美墨邊境的「零容忍」政策再轉彎，川普：我們有惻隱之心

（中央社）

美國政府在美墨邊境強行拆散移民家庭的作法引發爭議。美國總統川普今（21）簽署行政命令，推翻遭到國際譴責的嚴厲作法，希望能為在邊境拆散移民家庭而引發的爭議畫下句點。

法新社報導，孩童哭著被人從家人身邊強行帶走，叫人心碎的場景已讓川普掃蕩非法移民的作法引發激烈反對。

川普今天在白宮表示：「我們不久就會簽署行政命令。」他強調，希望國會也能同時通過立法。「我們要讓家庭不被拆散，但我們也必須維持強硬作法，否則我國會人滿為患，充斥所有我們無法容忍的事。」

聯邦眾議院預定明天針對移民相關法案進行考量。聯邦眾院議長萊恩（Paul Ryan）今天表示，非法移民和尋求庇護者大量湧入，這項立法將可解決包括拆散移民家庭作法在內的多個問題。

依據現行政策，自5月5日以來，已有逾2300名兒童遭從家人身邊強行帶走。

川普抨擊前總統小布希和歐巴馬政府執政期間，在解決這個問題上做得不夠。他說：「這種事情已經持續許多、許多年了，看看我們能否解決。這可不是現在才發生的事。」

川普結束「骨肉分離政策」，稱美有惻隱之心

川普表示，儘管做出更動，邊境執法力道「相同，或許更強」。

多個星期以來，川普堅稱他是受到法律約束才強行將兒童與父母分開，還說只有國會能夠解決問題，如今他180度大轉彎。「我們希望美國安全。我們不但有安全，同時間，我們有惻隱之心，讓家庭團聚。」

根據這道行政命令，接下來擔負這些家庭責任的將會是國土安全部，而非先前政策所定的司法部、衛生及公共服務部。

川普的行政命令也提議，政府有意無限期拘留移民家庭、挑戰現有法規，即1997年佛羅雷斯和解案（Flores Settlement）所規定的，無論有沒有父母陪同，安置兒童期限不能超過20天。

川普政府打算無限期拘留移民家庭的提議因此可能面臨新的司法硬仗。

今年3月至5月這段時間，每個月有超過5萬人從墨西哥非法入境美國時遭逮捕，其中約15%是家庭，8%是無人陪伴的兒童。這些家庭和其他許多人，幾乎全都正式要求庇護，援引母國有接連不斷的暴力。

當局為了嚇阻，5月7日宣布強行拆散骨肉的政策。然而，要如何讓2300名兒童與他們的家長團聚，白宮官員今天表示，目前還沒有答案。

《聯合報》報導，行政令明確表示，嚴格執行移民法是本屆政府的政策，在目前法律下，對合法入境有明文規範，除非國會做出任何行動，任何其他方式入境的外國人將受罰款或監禁懲罰。同時，「維持家庭團聚、包括在適當和合法與資源允許情況下，將被拘留一家人同時留置也是本屆政府的政策。」

行政令中指示司法部長，涉及家庭成員的邊境拘捕案應優先審理。他也要求司法部盡快對全美幾個無證移民親子一同被監禁的訴訟案作出回擊，為邊界家庭拘留取得合法性。

行政令中指示國土安全部部長的「非法入境者臨時拘留政策」是 : 部長應在法律允許範圍及足夠撥款的情況下，在移民訴訟未決期間保持整個家庭的羈押。但，如果親子一同羈押可能危及兒童福祉，國土安全部不應將家人一併拘留。行政令中定義的兒童指的是18歲以下。

事實上，川普政府對無證移民實施「零容忍」（zero tolerance）政策就連自己的老婆「第一夫人」梅蘭妮亞（Melania Trump）也看不下去。

《自由時報》報導，梅蘭妮亞罕見對政策做出發言，強調不願看到孩子與家人分開，並希望透過國會兩黨，雙方仍攜手實現成功的移民改革。「相信我們必須是一個遵循法治的國家，但同時也必須是一個用『心』治理的國家。」

美國國內輿論則批評，把孩子帶離家長身邊生活，讓成人一律關押並面臨起訴的政策，是美國司法部長賽申斯 （Jeff Sessions）上月才宣布的政策，不需要國會採取行動就能停止，且共和黨對這項政策也已內部分歧。

另外，《iThome》報導，美國的科技界蘋果執行長庫克（Tim Cook）、臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）與Google執行長皮采（Sundar Pichai）都公開譴責此一行為。而微軟也有超過100名員工要求微軟應該要終止與美國移民及海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE）的合作協議。

Google執行長藉由Twitter表示，家庭在美國邊界被拆散的故事與景象令人痛苦，美國政府應該尋求一個更好也更人道的方式，以體現美國作為一個國家的價值。

The stories and images of families being separated at the border are gut-wrenching. Urging our government to work together to find a better, more humane way that is reflective of our values as a nation. #keepfamiliestogether — Sundar Pichai (@sundarpichai) June 19, 2018

第一代台灣移民之子、加州國會眾議員劉雲平（Ted Lieu）也在推文中表示，今天是世界難民日，美國是由一群反迫害流亡者組成的國家，但今天美國政府卻做出拆散親子的事。

America was founded by people fleeing persecution. Today we honor #WorldRefugeeDay.



But it is deeply disturbing the @realDonaldTrump Administration is ripping babies & children away from mothers & fathers. Today would be a good day for @POTUS to reverse his evil policy. https://t.co/puZX0bFDu1 — Ted Lieu (@tedlieu) June 20, 2018

美國兩大航空聲明 拒載與家庭分離兒童

（中央社）美國兩大航空公司今天表示，他們已經要求當局不要用他們的飛機來執行川普政府的移民政策，載送強迫與家人分離的兒童。

美國航空公司（American Airlines）指出，對於當局使用旗下飛機落實川普總統的「零容忍」移民政策，美航並不知情，且政府也未透露乘客相關訊息。

美國航空公司說：「我們無意涉入拆散家庭的作為，甚至從中獲利。」「美航力盼政府遵守我們的要求，我們感謝他們這麼做。」

聯合航空公司（United Airlines）執行長穆尼奧斯（Oscar Munoz）也發出類似聲明。穆尼奧斯說，他知道有報導稱若干民航機被用於執行「零容忍」政策。但他也說，對於旗下飛機是否也參與執行，他並不知情。

穆尼奧斯說：「我們公司的共同目標是連結人群，團結世界。」「這項政策本身，及對數以千計的兒童造成的影響，與我們的使命產生極大衝突，我們不想與它扯上關係。」

網路和部分平面媒體出現多項美國民航機被用來執行零容忍移民政策的說法，包括「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）社論版一篇達拉斯空服員旁奎斯特（Hunt Palmquist）的文章指出，值勤兩次後，他察覺與美國移民官員一同搭機的兒童，可能被迫與家人分離。

旁奎斯特說：「這些孩子臉上盡是恐懼、迷惘、悲傷和疲憊。讓我受傷的是，我幾個星期之後才反應過來，我可能是運送他們的共犯。」

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核稿編輯：楊之瑜