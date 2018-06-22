哈佛和其他菁英名校壓抑亞裔人數，是因為歧視嗎？

文：普通人的自由主義

最近有幾個美國亞裔學生申請大學的新聞，很讓人注意，我來幫大家注解一下重點。

比較受注目的是哈佛被亞裔學生告入學歧視的新聞，因為證據太充足，原告要法官不用審判了，直接判哈佛違法。證據力多強大呢？連哈佛自己內部在2013年的分析報告，都說對亞裔有不公平的標準。原告找來的專家，杜克大學經濟系的阿西迪亞科諾（Peter Arcidiacono）出具的專家報告說，一個錄取哈佛機率為25％的亞裔學生，如果其他條件一樣，只是換成白人，錄取率變為36％，換成拉丁裔的話，提高為77％，而換成黑人的話，錄取率則高達95％。

哈佛在評估申請學生的時候，分成幾大類來評分，如「學術成績」、「課外活動」、「運動」和「人格」（Personality）等。凡是只要有相對客觀標準的，錄取的亞裔學生作為一個族群，表現都超過其它族裔，但哈佛「動手腳」的方式，是在相當主觀的「人格」一項，把亞裔打低分，而達到壓抑亞裔學生人數的目標。也就是說，在哈佛招生辦公室，在面談校友的評量表裡，亞裔作為一個族群，「人格」較差！沒有人知道人格的標準何在，也許，哈佛應該還要追加被告「毀謗」一罪。

哈佛當然也不是省油的燈，沒有在認罪的。校長最近發了電郵給校友，加碼強調哈佛對學生族群多元化的承諾。也就是說，不管你們怎麼講，我們就是要繼續壓抑亞裔學生人數。哈佛找來的專家證詞，是柏克萊的大牌經濟學家卡德（David Card）。卡德示範了如何用資料、用模型，把一個不利的事證轉成有利的說法。但是卡德是把自己的名聲給砸了，有興趣的人，可以看阿西迪亞科諾對卡德的反駁。裡面有許多卡德「不誠實」的證據。講一個比較誇張的，卡德把哈佛自訂的人格分數也計入模型，說控制了「人格」這個變數後，亞裔學生並沒有面臨比較高的標準。廢話，「我沒有歧視你，只是剛好，在我訂的評量標準裡，你們的分數都比較低而已。」

更大的議題是，為什麼哈佛，或是大部份的菁英名校，多少都在壓抑亞裔人數？

很多人把哈佛的舉動，直接比為20世紀初長春藤名校限制猶太人數目的惡行，但猶太人固然和今日亞裔一樣，有著較佳的學業成績，引人側目，但彼時社會尚有非常明顯的排猶情結（anti-semitism），猶太人被公然排擠的現象非常普遍。然而這是民權運動前的事，美國經過法律的修改和社會運動的洗禮，「種族歧視」是相當嚴重的指控，今天的哈佛，或是其它一樣限制亞裔人數的名校，不致於因為主導的白人內心歧視亞裔，而出手限制亞裔名額。

比較可能的原因是，這些菁英名校的主政者，打心裡相信「多元化」，決心要扶助在歷史上受過不平等待遇的黑人和拉丁裔，甚至認為幾百年的不公平、不正義，拿哈佛的名器來幫助他們，等到這些受扶助的黑人、拉丁裔因高學歴能在社會上立足之時，歷史的錯，就可以真正得到彌補。

但成績還是差太多了。在哈佛這些學校刻意的壓制下，亞裔學生還是在長春藤佔了二成左右，遠超過美國人口中亞裔只有5.6％比例，如果不「動手腳」，哈佛會像加州理工一樣，超過四成是亞裔學生。粥就這麼多，亞裔吃了，非裔就沒了。對於以身為教育美國領袖的機構自居的長春藤盟校，不能接受校園環境是這麼地和真實社會「脫節」的情況。他們還振振有詞的說，學生組成有多元化，這些未來領袖才有多元化的視角，成為全方位的人材。我不相信這套，充滿偏見的，就算身邊同學再多元化，他們也不會改變。是人材、是領袖的話，根本不用人造的多元化環境，就自然會悲天憫人。

