊地帶，因為鬥劍比賽有賭注的機制。在比賽中進行的賭注稱為「sponsio」。

圓形競技場裡讓觀眾熱血沸騰的另一個比賽是前面提到的電影《賓漢》中也出現過的膾炙人口的壓軸場面—戰車競速。戰車競速共有四組戰車一起比賽，分別以紅色組、綠色組、白色組和藍色組來區分。每一組都有驅使戰車的人，戰車從競技場的終點繞回出發點，最快到達的組別就獲勝了。

當然，圓形競技場裡舉辦的不只有嗜血的激烈競賽。在既定的節日和向特定神靈奉獻的祭典時，羅馬人也會在此表演展現出神靈威嚴或事蹟的戲劇。

再者，如同大家所熟知的一樣，羅馬人很喜歡沐浴。由於只有極富有的人家中才有沐浴湯池，公共設施的溫泉浴場的角色就十分重要了，溫泉浴場不僅是為了大眾的衛生著想的設施，也是一個社交場所。溫泉浴場也被當作人們見面的場地。溫泉設施是利用國家預算建設的，通常是按照皇帝的命令和承包商簽約，不過偶爾也會有贊助人或政務官捐獻溫泉的經營費用，讓人民可以免費入場，特別是在選舉遊說期間更是如此。

最重要的是，羅馬的溫泉設施展現出了高度的技術能力。溫泉的各種不同溫度是由控制熱氣的獨創技術所調節，位於溫泉地下室的中央蒸氣暖爐「vaporarium」將上升的熱氣引進設計於地板下方和牆壁裡的特殊管線循環流動，溫泉的溫度就是由此控制的。

不過現在羅馬市區裡的溫泉越來越少見了。在羅馬留學時期的生活中，最令我懷念的一件事就是把身體泡在溫暖的浴池裡。如果要去羅馬郊外的溫泉得花上幾個小時的車程，所以我常想，要是羅馬市內就有大眾湯池的話該有多好。我曾經問義大利的朋友「為什麼現在的羅馬不像以前一樣有大眾湯池」，他們回答我：「羅馬就是因為泡湯才滅亡的，所以就再也不建湯池了。」這就是他們的回應，信與不信就由各位自行決定了。

羅馬時代的年輕人也喜歡玩球。當時有許多形態的比賽，這也被認為是現代球類比賽的起始。球類比賽源自古希臘，這種球類遊戲是用手玩的，人們會組成兩隊或兩隊以上的隊伍進行比賽。玩球的地方很多，古羅馬人常在廣場、市場前、圓形競技場的沙地上、室內競技場，或是在為了玩球而特別設置的位於溫泉附近的廣場玩球。

根據比賽項目球的種類而有所不同。當時的球有很多種：「pila」是在球體裡塞入毛髮製成的球；鄉下地區的人會在球裡塞羽毛，這種球稱為「paganicus」；以馬毛製造成三角形，有三面可以玩的球叫做「trigon」；「arenaria」是在圓形競技場的沙地上使用的球；今日足球的始祖稱為「harpastum」，利用這種球玩的遊戲是將人們分成兩隊，把球踢到對手防守線外圍的比賽；在動物的皮球內灌入空氣製作的「follis」，類似於皮囊；在薄的皮球內灌入空氣，做出適合打排球比賽的「aluta」。仔細一看，各位會發現這些球類之中有類似足球、排球的球技項目的起源。

或許大家會問我為什麼在拉丁語的課程中需要講到羅馬人的遊戲和閒暇活動的話題。這算是我獨到的策略，是為了說明「學習」。各位可能會和我的學生一樣埋怨道：「唉，講到最後還是學習！」不過我的意圖是要告訴各位「休息和學習同樣重要」的道理。

許多人在學習的時候會把自己能利用時間的最大值定為學習的時間。但是我很懷疑這樣的計畫真的可行嗎？我必須先聲明，光就我自己的經驗來看，這個計畫是不可能做到的。我在羅馬留學的初期都是搭乘大眾交通工具通勤，後來一位完成留學學業的前輩在離開之前把他騎的舊機車送給我。多虧這份禮物，我得以縮短往返學校的時間。如果發生什麼必須趕緊去圖書館的事，我就會騎著機車去圖書館找資料，有了機車真的非常方便。

但是不知道從什麼時候起我的體重開始遽增。後來我明白了。沒有機車時，若要去學校和圖書館，我每天都必須要走上好幾公里的路程，那自然而然地變成我的運動。然而有了機車之後我的運動量隨之減少，或許是因為這樣，我的身體狀況也變差了。我以為花在通勤的時間減少，學習的時間就能增加，沒想到我卻失去了健康的身體，在留學期間時常跑醫院。當時我心想，運動也應該像學習一樣規律地實行，如此才能維持健康，學習也才會更有效率。學習是一件需要高度專注力的事。

學習也是一種強制性的勞動，因為我們有時候需要把腦袋無法自然接受的內容猛力地塞進去才行。但若是一天進行10小時以上的學習勞動，身體當然會出狀況，也無法提升學習的效率。並不是花許多時間學習效率就會變好。與其著重在學習的時間，不如發揮最佳專注力才能獲得最好的效果。

在腦袋和身體被強制接收各種內容的過程中會產生很大的壓力。為了紓解腦袋和身體的壓力，休息是絕對必需的。我不需要另外再說明休息的方法和種類了。我想大家都會有最適合自己的休息方法。有些人喜歡散步一、兩個小時；對某些人來說，看電影或漫畫就是休息。又或者只要不過度沉迷，電腦遊戲也能成為休息的一環。

運動是我特別推薦的休息方法。無論是工作或學習，要是沒有體力做後盾，就很難長久進行。有時候我們過於集中精神、產生野心，也會忘了休息。甚至也可能到達連休息的時間都覺得可惜的境界。這樣的人就是所謂的「工作狂」吧？越是這樣就越該以自我意識將自己從學習或工作中抽離。這是為了長期抗戰必須要有的姿態。

如果各位現在正在學習或工作，可以試著思考一天應該利用多少時間來休息，而那個休息的方法是否能讓各位真正達到放鬆的目的。