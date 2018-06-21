「軍人年改」三讀通過，總統府：這是蔡英文的歷史定位

（中央社）

立法院臨時會院會今（20）日三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，明定軍人年金樓地板為新台幣3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，18%優惠存款分10年歸零。

立法院臨時會院會上午開始逐條討論軍人年改案的保留條文，也就是有爭議的條文。國民黨立委在上午7時30分許突襲占領主席台杯葛議事，上午10時30分許遭民進黨立委排除，立法院長蘇嘉全上午10時39分進入議場，宣布繼續開會，處理爭議條文。

最終，朝野協商所保留的條文包含起支俸率、18％優惠存款、遺屬年金、離婚配偶請求權等爭議性條文，均在民進黨團以人數優勢下，表決通過民進黨團的版本。院會在歷經近12小時的時間，於晚間10時8分開始進行軍改案的三讀程序，並於晚間11時20分三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例。

在法案三讀後，民進黨立法院黨團總召柯建銘等人提出復議案，並立即處理，經表決後民進黨團再自行否決復議案。主持院會的立法院長蘇嘉全表示，因贊成者少數，復議案不通過。

三讀條文明定，軍人年金最低保障金額，俗稱樓地板為少尉一級本俸加專業加給合計數額新台幣3萬8990元，服役滿20年的退休俸起支俸率為55％，每增加一年加2％；俸率上限，軍官為90％、士官95％。

另外，三讀條文也針對18％優惠存款訂出退場機制，若領退休俸的退伍軍人原領月退休所得（含18％優存利息）高於新制月退休俸，之間的差額將分10年平均調降，以減少衝擊，18％優存本金於第11年歸還。

若領一次退伍金但有18％優存的人，且每月利息超過3萬8990元的部分，則於新制實施首年降為12％，分6年調降，第7年起將為6％。

如果先前每月退休所得（月退休俸與18%優存利息給付合計）低於3萬8990元者，這次年改就不受影響。另外，因公、作戰受傷、身心障礙或於軍改新制實施前年滿85歲以上的校級以下軍士官，支領退休俸或贍養金人員，18％也不受影響。

三讀條文明定，領取退休俸軍士官若再任由政府編列預算支給俸給、行政法人、政府捐贈經費達20%的法人或事業、私立大學專任教師等職務，若每月支領薪酬超過公務人員委任第一職等本俸最高俸額及專業加給合計數額3萬3140元，將停發退休俸。

另外，三讀條文也新增，支領退休俸的軍士官在退伍後結婚，其配偶須年滿55歲、婚姻關係累積存續10年以上且未再婚者，才可在軍士官亡故後請領月退俸1/2的遺屬年金。但若因身心障礙無工作能力，或在軍士官退伍除役生效時已有婚姻關係存續且未再婚的配偶，不受支領年齡限制。

而在離婚配偶請求權的部分，三讀條文明定，軍士官的離婚配偶與該軍士官婚姻關係存續滿2年者，於法定財產制或共同財產制關係因離婚而消滅時，得請求分配該軍士官1/2的退伍金或退休俸，當事人一方得聲請法院調整或免除其分配額。

此外，修法也考量到高階將官的人才留用，將官的本階停年規定由現行的8年延長為10年。同時也納入常備軍、士官退場機制，明定常備軍士官任官服現役滿1年，若認為不適合軍旅可提出申請，人評會須在3個月內召開會議審定。而軍改新制實施日期則由行政院定之。

民進黨黨團總召柯建銘在臉書還強調，民進黨團也接受許多在野黨提出的意見，例如第十五條退役條件中，國民黨建議增列「將官停年十年必須退役」以及時代力量提出「當事人服役滿一年可提出退役申請，並經人事評審會審定」，已同意並作成協商結論。時代力量要求增列「軍訓教官涉案性侵案件必須追繳退休俸」，也接受並修正條文。親民黨團希望85歲以上校級以下軍官、士官以及因公或因戰受傷者不予刪減優惠存款利息，基於人道考量，亦予以修正行政院本。

反年改團體八百壯士執行長羅睿達告訴中央社記者，八百壯士結束在立法院外485天的埋鍋造飯，將轉型成「中華民國八百壯士捍衛中華協會」，預計30日成立，持續協助軍人後續釋憲、訴願、訴訟及個人釋憲，提供所有諮詢服務。並動員所有力量，遍地開花地監督政府不當施政。

「八百壯士」也在臉書發文指出，「軍人年改法案我們已經盡力了！感謝國民黨團、親民黨團、高金委員拚盡全力，維護退伍軍人權益。」

總統府高層：年金改革，是蔡英文的歷史定位

馬英九執政時期，就已稱年改「今天不做、明天會後悔」，時任考試院長關中也提出法案，但遭遇反彈後急踩煞車，燙手山芋留給繼任者。

蔡總統曾透露，她和馬英九交接時，馬英九也提到年金問題，覺得這件事必須做，否則政府財政會墜入懸崖。

總統府高層回憶，105年馬英九與蔡總統在台北賓館交接的閉門會議，馬英九對任何議題都侃侃而談，但講到年金改革時忽然有點語塞，帶點不好意思的口吻說：「這個我原來也想做，但是沒有成功，現在財政壓力比較迫切了，妳應該可以做得出來。」

