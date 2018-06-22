《奇蹟的女兒》，奇蹟般的鄭文堂與鄭宜農

文：曾治淇（心理師）

公視時代劇《奇蹟的女兒》於6月16日首播，衝著題材與演員陣容我搶當首輪觀眾，在電視機前靜候準點上戲。當劇中故事線上演到階級制度等環境因素對基層的不利與剝削時，女友說：「鄭導（鄭文堂）的戲都有這樣的元素。」我說：「這很好啊！有一位導演在功成名就後，沒有忘記而且願意持續關注他以往就關切的議題。」女友點點頭。

是啊！這真得值得讚聲。當一位導演成了握有國家重要影視資源及發聲權的A咖大腕後，並未換了社經階層便也換了腦袋般的，為「霸佔山、霸佔海」的高端人口代言，反倒金不換其志般的願意持續對焦社會底層的微塵眾生。也許這摻雜了我的腦補投射，畢竟我並非鄭導的死忠腦粉，但我從鄭導身上依舊看得到的，是足以喊水結凍世界，卻未被世界給改變了的典範。

6月16日《奇蹟的女兒》首播當日，不知是什麼樣的共時性姻緣，在台北逛大街的我偶然撞見「鄭導的女兒」鄭宜農正Live演唱中。確幸來了要把握，於是我遁入聽眾群中找了個位置好讓耳朵受孕。不意外的，當聽鄭宜農唱到〈光〉這首曲目時，我再次被電得七葷八素，因為鄭宜農可溫柔可爆裂的聲線，因為這首歌所唱的，也是我每每在心理諮商工作中的心念：

「我們的雙手緊握，在黑暗中，我不會把你放開。小心翼翼的走著，再過不久，一定就能看見光。你相信我吧，雖然我跟你一樣害怕，但我們可以一起尋找答案；你相信我吧，就像我相信你一樣，相信我們，能一起迎接天藍。」

詞曲之外，舞台下的現實人生，當鄭宜農出櫃後，與前夫樂團主唱楊大正及其伴侶歌手山東，三人在同個屋簷下相扶持生活著，並共同喜迎大正與山東間愛的結晶。當媒體初揭露了三人的同居關係時，鄭回應道：「來過家裡作客的人都知道，我們共同建立了一個開闊而溫暖的家。」「看到大正跟她在一起很幸福，獲得了很多我以前無法給予。說真的，我也覺得很快樂。」「對我來說，大正與阿慧（山東）是朋友更是家人，我愛他們，也知道他們愛我。今天如果有任何人傷害我的家人，我會義無反顧用自己的方式保護他們、跟他們站在同一邊。將來有一天有了相愛的人，也會希望她能被我的家人接納，成為家的一份子。」這三人所活出的愛的典範、所共築的家的典範，可謂時代性的佳話，雖然他們本就無義務去背負所謂典範佳話這份責任。

鄭導的戲與女兒的音樂作品已有多次的連袂登台，這次《奇蹟的女兒》亦是。我不知道這是一種什麼樣的家教傳承，但我從這對人父與女兒身上，都能看到一種名為關懷的精神正閃閃動人，皆具一副足將慈悲情懷轉化，巧手生花為藝術作品的菩薩心腸。我不認識他倆，但我衷心感佩他們，感佩他父女倆願意持續傾心栽種這般足以濟世又富溫度的人文作品。也感謝台灣這片寶地，讓這樣的作品不會被屏蔽、不會被河蟹，且得以落土發聲、被傳頌被讚揚。

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