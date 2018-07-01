東西方皇帝均透過戰爭取得帝位，然而君士坦丁才是翻轉世界的異類

文：湯瑪士・麥登（Thomas F. Madden）

西元三二四年九月，兩位羅馬皇帝前來拜占庭，決定西方世界的命運。一如動亂時代常態，此類討論常以刀劍、盔甲與鮮血進行。拜占庭人已相當習於這類貨品。當羅馬帝國在前方吃緊與背後分裂的壓力下呻吟破碎，斷層線似乎總是在博斯普魯斯海峽的城市交會。

西元三二四年，交戰雙方是君士坦丁一世（Constantine I）與李錫尼（Licinius）皇帝。羅馬帝國擁有兩名皇帝是相對新近的做法。西元二九○年代晚期，戴克里先（Diocletian）皇帝將帝國一分為二，兩邊各有一位皇帝（稱為奧古斯都）及一位副帝（稱為凱撒）統治，希望透過四人統治（稱為四帝共治），減少帝國朝廷外的將領，尋求挑戰帝位的誘惑。身為奧古斯都的繼承人，凱撒有機會與軍團建立連結，進而遏阻低階軍官叛變的狀況。這想法很傑出，但從未成功。幾乎從一開始，四帝共治就充滿內鬥與公開叛變。但因為缺乏更好選擇，羅馬人仍舊維持這個制度。

西方皇帝君士坦丁與東方皇帝李錫尼均透過戰爭取得帝位，然而君士坦丁卻是真正翻轉世界的異類。他是基督徒。耶穌基督的宗教長期在羅馬帝國和平時期中興盛，沿著羅馬道、乘著羅馬船、在文明世界各處的羅馬廣場與劇院裡，使徒傳播著福音。羅馬人一般傾向宗教盡可能多元並行，但基督徒不承認異教神祇或視其為惡魔，因此也不認同這個理念。西元頭兩世紀多數時候，基督教在羅馬世界廣大宗教體系中取得一席之地。然而從第三世紀開始，成長的基督教與衰弱帝國之間的衝突愈演愈烈，有時成為宗教迫害。

最後決裂在西元三○三年到來，戴克里先皇帝下令查禁基督教，摧毀所有經典，焚燒所有教堂，所有基督徒不得集會或進行信仰活動。羅馬帝國似乎失去神的喜愛，並認為基督徒強烈拒絕接受異教神的存在，可能是基督教失寵之因。帝國各處的軍人搜捕處決基督徒，導致基督教遁入地下。多數地區嚴格執行皇帝命令，但在君士坦丁統治的不列顛及高盧，權力當局常睜一隻眼、閉一隻眼。當時君士坦丁尚未成為基督徒，但顯然對受迫害的教眾甚感同情。在帝國各處經常可以看到殉教者面對死亡時，內心深信將前往更美好所在。很難不被如此景象撼動。

君士坦丁與西方皇帝馬克森提烏斯（Maxentius）的內戰在西元三一二年爆發。一開始這場內戰並無太多特殊之處。然而當君士坦丁帶領軍隊穿越阿爾卑斯山，前往義大利的路上，卻感受到深刻的宗教體驗。在異象中他看到耶穌基督，給他兩個希臘字母chi與rho合一組成的符號「☧」。藉著「基督」一詞希臘文寫法的頭兩個字母組成的符號，君士坦丁相信基督教的神已賜予他勝利。他下令將此符號繪製在所有軍團旗幟及盾牌上。當時必然是一幕奇異景象，羅馬軍團通常以鷹、蛇或神祇雕像裝飾旗幟。馬克森提烏斯對改變感到訝異，但仍決心不計代價取得勝利。

西元三一二年十月二十八日，世上最重大的戰役之一在羅馬北方的米爾維安大橋（Milvian Bridge）爆發。君士坦丁最終擊敗馬克森提烏斯，進入羅馬成為西方的新皇帝。他將這場勝利歸給耶穌基督，並立刻宣布改信基督教，他的家族也跟著改信。次年，君士坦丁與東方皇帝李錫尼 正式廢止禁教令。

