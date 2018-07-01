君士坦丁堡隨著凱末爾的腳步，卸下帝都光環蛻變伊斯坦堡

文：湯瑪士・麥登（Thomas F. Madden）

面對眼前的殘酷現實，慘烈敗績導致鄂圖曼帝國窮困潦倒、士氣低落、人口流失，塔拉特、恩維爾及傑馬爾等三帕夏登上一艘德國砲艦，逃離君士坦丁堡。七月時，蘇丹穆罕默德五世（Mehmed V）已死於心臟衰竭，寶座由弟弟穆罕默德六世（Mehmed VI）繼承。

隨著三巨頭離去，新蘇丹任命新的大維齊爾艾哈邁德．伊澤特（Ahmed Izzet）帕夏，並令他不計代價與協約國談和。一九一八年十月三十日，在萊斯博斯島外海，英國阿伽門農號戰艦（HMS Agamemnon）上，大維齊爾簽下停戰條約。鄂圖曼帝國的戰爭終於結束。

十一月初，英、法、義、希戰艦組成大型艦隊，駛入馬摩拉海，在君士坦丁堡外下錨，占領都城。這是一四五三年後，都城首次易主。勝利者也沒有忽略這一點。面對此刻伏首稱臣的鄂圖曼帝國，法國軍官特別沉浸在中古時代的類似情境中。浪漫殖民主義在法國特別強盛，讓這些人聯想到先祖偉大十字軍東征的年代。在大馬士革，法國將軍亨利．古羅（Henri Gouraud）勝利入城時，大膽宣稱：「薩拉丁，我們回來了。」類似情況也在君士坦丁堡出現。

法國將軍法蘭切．德斯貝希（Franchet d’Espérey）騎著白馬，穿過狄奧多西城牆，喚起蘇丹穆罕默德二世征服都城的景象，以及現代的反挫。都城裡的基督徒族群歡欣喜慶，穆斯林則不可置信地看著帝國崩毀。協約國入駐君士坦丁堡，嚴格管制金角灣港口，運輸系統，警力及火砲槍枝。一九一九年，君士坦丁堡的管控分為三區，法國人占據史丹堡，英國人擁有佩拉，義大利人則前往博斯普魯斯海峽對岸的郊區。

蘇丹穆罕默德六世順服解散內閣，將帝國困境歸咎於聯合進步委員會。恩維爾與傑馬爾在缺席情況下受審，許多聯合進步委員會的領導人與支持者被捕定罪。一九一九年一月，戰勝國在巴黎齊聚，決定議和條件，同時重劃歐洲與中東地圖。君士坦丁堡與安納托利亞的土耳其人以無可挽回的心情，看著事態發展。毫無疑問地，帝國剩餘領土將被列強瓜分，成為託管地，直到新的獨立國家成立。其中一項提案是將君士坦丁堡與海峽轉由國際共管，小亞細亞近期由美國託管。由於爭議較小，君士坦丁堡許多人傾向此一方案。

然而，巴黎和會卻受困於先前承諾與偉大視野之間的衝突。雖然美國總統威爾遜冀求「沒有勝利者的和平」，以民族界線劃定邊界，但許多與會者卻是帶著勝利承諾參戰。其中一位就是希臘首相埃萊夫塞里奧斯．韋尼澤洛斯（Eleftherios Venizelos）。他在國內支持協約國，現在希望能獲得回報。

身為「偉大理念」（Great Idea，即拜占庭帝國復國）的強力支持者之一，韋尼澤洛斯堅持協約國支持希臘從士麥拿（伊茲密爾）入侵，占領小亞細亞西部。由於該城以及附近區域擁有大量希臘人口，有些區域甚至超過半數，這對巴黎和會與會者來說可以接受。因此在協約國戰艦保護下，一九一九年五月十五日，希臘軍隊登陸士麥拿，快速占領該城後，開始鞏固對海岸區域的控制權。次年，他們向東推進深入安納托利亞。

在君士坦丁堡占領區，希臘勝利是所有戰敗中最讓土耳其人難以忍受的。希臘人曾受土耳其人統治長達五世紀，此刻一場接一場的希臘勝利，等同推翻蘇丹們的聖戰，令土耳其人無法容忍。希臘軍隊的終點何在是毫無疑問的。對他們來說，比起君士坦丁堡聖城，安納托利亞並不重要。考量最近所有發展，不難想像聖索菲亞清真寺很快將薰香繚繞，迴盪希臘正教士的吟唱。反希臘抗爭在都城各處爆發。

