大學讀美術系教會我們什麼？

文：洪茂源（美術系碩士班畢業生）

想著十年前帶著還在探詢自我的內心，與滿腦子混沌和懵懂，擦去升學壓力的汗水，勇敢地走入大學生活。充滿未知的大學生活像一片白霧，我們不敢確定進去就會是桃花源，而伸手不見五指，反而更知道會吃一定的苦，但大學生活對我的想像仍然是代表陽光的甜滋滋味道。

時間很快揭開大學生活的序幕，分秒不斷地推演大學生活所帶來五花八門的體驗與選擇，選社團、選系隊、選課、選朋友，很快地內化成滋養你成長的酸甜苦辣。美術系一開始都會複習高中的素描與水彩，多加了油畫，但是當你用心體會一開始的「畫得像」，就成了充滿人生高度的扎實訓練，這使美術系的學生在將外物視覺上的細微有辦法在腦海中重新組織建構。

一方面是「觀察能力」的提升；一方面是手部細節運作的訓練，最重要的是將外物在腦海中重新呈現，並將細節以圖像的方式逐一描繪出來，若是沒有大腦的訓練，即便你是個再有耐心的人也畫不出來，這就是第一關。正如腦科學所言：光照射物體映入眼簾時，其實什麼都不是，靠的是我們大腦的解讀與重現。過程中我們就經歷了不斷地「選擇性遺留」，而美術系的訓練就是將物體實際的「圖像細節」，選擇性留在我們的腦中，成為我們所能觀察到的「細節」，這就是美術系第一關的腦部訓練。

再來，我們又要將三度空間的腦部圖像，透過手將它轉化到二度空間的畫布上。這又是一種看似純粹手部訓練，但其實是大腦主導的訓練運動。三度空間的圖像在轉化為二度空間時，我們必須要以「量比例」的方式將其量化，將其長寬比例量化以平面化的方式，轉化到二度空間的畫布上。這就訓練我們的「圖像量化能力」。以上兩種能力往後我們到了職場遇到需要假設，以及圖像具體化的人事物時便發揮極大的輔助。由於我們有將圖像細節建構出來的能力，也對我們其他事物的具體化有輔佐性效果，可以透過圖像輔佐思考。

最後則是大三、大四的畫不像，但要有表達意思的核心訓練，也是台灣這個時代與教育訓練下最欠缺的。大三大四要我們畫得不像，探討內心的意象與自我詮釋，甚至到了大四時要寫「創作理念」，不論你關心的議題是環境、教育、政治、生命……都要我們學會如何去詮釋我們的畫作與這個議題的關聯性，這是美術系最核心也最可貴的訓練。我們學會用「符號學」作為語言、學會圖像符號，要有研究能力，研究如何探討我們生命中最有動力與高關懷的議題。我們要學會洞悉議題，不然我們的論點會漏洞百出。

最後是筆者覺得最有幫助的能力是「口語論述」與「文字論述」，我們要將研究的成果與啟發化為文字與口語在畢業審查時向教授報告，經過考試並說服他們。這是美術系畢業給未來到職場的你最大的禮物。大三大四我們不斷地問自己：「最關心什麼？」這也是美術系給你這一生最寶貴的禮物。別人大學四年學的專業不會讓你花時間更了解自己，不會有時間與自己獨處、內心探索，與自我釐清。對自己當下最好且最有意義，而不是最有利、最功利世俗的的選擇，而是個實實在在「最真實的選擇」，就是去釐清自我，進而呵護它、發揚它、研究它、發表它。這就是美術系給我們最好的禮物。

論述能力就是這個世代終結到開創下一個世代的最重要能力。美術系畢業多是從事設計，假設一個班級四十位學生，如果有三個從事專業創作者就已經很不錯了。然而現在的專業創作者大多不會行銷，需透過藝廊代理經營，經過其瓜分賣出作品所賺取之費用。但是有論述能力的創作者就不同了，他們可以透過網路社群經營自己的外在形象，並詮釋這跟他內心的創作理念如何相輔相成。在對外網路及人脈行銷，都需要口條與行銷哲學，這無非就是靠論述能力、思維辯證所完成的，一個以個人為一間公司的經營哲學。