幾乎一夜之間，基督教的命運有了戲劇性轉變。過去主要在文盲貧窮階級流傳、受人嗤笑的宗教，突然間成了帝國統治者的信仰。過去從未正眼看過基督教的權勢男女，現在也開始另眼相待。許多人改信並受洗。從統治初始，君士坦丁對於教會福祉甚為關心，在羅馬捐獻興建原始的拉特朗聖若望大殿及第一座聖彼得教堂。

君士坦丁與李錫尼和平共存一段時間，兩人也都選擇兒子擔任凱撒。但雙方都不是能共享權力之人。經過一些摩擦與條約協定，內戰在西元三二四年爆發。君士坦丁召集大軍，在基督羅馬旗之下出征，預備征服另一半的帝國。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 在米爾維安大橋戰役開始前，君士坦丁大帝做了一個使他下定決心藉基督教之神的庇護而戰的夢

李錫尼決意要在君士坦丁涉足小亞細亞前，擊潰對方大軍。如同過去許多皇帝，李錫尼以拜占庭為軍事總部，召集大軍，並將海軍駐紮在此。西元三二四年夏天，他派出艦隊前往赫勒斯滂，將君士坦丁之子克里斯普斯（Crispus）統領的海軍，擋在馬摩拉海之外。李錫尼則帶領約莫十六萬人的軍團，前往色雷斯的阿德里安堡，等待君士坦丁。再一次，拜占庭成為帝國鬥爭的舞台。然而此次，不單將決定羅馬帝國的命運，基督教的未來發展也命懸一線。

在形勢上，李錫尼略占上風，他的陸軍與海軍戰力明顯高過君士坦丁。然而君士坦丁滿懷改信的熱情士氣，確信基督將引領勝利。在阿德里安堡，他擊敗李錫尼軍團，迫其逃回拜占庭的安全範圍。南方的克里斯普斯也帶領艦隊大敗李錫尼海軍，得勝航向博斯普魯斯。無力維持攻勢的李錫尼跨海回到迦克墩，試圖從亞洲召集更多軍隊。

秋天接近時，君士坦丁與克里斯普斯率領滿載的數百艘軍艦，從克里索波里斯北方穿越博斯普魯斯海峽，迎上好整以暇等待的李錫尼。李錫尼增加軍力，在西元三二四年九月十八日與君士坦丁軍正面交鋒。再一次，君士坦丁戴著基督標記迎向勝利。完全被擊潰的李錫尼選擇投降，同意以平民身分安享餘年。君士坦丁自此成為羅馬帝國唯一的統治者。

經過重大勝利，多數人期待君士坦丁將回到羅馬接受風光的勝利凱旋。但相反地，他帶著朝廷直接前往拜占庭，並在可見未來中，持續定居此地。由於童年時期住在四十英里以東的尼科米底亞，君士坦丁對這區域熟稔於心。經過多年輾轉於英格蘭、高盧及義大利，五十多歲的君士坦丁也許渴望藉機返回美麗的馬摩拉海。然而，更重要的是拜占庭的地理位置。身為東方與西方的皇帝，君士坦丁需要一個首都，能讓他快速反應兩個方向的需求。在情勢如此不穩的時代裡，拜占庭是個完美選擇。

Photo Credit: Gmihail @ CC BY-SA 3.0 RS 君士坦丁大帝與母親海蓮娜

此時，羅馬皇帝已習慣將行政中心定於羅馬以外的城市。塞維魯皇帝為了兒子卡拉卡拉，將拜占庭重建為一座華美的皇家行宮。君士坦丁意圖擴大這個計畫。西元三二四年十一月八日，群眾聚集在拜占庭的塞維魯陸牆外，君士坦丁與家族重臣盛裝出席歷史悠久的羅馬建城典禮。他們肅穆宣示，拜占庭將由西方世界霸主重新建立。

異教祭司施行慣常儀式，基督教士也受邀祝福。皇室隊伍接著前往由壯碩公牛群拉動的祭犁。根據傳統，君士坦丁皇帝將駕馭祭犁，劃出城市的神聖疆域，亦即拜占庭新城的疆界。塞維魯重建拜占庭陸牆時，已向西推進四百碼，擴大舊希臘城邦的範圍。君士坦丁則由塞維魯陸牆持續向西，穿越開闊草原，推進一點五英里，劃下一道從金角灣到馬摩拉海的南北向溝渠。這並非修繕裝飾之舉，君士坦丁意欲將拜占庭城的範圍擴張四倍。這幾乎令人難以置信。祭禮結束後，新的城市正式定名為：君士坦丁堡，即君士坦丁皇帝之城。

