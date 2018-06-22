吉祥物成功學（四）：一個成功的「地方吉祥物」應該注意這四個面向

原文收錄於La Vie 2018年二月號美感俱樂部，特此致謝

本文嘗試用四組自問自答的方式，來嘗試解讀我們過往對於吉祥物的一些疑惑，期盼能拋磚引玉，也歡迎大家踴躍提問，儘管作球讓我回答（笑）。

Q1. 吉祥物的造型與地方無太多關聯性，可以嗎？

到底吉祥物造型，需與地方有多強連結是好？一般說來，如果地方就存在這物種，的確最直觀並可會意。但「仿真」是最好的方式嗎？如果觀察近期火紅的吉祥物，會發現不見得是這個情況。從吉祥物界的巨星酷MA萌（クマモン，即熊本熊）、蜜柑君（みきゃん）到2017吉祥物大賽冠軍得主成田鰻君（うなりくん）……你會發現，真正受歡迎的吉祥物，都是略帶擦邊球的角色，因為這樣真實中略帶虛構的造型，反而更具延展性，也讓人蒙生更多想像。

因此，重點不在關聯性強弱，在於角色能否跳脫，具備獨一無二的個性及魅力，討喜而讓人樂於親近。

Q2. 可愛之餘，吉祥物是否需充滿記憶點及吸引力？

「可愛」似乎某種程度上已成為吉祥物的必備條件，但當吉祥物被賦予的任務，從原先只是帶給與兒童及年輕女性歡樂與愛，進一步需要扮演地方魅力宣傳大使，在這樣的情況下該如何突破重圍？尤其是人們每天生活中，早已充斥各式可愛的角色。

因此，為地方而存在的角色，不僅要可愛又要能透過行動來賣萌，讓人好奇、注意最終著迷。諸如先前酷MA萌的「腮紅掉下來」企劃，就是將臉頰上的紅點與地方特產進行有效串聯的經典案例。當可愛已成基本款，如何透過企劃力，讓吉祥物透過行動讓人難忘，就更顯重要。

Q3. 有多少人，相信吉祥物是個真實存在的個體？

也許還記憶猶新，半年前世大運落幕之際，發生「熊讚正妹」事件，而這個插曲讓台灣社會，第一次思考到吉祥物真實性問題。當熊讚不再是熊讚，而是由正妹所扮演的偶，這樣的吉祥物，是否還具存在的意義？當真實性被打破，還有多少人會為其著迷？

這讓人想到幾年前，一項愛挑戰極限的酷MA萌曾一度進行高空彈跳，當影片上傳到Youtube隨即被瘋傳。而在當晚，負責酷MA萌宣傳的團隊處，鈴聲此起彼落，電話的另一頭多半是熊本縣民，「你們這樣很危險，如果酷MA萌有三長兩短，你們負擔得起嗎？」這樣認真且直接的抱怨，無不告訴著我們，對於他們來說，酷MA萌早已超脫熊或吉祥物，在縣民心中，他是一個真實存在的個體。

當一個被創造出的角色，了無痕跡地進入許多人的心裡，並對其真實性毫不懷疑，這樣的吉祥物，才算真正深入人心。

Q4. 地方的吉祥物，能否超人氣，比市長更具魅力？

在台灣，吉祥物與地方首長一同出席活動，儼然已成慣例。尤其在吉祥物推出前期，透過超人氣政治明星來加持拉抬，看似是一絕佳策略，但是否能真正發揮魚幫水、水幫魚，還是陰錯陽差，因高同質性讓吉祥物不僅沒加分，反而一崛不振。

時間回到去年世大運籌備期，不知大家是否還記得柯市長在運動場試跑不慎跌倒，其實當天熊讚也在現場，只是當柯市長撲街，鎂光燈焦點馬上就落到市長身上。至於熊讚，早就被晾在一頭無人聞問。

因此在日本，既使是無比熟悉的吉祥物與首長要同台，都需要進行縝密設計，讓互動有梗並特別。當然相對於首長有任期，吉祥物應永續，因此如何持續累積聲望，創造獨特魅力，吉祥物理應比首長具備更高人氣。

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本文經林 事務所授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航