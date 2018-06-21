全球抗塑戰爭：印度環境部長籲「每天實踐一項綠行動」

環境資訊中心外電；姜唯翻譯；林大利審校

每年6月5日是世界環境日。不同於地球日，世界環境日始於1970年4月22日的草根運動和環境教育活動，由聯合國於1974年訂定。但今年，這兩個特殊日子有個共同的主題——對抗塑膠污染。

每年世界環境日的全球主辦國都不同，今年輪到印度。在這天，印度發起了一系列歷史性的活動，從全國大清掃到各邦、各大學和國家公園的一次性塑膠禁令。印度目前有13億人口，該國環境部長也在此時呼籲：「如果每個印度人每天實踐一項綠色行動，就能為國內帶來革命性的變化。」

為了世界環境日，印度政府更表示將清理多達100個歷史古蹟，包括世界知名的泰姬瑪哈陵。

世界環境日行動號召：拒絕你不能重複使用的東西

全球在世界環境日進行了3000多場慶祝活動。聯合國秘書長古特雷斯表示，2018世界環境日主題「對抗塑膠污染」是一個行動號召，邀請每個人思考如何改變我們的生活習慣，減輕塑膠對自然、海洋、野生動物和我們自身健康的影響。雖然塑膠有許多重要用途，但我們已經過度依賴一次性或免洗塑膠，造成嚴重的環境後果。

「我們的世界被有害的塑膠廢棄物淹沒，」古特雷斯說，「每年有超過800萬噸塑膠進入海洋。海洋中的微塑膠現在超過了我們星系中恆星的數量。從偏遠的島嶼到北極，無處不在。如果目前的趨勢繼續下去，到了2050年，海洋中的塑膠將比魚還多。」

「世界環境日的訊息很簡單：拒絕一次性塑膠。拒絕你不能重複使用的東西，我們可以一起走向更乾淨、更綠的世界。」

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印度環境森林和氣候變遷部長瓦德漢（Harsh Vardhan）呼籲國家和國際層級的所有利害關係者努力改善環境。瓦德漢表示，對印度而言，對抗塑膠污染不僅僅是口號，印度嚴肅看待這個議題。

瓦德漢指出，印度每天產生2.5萬噸塑膠垃圾；在印度，塑膠消費總量有70％被當作垃圾丟棄。

人造材料的最大宗 環境中累積達83億公噸

根據2017年由美國喬治亞大學科學家主持的研究，人類自1950年代開始量產合成材料以來，共製造出83億公噸的塑膠，其中大部分現在在垃圾掩埋場或自然環境中。

全球一年塑膠產量更從1950年代的200萬公噸，增加到2015年的4億多公噸，超過大多數其他人造材料。

到2015年，人類總計已經生產了83億公噸塑膠，其中63億噸已經成為廢棄物。這些廢棄物中只有9％被回收，12％被焚燒，79％在垃圾掩埋場或自然環境中累積。科學家估計，如果照目前的趨勢繼續下去，到2050年將有大約120億公噸塑膠垃圾進入垃圾掩埋場或自然環境。

環境部長喊話：每位印度人每天一個綠行動

瓦德漢與各國環境部長談話時斷言，沒有任何垃圾不能轉化為財富。

他舉卡什普爾市一間工廠為例，這間工廠已將10噸生物質轉化為3000公升乙醇。瓦德漢呼籲已開發國家提供技術、資金和研究成果來解決這個環境問題，並要求各國環境部長鼓勵民眾採行綠色優良行動，發起小型的社會運動。

「如果每個印度人每天實踐一項綠色行動，就能為國內帶來革命性的變化。」瓦德漢表示。

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減塑政策多元多面向，全球60多國個案報告

印度總理莫迪和聯合國環境規劃署執行董事梭雷（Erik Solheim）在今年世界地球日上共同發表「一次性塑膠：永續性藍圖」（Single-use Plastics: A Roadmap for Sustainability）報告。這份報告在印度政府和環境森林和氣候變遷部的協助下完成，蒐集來自全球超過60個國家的個案報告。

報告顯示，全球對抗塑膠污染的動能強勁，各國政府正加快步伐和行動範圍，以減少一次性塑膠的使用。

報告提出許多建議，包括政策制定者可以採取哪些具體行動來改善廢棄物管理、推廣環保替代品、教育消費者、實施自願減排的策略，以及如何成功禁用或針對一次性塑膠的使用和銷售課稅。

梭雷說：「研究顯示，減塑行動可以無痛且有利可圖，避免昂貴的下游污染成本，為人類和地球帶來利益。他在報告的前言中寫道：「塑膠不是問題。端看人類如何使用之。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航