重建拜占庭為君士坦丁堡的工程規模，在古代世界是前所未聞的。數不盡的船艦運來大群工程師、木匠、石匠及工人，以及建造偉大城市需要的原物料。塞維魯陸牆外的山丘平原一夜之間成為世上最大的工程基地。這個計畫將耗費數十年才竣工，由君士坦丁一手規劃新城藍圖。他意圖建造一座易於防守、資源豐厚的城市，成為羅馬帝國的行政中心。當然，羅馬城將永遠是帝國的首都，畢竟包括君士坦丁皇帝在內，無人能奪去永恆之城的王冠。然而君士坦丁堡將是永久的政府中心，君士坦丁皇帝與子孫的家鄉。

當城裡充斥著鐵鎚、鏈鋸及工人聲響時，西元三二五年，君士坦丁皇帝前往東南方五十英里外的尼西亞（今日土耳其伊茲尼克，İznik）。他邀請全帝國所有主教在此集合，召開自使徒時代以來第一次大公會議（Ecumenical council）。會中有許多議題需要討論，基督教不只受到禁教影響，內部也因為信仰爭議分裂。身為使徒繼承者，主教們在皇帝保護下集會，討論神學爭議，祈求聖靈指引，最終做出決議。

Photo Credit: Berthold Werner @ CC BY-SA 3.0 耶路撒冷的聖墓教堂

君士坦丁皇帝參與儀式，但未直接參與討論或決議。尼西亞立下西方獨特的政教分離概念：身為皇帝，君士坦丁發現其權力屬於世俗事務。君士坦丁既非神父或主教，無法施行聖餐禮或判定信仰議題。只有大公會中的主教可以宣稱阿里烏派（Arianism，認為基督並非完全的神）為異端思想，他們也如此決議。身為世俗權威，君士坦丁則可以放逐阿里烏派信徒，他也確實下令放逐。

尼西亞大公會後隔年，君士坦丁與家族前往羅馬，慶祝即位二十週年。在歡慶活動中，君士坦丁卻發現一樁陰謀，又或者只是年輕妻子法烏斯塔（Fausta）與長子克里斯普斯（由妾所生）之間的不倫戀。無論事實如何，君士坦丁下令處以紀錄抹煞之刑（Damnatio memoriae），依法徹底抹除兩者存在的任何紀錄。西元三二六年，法烏斯塔與克里斯普斯在羅馬受審行刑。君士坦丁受夠了羅馬。如同過去的皇帝，他已經以各種紀念物美化城市，甚至造了自己的陵寢；現在他渴望將一切拋諸腦後。君士坦丁從此終身未再返回羅馬。

自君士坦丁童年開始，此時已年過七十歲的母親海蓮娜（Helena），一直是他最親近的顧問。君士坦丁近日才為母親加封「奧古斯塔」（Augusta）尊稱，等同「女王」。隨著克里斯普斯與法烏斯塔離世，君士坦丁愈加依賴海蓮娜。兩人決定君士坦丁應當回到君士坦丁堡監督工程。海蓮娜則前往耶路撒冷，因耶穌而神聖的城市。

在耶路撒冷，海蓮娜慷慨耗資整修並建造新教堂。在耶穌基督誕生的洞穴上，多年前哈德良皇帝興建了一座阿多尼斯（Adonis）神廟。海蓮娜下令拆除神廟，改建新的教堂，花了六年時間才完工。在橄欖山（Mount of Olives）耶穌升天之地，海蓮娜興建了一座露天教堂。更著名的是她找出耶穌受釘十字架及復活的地點：各各他山（Golgotha）與聖墓（Holy Sepulcher）。當地基督徒與猶太人都知道位置，先前的羅馬皇帝也很清楚。