在這個產業外移，國內產業無非大型化的轉型、就必面臨淘汰問題。產業經營不易，以個人為中心完成的網路素人、部落客、粉絲經營者如雨後春筍辦地出現。時下千禧年代的年輕人，看似不幸地出生在一個不再具有大起大落、極具發展的世代中，然而卻是物資與資訊發達、傳播快速的年代中，可以方便自我經營的時代。這使產業結構出現斷層，一方面台灣產業停留在原始產業，需要眾人的加工生產，而美術系最大的優勢之一是其可以「自己生產產品」。這產品可以是藝術品，甚至現在也出現少量多樣的「文創商品」生產管道。像是最常見的明信片、悠遊卡，杯墊、書籤、皮包，現在都出現可以小量客製化的管道，自己當老闆則是打破以往契約是與眾人合一的經營生產工作型態，也是美術系送學生最好的禮物。這些點子無不需要思維辯證的能力。

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美術系畢業從事設計者則要洞悉從事之產業品牌形象下，所造成消費族群的「品牌幻想」。在研究廣告時發現品牌形象源自於「品牌幻想」，像是有些啤酒廣告會將其品牌讓消費族群產生「其是粗曠、豪邁的男性」這具有自我實踐效果，吸引生活中未能是粗曠、豪邁的勞工男子們完成或加深對於自我的認知與肯定。而女性化妝品則會帶出與明星一般美麗的幻想，這些附加價值的訓練早在大三大四時寫創作理念就訓練了。

在當代藝術未發展普遍的台灣社會，一般社會大眾對於藝術的認知停留在傳統繪畫與雕塑，甚至還不能接受抽象與具象化的創作。這是當代藝術極須努力也急遽發展空間的契機。對於當代藝術，筆者最為認同也最覺得需要強力推廣，為什麼呢？由於當代藝術的核心價值是批判與反對，極具教育性意義。透過當代藝術可以打破台灣傳統以文字為媒介的社會表達呈現。不論是報紙與雜誌台灣所有社論幾乎是文字呈現，好在近年出現影音社論，不然台灣的社會發聲者要吸引閱聽人真的不容易，且閱聽人為少數高關懷的知識分子。

平民對於政治不聞不問、只是被動地接受媒體慣性的「失敗主義」氛圍，即便還在世界前半段的台灣，人民也是孤陋寡聞（對於國際、對於政治體制）地反射出一味悲觀，卻提不出教育性的見解，這就是長期被資本主義綁架的媒體帶給台灣的惡禮。身為美術系學生可以推廣當代藝術，尤其推廣有教育性意義的當代藝術（不同於一味失敗主義的媒體所帶來的訊息），讓台灣人更能有建設性的思考與希望。

相信新鮮的當代藝術如果能對台灣人有娛樂性與取悅性，甚至學習性，一定有很大的傳播效果。一定能欣欣向榮，這就是未來智慧人工時代下的機器人不能取代的思維論述能力。的確，機器人唯一不能取代的就是感性能力、思維辯證和論述能力。邁入高齡化的台灣社會在三十年後，會因為人口死亡與少子化，使得人口數銳減。這時產業更加蕭條，就業機會稀少，加上人們的工作被機器取代，台灣產業會集中，像藝術這種不會被取代且不需要高成本的產業上，要面臨這個危機，相信你我都還沒準備好。美術系畢業生是否能隨著上個世代那些戰後嬰兒潮將「權力轉移」至千禧年代的順風船，我想是有機會的。

最後，面臨這一切，身為美術系畢業生對於自己與學弟妹的呵護與誠摯的諫言就是學好法律（尤其民法），在自己簽約與自我經營時有大大用場；再來是熟悉媒體包括網路社群的閱聽人之生態，學會經營形象。培養行銷（尤其核心的附加產品價值）能力，這是很重要的。最後也是最重要的是自我探索能力，定位與發展自己吧。這些都是美術系會直接、間接教你的。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航