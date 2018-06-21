獵巫「野青眾」：這時代已經進化到不需要特別炮製假新聞了

文：何則文

在這次事件前，我沒聽過「野青眾」，我也不知道他們是幹嘛的。突然這幾天，PTT跟網路上都是這幾個字，鄉民大罵這是邪教組織，還有在網路上被瘋狂分享的陰謀論。那個理論說，這次殺人分屍案，實際是這群「淫亂的共產多妻社群」的多人所為，然後在共同殺害，最後由兇手一人出面頂罪。但唯一的關聯，是這兩者都在華山那個草原上。

這麼獵奇的故事引來數千人點讚分享，很多人在下面留言說，他們相信了（那篇文章聽說目前已經被刪除）。這個野青眾也突然變成眾矢之的，媒體紛紛報導他們怎樣違反常倫，做出多少離經叛道的事情，比如什麼裸身趴、在管制地區集會。整個台灣就好像展開獵巫一樣，大批網友湧入他們的臉書痛罵、給一星負評。

我不認識這群人，我也不了解情況，可是我想到的是，如果最後證明，這個「野青眾」跟這次的分屍案一點毛關係也沒有，他們只是普通的一群年輕人，那會有人因此道歉嗎？我沒有多加評論這個社群如何，是因為我知道自己本質上不瞭解情況，也不了解他們，雖然看到他們很多藝術展覽，好像有點不符合道德框架，但是任何議題跟行為，甚至到個人，都會有正反評論。

但這次事件我看到的是一個從眾效應，群眾的情緒極容易被一種說詞就帶著走，即便那個說詞是不理性的。看到有人登高一呼說事情是像A一樣，很多人就接受那個A，進而內化成自己價值體系，跟著同仇敵愾起來。每次有重大社會事件出來，集體的情緒就想要找一個標的來發洩，那個憤怒可能投射到兇手本身，或者其他看似相關、實則無辜的客體上。

這樣，情緒得到疏導，但是事情卻沒有解決。然而這個情緒抒發的過程，卻可能讓很多掃到颱風尾的人事物無端受傷。而事件結束後，那些曾經搞錯的人，他們也不會來說個「歹勢」，或者收回錯誤的評價。就是等待下一個引爆點，再找其他的標的宣洩情緒。

這不是台灣的問題，這是人類社會的一個不斷循環的現象。每當有人高喊某人或事有罪，某人或事應該死時，我就想到歷史上歷代因為群眾無知而受傷的人們，不管是無辜被指為女巫的少女、或者找到那個時代不能接受的真相的科學家，還是因為政治鬥爭被公開批鬥的人們。

這時代已經進化到不需要特別炮製的假新聞了，一個完全沒有根據的推論，都可以在網路社群形成巨大的波濤，吞噬許多人的理性思考，因為這些都不用負責任。講出聳動的言語，引來大眾的關注跟點閱，事實是不是真的也不重要，有沒有人因此受害也不重要，反正搏眼球的目的達到了，就好了。

不論是講出謠言還是相信謠言的人，在事過境遷後，就當作沒這回事了，他們也都沒有事情，八成自己也會忘記。唯一有事的，是因為這些群眾盲從效應下，受到傷害的無辜人們。因為跟著眾人走，就算有錯，也是大家一起分擔，畢竟罪不上眾。但是也因為這種動物的社會機制，才會有一隻領頭羊摔入山谷，卻讓一群羊群也跟著自殺的奇怪動物行為出現。

這不是一個個案，這種事情一直在發生。所以別只單單評論這個野青眾怎樣怎樣，我其實也不在意他們怎樣。我想說的是，大家是有選擇的，跟著謠言一起憤怒或驚恐前，是可以留著自己獨立思考空間的。不然到最後，當謊言比真實更有效果時，這個社會只會留下悲劇。

本文經何則文授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航