軍公教年金改革前，總統府國家年金改革委員會預估，軍人退撫基金2020年就會破產，擺在眼前的事實是如果不年改，軍公教退休人員很快就會斷炊，改革有如與時間賽跑。

蔡總統105年5月上台後，立即由副總統陳建仁擔任年改會召集人，透過年改會、分區會議及國是會議討論，一步步凝聚社會年改共識。在年金改革國是會議前夕，陳副總統以「懸崖勒馬，搶救年金危機」手繪圖形容年金改革。當務之急，就是把年金從破產邊緣拉回來。

不過，年金改革號角響起，反年改勢力也開始集結抗爭，壓力從四面八方襲向政府；蔡總統下鄉行程屢遭反年改團體掌握、如影隨形嗆聲。

在拒馬、蛇籠包圍下，公教年金改革法案立法院去年6月三讀通過，政府續推軍人年改，退休軍人團體反對力量更猛烈。

過程中，還發生退役上校繆德生在軍人年金改革抗議中，從立法院建築物2樓跌落傷亡意外；當軍人年改進入深水區，立法院場外衝突一波波，群眾推擠拒馬，投扔寶特瓶、塑膠椅及煙霧彈，部分員警、記者受傷。

面對群眾抗爭，蔡總統再三強調「堅持到底」；在上任2年後的此刻，通過軍人年改，蔡總統實現軍公教年金改革承諾。

總統府高層指出，這是重大改革里程碑，社會呼籲了10幾年的議題，終於有人冒著槍林彈雨完成。改革除要有主張，更重要是要有推動和執行能力。「國民黨做不到，民進黨做到了」。

總統府高層說，如果之前的總統願意早點碰這個議題，改革幅度不必這麼大、退休人士不會這麼多抗爭。「蔡英文沒有挑簡單的做，而是困難的事先行。沒有像馬英九這樣，把年金破產的事丟給下一任，將是蔡英文的歷史定位。」

蔡英文也在臉書指出，「2年前政府精算報告就警示，制度失衡的公務人員年金預計西元2031年破產，教師年金預估2030年破產，軍人年金更快，2020年就會破產。這是一個艱鉅的任務，但我們一起做到了。」

軍人年金改革修法大事紀：

105年5月20日，總統蔡英文在就職演說中表示，年金制度如果不改就會破產，將召開年金改革國是會議，由不同階層、不同職業代表，在社會團結基礎上共同協商。

105年5月27日，蔡總統核定設置要點，總統府國家年金改革委員會由副總統陳建仁任召集人。

105年6月8日，總統府公布年改會名單，行政院同日成立年金改革辦公室。

105年6月8日到106年11月30日，國軍退除役官兵輔導委員會於19縣市辦理38場座談會，與2753名退役軍人、415名社團代表溝通，各榮民服務處也辦理534場分區座談，計1萬7309人參加。

105年7月28日，年改會第6次委員會議討論軍人保險制度與退撫制度，國防部為使國軍部隊著重戰訓本務、救災工作，以維護國家安全立場，建議政府針對軍職人員年金改革單獨處理，但參酌各職域制度，研修合理可行措施。

105年8月22日到11月22日、106年7月7日到11月24日，退輔會主任委員拜訪各軍種退役上、中、少將及各階校級、士官級代表計3948人，也拜訪50個全國性退役軍人社團。

106年1月22日，總統府召開年改全國大會，會中建議軍人退撫制度單獨設計，但除軍人服役特性所需的差異設計，其餘制度內涵仍宜與公教人員一致。

106年11月14日，國防部公布軍人退撫新制草案重點，包括「國軍從優照顧」、「節省經費挹注基金，可運作30年無虞」與「調高提撥率與公教一致」三項重點。

106年11月14日到12月8日，國防部辦理7場座談會，共3220名各階志願役官兵代表人與會；另外，各軍種司令部對所屬單位辦理說明會宣導，計13萬4527人參與。

107年2月27日，反軍改團體八百壯士成員突襲立法院，退役上校繆德生意外墜樓，3月5日過世。

107年3月8日、16日，陳副總統兩度邀民主進步黨籍立法委員討論軍人年改案。

107年4月12日，行政院院會通過「55+2版」軍人年改草案，樓地板新台幣3萬8990元，服役滿20年起支俸率55%、年增率2%，俸率採計上限，軍官不超過90%、士官不超過95%。

107年4月25日，立法院舉辦軍人年改公聽會，場外發生激烈衝突，多名記者、警員遭陳抗群眾毆打，八百壯士發言人吳斯懷向媒體及全國民眾道歉。

107年5月10日，立法院外交及國防委員會初審通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案，但退俸起支俸率、18%優存調降與退撫基金提撥費率等關鍵條文，朝野無共識，送院會協商。

107年6月20日，在八百壯士等成員場外抗爭下，立法院臨時會院會三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，明定軍人年金樓地板為3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，18%優惠存款分10年歸零。

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核稿編輯：楊之瑜