士麥拿落入希臘之手當日，凱末爾（Mustafa Kemal Atatürk）正登上蒸汽船前往黑海，承蘇丹之令解散鄂圖曼軍隊。對充滿魅力的戰爭英雄來說，這份工作極不恰當。曾帶領將士撐過加里波利恐怖戰場的人，今日卻親眼見到帝國首都奉交敵人之手。生於一八八○年代初期，凱末爾受教於現代軍事學校，他與同代的軍官在此吸收改革派教義。

他參與了一九○八年的軍事政變，重啟國會，最終罷黜蘇丹。次年，他親自指揮君士坦丁堡軍隊，鎮壓軍方反動，這是鄂圖曼保守派的最後一搏。一次大戰結束時，他加入許多鄂圖曼軍官及官員的行列，前往君士坦丁堡占領區，希望能在新秩序中尋求一個職缺，不論那是什麼位置。當協約國對他不感興趣，凱末爾親近許多地下反對團體，然而卻沒有適當職位或好計畫。經過六個月的搜尋，他最終覓得東安納托利亞鄂圖曼軍督察使的職務。然而他將以任何人，特別是送他前往的蘇丹，都無法想像的方式進行這份工作。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 穆斯塔法・凱末爾・阿塔圖克

倘若換做任何其他國家入侵安納托利亞，戰敗的土耳其人可能不會有所反應。事實上，義大利早已在未獲反對下，占領安塔利亞。但希臘人不同。這兩群人數世紀來住在同一塊土地上，深刻了解彼此。希臘打了勝仗在土耳其人心中激起反抗意志。在安納托利亞，凱末爾開始招募組織土耳其軍隊，防禦希臘人進一步入侵。事態此後快速發展。辭去軍中職務的凱末爾召集了好幾次國會，最後則在一九二○年四月於安卡拉（Ankara）召開大國民議會（Grand National Assemby）。議會代表們堅稱自己忠於蘇丹，決心拯救蘇丹與帝國免於外國勢力侵略。

在君士坦丁堡，當凱末爾軍力成長時，土耳其民族主義者持續造成動亂。厭惡只會服務歐洲人利益的蘇丹，他們上街抗議，搶奪協約國軍事補給站，將搶來物資送到安卡拉。英國人搜尋逮捕這些民族主義者，將其送出都城，但這並非易事。

面對安卡拉的大國民議會，穆罕默德六世以遜尼伊斯蘭教哈里發的身分，發出宗教裁決（fatwa），強烈抨擊凱末爾與支持者，甚至宣稱殺害民族主義者是所有穆斯林的責任。凱末爾與其同黨在未出席的情況下，於君士坦丁堡受審，被判死罪。安卡拉的議會則齊聚超過百位穆夫提，宣稱在外國的威脅下，哈里發的裁決無效，並再次呼籲拯救蘇丹。

隨著安納托利亞事態發展，君士坦丁堡的情況也快速轉變。一九一九及一九二○年的希臘勝利中，西化佩拉區的歡慶派對連綿不斷。街上揮舞著藍白旗幟，君士坦丁堡的希臘人脫去氈帽，慶祝民族再起。許多人開始計劃都城的復興。事實上，由於太多人議論聖索菲亞清真寺將重新祝聖成為基督教堂，導致鄂圖曼政府必須在周圍駐軍。土耳其人抱怨光頭希臘人臉上喜逐顏開，預示著終結到來。在倫敦，英國首相勞合．喬治（Lloyd Gorge）清楚表示希望看到君士坦丁堡國際化，或返回希臘人手中。

一九二○年八月十日，蘇丹政府簽下色佛爾條約（Sèvres Treaty），決定鄂圖曼政府的最終議和條件。希臘將獲得阿德里安堡、色雷斯大部分及小亞細亞的占領區。達達尼爾海峽與整個馬摩拉海岸將去軍事化，置於國際管轄。君士坦丁堡名義上留在鄂圖曼人手中，但將由西方國家共管。小亞細亞其他區域不是由土耳其人控制，就是成為義大利或法國託管地。蘇丹下令各地土耳其軍隊解除戒備，準備執行條約內容。