Photo Credit: Joseph Williams , CC BY 2.0

但講到亞裔學生組成比例，就不能不講另一個新聞。

紐約的公立高中，有所謂的八大名校。大部份的初中生都就近在住家附近升高中，但這八大名校，是全紐約的初中生都可以唸，只要他們考試分數有到，而且只看一個考試成績。因為考試取才的結果，這八大名校，都變成大學名校的搖籃，裡面最知名的史岱文森高中（Stuyvesant），一年就有十幾個畢業生進哈佛，我們愛荷華州，一整個州，一年都不到三個高中生進哈佛！但因為入學只看考試成績，想當然，亞裔學生趨之若騖，為求進大學名校，擠破頭也要先進這八大名校，補習、家教，能做的，亞裔家長都拚命做。

結果史岱文森高中的學生組成現在超過七成是亞裔，不引人側目才怪。發展到現在，已經不是引人注意的問題，而是政治攻防的問題。極左派的紐約市市長，打算搞新政策，廢除八大名校的入學考試，把入學名額直接給所有初中前7％的畢業生。因為有些區的初中，亞裔打死都不可能去唸，政策如果通過，史岱文森高中就自然地「多元化」了。

大學裡，也有所謂的亞校（Asian School）。因為公投的原因，加州的州立大學不准用種族作為入學考量，所以柏克萊、UCLA這些公立名校都有四成的亞裔，加大爾灣分校（UC Irvine）甚至超過一半都是亞裔，而被戲稱為UCI - University of Chinese Immigrants。而加州的亞裔人口，才不過是總人口的一成多。經濟學家科文（Tyler Cowen）猜測，哈佛這些限制亞裔人數的手法，是為了避免成為亞校。但一個學校被貼上亞校的標籤，會有什麼壞處呢？科文從財務的角度來看，亞裔的畢業生普遍不像白人一樣，會對學校有慷慨的捐款，一旦變成亞校，白人學生就會比較不想唸，沒有白人學生，未來白人的捐款就會斷流。

我剛看這解釋，心裡覺得科文在胡說八道，同樣是私立菁英名校的加州理工，沒有壓抑亞裔人數，沒有白人不想唸，也沒有捐款斷流的問題。但我後來仔細看數字，科文的解釋，非常有可能是對的。哈佛新生才兩成是亞裔，但新生裡有三分之一是所謂的legacy students，「家裡有人唸過哈佛的」，這些幾乎都是白人。這不是什麼台灣那種，你爸是台大，你也是台大的那種中產階級的「階級複製」，而是你爸捐棟樓，以後也要靠你設立幾個全額獎學金那種「貴族複製」，那是巨富才能玩得起的遊戲。這些巨富，在我看來，是有可能不爽哈佛變成亞校的，是哈佛開罪不起的。三百多億美元的校產基金，也是靠這些巨富才有的。

然而哈佛這種赤祼祼的種族配額，畢竟是犯法的，所以這些菁英名校，開始考慮改變作法。最近芝加哥大學宣佈，今後入學申請不再要求SAT或是ACT這些標準考試的成績，而改注重學生在校成績、論文、推薦信等。照芝大的說法，他們的目的是要吸收更多社經地位較差，家族裡第一代唸大學的那種，是為了更進一步達成學生組成的多元化。

當然，了解內情的人對這種官樣文章，都當成是放屁。有錢人家的小孩有辦法請家教補SAT沒錯，但不考試，他們一樣也是有資源去弄那些你芝大要看的項目。弱勢的，到頭來還是弱勢。所以，芝大這舉動，還是針對種族配額而來的，是為哈佛被判違法做準備的。

這也同時說明了，菁英名校是不可能像加州理工一樣，完全不考慮學生種族，而讓亞裔變成學校裡的最大族群。

而其實，我對這些事情，生氣歸生氣，但一貫的立場是，「This is still a good problem to have.」這樣程度的「歧視」，根本比不上黑人、拉丁裔那種生下來就矮人一截的苦楚。告還是要告，但亞裔是討正義，而不該是賣悲情。長春藤名校放著可能對未來社會有巨大貢獻的亞裔學生不要，而取那些富家公子哥兒，那是他們自己的損失。這世界這麼大，亞裔家庭裡傳承的勤勞努力、注重教育的價值，走到哪裡都吃得開，此處不要爺，自有要爺處，何必單取一瓢飲？

網路上流傳一個笑話，哈佛的歧視行為，反而造就了長春藤裡的長春藤。你唸哈佛不稀奇，我也唸哈佛，而且我還是亞裔，那才叫真的厲害。

本文經普通人的自由主義授權刊登，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航