在許多虔誠羅馬人的憤怒中，海蓮娜下令移除哈德良皇帝在此興建的華偉維納斯神殿。工人在神殿下方不只發現各各他山的岩壁及附近的救世主墳墓，同時還發現耶穌基督被釘的真十字架。十字架碎片後續被送往帝國各處教堂。海蓮娜下令在此興建兩間教堂，後世合為一間雄偉的聖墓教堂（Church of the Holy Sepulcher）。海蓮娜為君士坦丁堡及耶路撒冷兩城之間塑造長久連結後，再次返回君士坦丁堡。

Photo Credit: Bigdaddy1204 @ CC BY-SA 3.0 復原的君士坦丁堡城牆

接下來四年裡，君士坦丁持續忙碌建造新城。他親自督工新陸牆建造工程，在半島上雄偉橫亙超過一點五英里。巨人足跡已不可見，然而君士坦丁陸牆的存在將超越數個世紀。如同塞維魯及拜占庭前人所建，新的陸牆一樣有哨塔及貫穿牆身的巨大城門。

北起金角灣的佩特里翁區（Petrion），就在今日阿塔圖克橋（Ataturk Bridge）西北方。城牆由此往南蛇行，在今日的蘇丹塞利姆清真寺（Mosque of Sultan Selim）及法蒂赫清真寺（Fatih Mosque）之間突出，接著大致沿著今日的歐古詹街（Oguzhan St.）、奇茲列爾瑪街（Kizilelma St.）與埃帖梅茲街（Etyemez St.）。靠近陸牆南端是一個大型典禮祭台，稱為黃金門（Golden Gate）。

埃格納提亞大道由此進入城區，變成一條寬廣大道，這是皇帝凱旋接受歡慶之處。黃金門遺跡一直留存到十六世紀，但也消逝在歷史中。城門所在處靠近今日的濟澤列瑪大道（Zizelema Caddesi）與穆斯塔法帕夏長者大街（Koca Mustafapasa Caddesi）。無疑沿著牆還有其他城門，但我們只曾聽聞北方的多夫門（Polyandri Gate）。

另一條大道由此入城，一路往西南，直到與埃格納提亞大道在後世稱為兄弟之愛紀念柱廣場（Philadelphion）之處交會。這兩條大道的交會點，是君士坦丁堡最重要，同時可能也是最繁忙的地點。廣場上兩座立柱俯視，屬於卡必托里神殿群的一部分。立柱上鑲嵌四帝的斑岩雕像，每根立柱由兩位統治者環抱，因此廣場以「兄弟友愛之地」而聞名。

這些雕像奇異地仍留存至今，鑲嵌在威尼斯聖馬可大教堂（Basilica San Marco）的外牆上。數個世紀以來，這些王者石像俯瞰著古老君士坦丁堡的兩條主要大道。

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書籍介紹

本文摘錄自《榮耀之城．伊斯坦堡：位處世界十字路口的偉大城市》，馬可孛羅出版

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作者：湯瑪士・麥登（Thomas F. Madden）

譯者：林玉菁

伊斯坦堡佇立於歐洲之端，遙望亞洲海岸，三千多年來始終以世界十字路口城市之姿傲立，歷史上從未有其他城市長久位處世界舞台的核心，擔當諸多偉大帝國與多元文化之都。

在本書中，讀者將親眼目睹改變世界歷史的男男女女，包括亞歷山大大帝、君士坦丁大帝、狄奧多拉皇后、征服者穆罕默德二世、蘇萊曼大帝及現代土耳其國父凱末爾。此外讀者也將見證雄偉的狄奧多西城牆、裝飾華美的聖索菲亞大教堂，以及三千年來伊斯坦堡的改變與重生。

本書是近年少見以伊斯坦堡史為核心的通俗歷史作品。美國聖路易大學歷史系教授，專研歐洲中世紀史的湯瑪士．麥登，以傑出的文字能力、淵博的地中海文明知識、三十多年進出伊斯坦堡的實地考察經驗，傳承西方的說書人傳統，為伊斯坦堡寫下一卷令人驚嘆的傳記，捕捉該城市數世紀以來的榮耀與挫敗、繁華與崩殞。

《榮耀之城．伊斯坦堡》不只是一座城市的故事、一部單純的城市史，更是近三千年來，東西方文明在世界的十字路口衝突、併吞、建設、妥協、相互影響的故事，在在可以給予我們驚喜與反省。

Photo Credit: 馬可孛羅出版

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航