君士坦丁堡的命運，取決於凱末爾的民族主義軍隊與希臘軍之間的戰爭。一九二一年，戰爭在安納托利亞持續進行，土耳其民族主義者在撒加利亞取得重大勝利。厭倦無能的君士坦丁堡當局的外國政府，開始承認凱末爾與民族主義者為合法政府。一九二一年三月，蘇維埃與他們簽訂條約；十月，法國人跟進。

同時間，雅典政府災難性的變化，導致希臘戰場指揮官在最糟的時刻被撤換。土耳其民族主義者利用情勢，於隔年八月開始驅逐希臘人。希臘軍隊被迫自占領地全面撤退，九月從士麥拿（伊茲密爾）離開亞洲。與軍隊同行的還有數萬名希臘難民，在土耳其民族主義軍隊來臨前逃離。小亞細亞的偉大理念至此告終。

凱末爾的下個目標，是將希臘逐出色雷斯，重新取得埃迪爾內。為達此目標，他必須跨過英軍控制的達達尼爾海峽。勞合．喬治決心與凱末爾一戰，將他的軍隊逐出海峽及君士坦丁堡。然而英國人民與保守黨不同意。英國首相下台後，協商開始進行。一九二三年七月二十四日洛桑條約（Treaty of Lausanne）簽訂，民族主義者、帝國與協約國之間終於達成和平協議。

雖然多數內容在簽訂前已付諸實行。條約規定外國軍隊將撤出色雷斯、君士坦丁堡及小亞細亞，但仍保持達達尼爾海峽的去軍事化。希臘人則要將埃迪爾內返還土耳其。這是驚人的勝利。在國際條約認可下，民族主義政府達成所有一戰戰敗國未竟之事。他們拒絕了列強加諸的條件，提出新的和平架構，甚至比戰前更加強盛。

凱末爾的才能在於，游刃有餘地從軍事將領轉變為政治領袖。即便蘇丹曾發出過反對他的宗教裁決，凱末爾也未曾歸咎蘇丹，反而堅稱蘇丹是為了捍衛帝國與穆斯林信仰，免受外人攻擊。凱末爾了解外國勢力允許自己取得勝利，是因為切合他們實踐民族自決的熱情。同時，相對於君士坦丁堡的混亂局勢，外國更信任凱末爾的大國民議會。但若凱末爾欲將軍事勝利延伸到其他帝國失落的領土，如敘利亞、巴勒斯坦或馬其頓，他不但難以獲得信任，也將看來就像想建立中古帝國的聖戰士。相反地，凱末爾與支持者一心想建立一個土耳其人的國家，而非鄂圖曼帝國。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 土耳其民族主義軍隊光復士麥拿（伊茲密爾）

當然，這是個問題。因為蘇丹仍舊是合法國家元首，也是洛桑條約簽署人。蘇丹同時也是哈里發，受到宗教當局支持，受多數土耳其人的尊崇。即便在民族主義者中，也有一股強烈情緒，認為國家改革應奠基於蘇丹國與哈里發的基礎之上。對此凱末爾卻不贊同。

十月份，他在安卡拉議會面前提案，終結蘇丹統治。場內爭辯激烈，然最終凱末爾贏得勝利。他提出的理由簡潔有力：奧斯曼王室得以擔任蘇丹，並非因為天賦，而是六個世紀前透過武力取得。而現在土耳其人民已重新掌握政府。因此，蘇丹統治必須終結，因其存在的目的已然終結。最終決議於一九二二年十一月一日通過，宣布終結蘇丹統治。然此決議並未終結哈里發制度，因其宣稱土耳其國家有權，將此聖職加諸最合適的奧斯曼子孫身上。

兩週後，蘇丹穆罕默德六世致信君士坦丁堡的英軍指揮官查爾斯．哈靈頓（Charles Harrington）將軍，要求政治庇護。考量凱末爾與議會在君士坦丁堡受歡迎的程度，他擔心可能在例行的週五祈禱出遊時遭到槍殺。哈靈頓同意，將蘇丹偷偷運上等待的英國軍艦，送往馬爾他島，這個此刻由英國掌控，最後十字軍軍團的前基地。

穆罕默德六世的離去，終結了自一四五三年穆罕默德二世開啟的君士坦丁堡歷史。蘇丹統治終結。在安卡拉，議會稍後選出穆罕默德的堂弟為新任伊斯蘭教哈里發。他在位僅僅兩年，直到議會完全廢除哈里發制度。

十六個世紀以來頭一次，君士坦丁堡不再是帝國統治者。它仍舊是充滿宮殿與紀念物的城市，但政府或統治者皆已消逝。它同時也逐漸失去大都會性格。民族主義者的勝利讓君士坦丁堡得意洋洋的希臘人收起旗幟，連忙戴上氈帽。洛桑條約中包含現代史上最大型的民族強迫遣返。希臘將五十萬名土耳其人送到土耳其，並接受一百五十萬名希臘人，多數來自安納托利亞。

雙方政府都殘酷快速地強力推動今日以「種族清洗」為名的政策。數十萬名希臘人的先祖在西元前一○○○年就定居小亞細亞，卻被迫返「家」，留下空無一人的村莊、商鋪與土地。根據條約內容，唯有居住在君士坦丁堡的希臘人免於強迫遣返。雅典政府對外宣稱自己缺乏資源來安置君士坦丁堡的希臘人，但主因還是不願讓都城流失基督教人口。

不意外地，留下來的希臘人發現城裡生活愈發困苦。成千上萬希臘人隨著英軍撤出君士坦丁堡，更多人在後續年代中離開。君士坦丁堡的希臘人口從一九一九年的三十五萬人，陡降到一九二五年的十萬人。同樣情況也發生在君士坦丁堡其他少數族裔身上，特別是亞美尼亞人與猶太人。土耳其是土耳其人的民族國家，其他族裔不再受到歡迎。

緊接著發生的事更令人驚訝。一九二三年十月二日，最後一批協約國軍隊撤出君士坦丁堡。四天後，民族主義軍隊入城，接受城中多數的土耳其人歡呼迎接。接著，十月十三日，國民議會發布命令，將以安卡拉為土耳其國家首都。此後，博斯普魯斯海峽上的偉大都市，將不再是首都。

回頭思考，遷離君士坦丁堡對現代土耳其國家的形成，是個正確的決定。此舉明示現代土耳其與過去的決裂，以及全新事物的誕生。君士坦丁堡所有的雄偉庫利葉、偉大清真寺、寬廣宮廷，都持續提醒著對蘇丹、烏理瑪與帝國的記憶。

根據一九二三年十月二十九日議會命令所成立的新土耳其政府，是個憲政共和國，也是穆斯林世界中的第一個共和國。君士坦丁堡與共和國的關係已斷裂將近兩千年。這是一個凱撒與蘇丹的城市。它是前現代世界十字路口上的大都會，多民族帝國的理想首都。

而另一方面，安卡拉是個安納托利亞中部的小山城。位於土耳其人的核心地帶，它可以建設成新的土耳其人國家的中心。君士坦丁堡屬於舊世界；安卡拉則大步向前。

此外還有一項改變。在成立土耳其共和國的命令中，君士坦丁堡正式改名為伊斯坦堡。

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書籍介紹

本文摘錄自《榮耀之城．伊斯坦堡：位處世界十字路口的偉大城市》，馬可孛羅出版

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作者：湯瑪士・麥登（Thomas F. Madden）

譯者：林玉菁

伊斯坦堡佇立於歐洲之端，遙望亞洲海岸，三千多年來始終以世界十字路口城市之姿傲立，歷史上從未有其他城市長久位處世界舞台的核心，擔當諸多偉大帝國與多元文化之都。

在本書中，讀者將親眼目睹改變世界歷史的男男女女，包括亞歷山大大帝、君士坦丁大帝、狄奧多拉皇后、征服者穆罕默德二世、蘇萊曼大帝及現代土耳其國父凱末爾。此外讀者也將見證雄偉的狄奧多西城牆、裝飾華美的聖索菲亞大教堂，以及三千年來伊斯坦堡的改變與重生。

本書是近年少見以伊斯坦堡史為核心的通俗歷史作品。美國聖路易大學歷史系教授，專研歐洲中世紀史的湯瑪士．麥登，以傑出的文字能力、淵博的地中海文明知識、三十多年進出伊斯坦堡的實地考察經驗，傳承西方的說書人傳統，為伊斯坦堡寫下一卷令人驚嘆的傳記，捕捉該城市數世紀以來的榮耀與挫敗、繁華與崩殞。

《榮耀之城．伊斯坦堡》不只是一座城市的故事、一部單純的城市史，更是近三千年來，東西方文明在世界的十字路口衝突、併吞、建設、妥協、相互影響的故事，在在可以給予我們驚喜與反省。

Photo Credit: 馬可孛羅出版

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航