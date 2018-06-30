為讓星光夜夜照亮大地，這座小島制定了保護夜空的法律

文字：Laura Pérez

如果E.T.知道西班牙自治區加那利群島中的拉帕爾馬島（La Palma），他一定會直接飛越大西洋，前往這座星星之島。

在地質學上，拉帕爾馬算是加那利群島中最新形成的島嶼，根據專家說法，除了智利和夏威夷的幾個地區之外，沒有其他地方的夜空比這裡更美，也沒有別的地方能看見這麼清楚的星座群。而這也是曾為世界最大的光學望遠鏡「加那利大型望遠鏡」（Gran Telescopio Canarias）選址於拉帕爾馬島的原因。

不僅如此，這座綠色島嶼還是另一個宇宙探查計畫——30公尺望遠鏡（TMT）的熱門備選地點。

全球有數座大型望遠鏡計畫正在進行，這是其中之一，由美國加州理工學院攜手加州大學與其它大學共同設計，並加入日本、印度、中國與加拿大的科學團隊。「這應該能大幅改變天文學吧。」TMT天文台的加州營運經理Christophe Dumas如是說。

註：TMT原來選址夏威夷毛納基火山Mauna Kea，因當地居民抗議破壞自然人文環境，在2015年被夏威夷最高法院撤銷建造許可，拉帕爾馬島於2016年成為備選地點，但2017年夏威夷再度許可興建。

加那利天文物理研究所的工程師，同時也是研究人員的Antonia Varela說明：「這座島的地形和氣候條件相互作用，形成了特殊的天空。」當地也積極推廣天文旅遊，「美術館、海灘、健行路線與出色的美食等，在其他國家隨處可見的，這裡全部都有。此外，這裡還有世界上任何地方都看不到的美麗天幕。」

1988年，當地行政機關制定了許多保護夜空的法律，包括監控汙染與控制飛機飛行路線等，是全球創舉。今天，拉帕爾馬島的鄉間小路上，到處都有觀星景點的標識。晚上，你可以選擇帶著望遠鏡騎馬遊覽、航行至海上觀星，又或在星空下的帳篷內閒聊小憩，這裡有各式各樣的方法能讓遊客享受觀測天體的樂趣。

「拜保護法所賜，這裡沒有人工照明干擾星光的魔法，天空非常暗，連遙遠的天體都看得到，可以看見宇宙的最深處。」研究人員說明：「天文台最大的天體望遠鏡可以觀察到太陽系以外的行星。還有宇宙微波背景（CMB），以非專業知識的人也能了解的說法，就是追求和宇宙起源相關的新資訊，尋找大爆炸的痕跡。」

多樣自然生態

魅惑旅客的不只是星星。造訪拉帕爾馬島時，還能遇見另一個令人驚艷的現象——雲朵織成的光景。700平方公尺的島上聳立著標高2,500公尺的山峰，灣岸的海流和信風吹拂，讓雲朵貼在山的斜面，形成如夢似幻、帶有懸浮感的景色。

最棒的體驗方式，就是爬上穆查丘斯羅克天文台（Observatorio del Roque de los Muchachos）。這個大天文台擁有超過30台來自世界20個國家的天體望遠鏡。

通往此地的路蜿蜒漫長，從黑色的火山沙灘出發，迂迴曲折地穿過熔岩花、月桂樹森林、純白的鹽鍋、世界最大的火山噴火口「塔武連特山國家公園」（Parque Nacional de la Caldera de Taburiente）等地，才來到2,000多公尺高的天文台。

2002年，聯合國教科文組織宣布這座島為生物圈保護區。其多樣化且引人入勝的景觀，最近更成了熱門電影拍攝地點。不管從什麼方面來說，拉帕爾馬島都是最適合推薦的觀光地點；氣候非常棒，不會太熱，也不太會變冷，古羅馬人將它取名為「永遠的春之島」。

懷舊殖民文化

除了多采多姿的自然之美外，拉帕爾馬島打動人心的還有殖民地時代的豐富遺產。

首府聖克魯斯德拉帕爾馬（Santa Cruz de La Palma）的老城區，以及塔薩科爾特（Tazacorte）村都是例子。聖克魯斯德拉帕爾馬在大航海時代曾是殖民地物資送回歐洲的中繼港，同時也是砂糖產業的出口港，是重要的戰略點。

過去曾建有甘蔗工廠的地方，現在成了高級飯店Hotel Hacienda de Abajo。

Photo Credit: Getty， Harper's BAZAAR 提供 已開業超過三個世紀的Hotel Hacienda de Abajo

優雅的飯店內，集結了世界各地的藝術作品。「拉帕爾馬島在17世紀與法蘭德斯（位於今日比利時西部）維持著密切的貿易關係。裝著砂糖、香菸、絲綢的船隻會離開這裡，然後載著來自中東、東亞的美麗畫作和緙織壁毯回來。也有很多中國明朝時代的花瓶、漆器與充滿異國情調的木製品等。」在塔薩科爾特村經營家族飯店的Enrique Luis Larroque這麼說。

此飯店已開業超過三個世紀，32間客房像是一間間小小美術館，從古董、塗鴉藝術到現代雕刻應有盡有；飯店的住客還能欣賞美麗的法蘭德斯緙織壁毯收藏。

Photo Credit: HOTEL HACIENDA DE ABAJO， Harper's BAZAAR 提供 Hotel Hacienda de Abajo就像個小小博物館

Photo Credit: HOTEL HACIENDA DE ABAJO， Harper's BAZAAR 提供 Hotel Hacienda de Abajo客房

從游泳池到讀書室（據老闆說，很多藏書都是在這裡完成的），以及偶爾舉辦演唱會的前教會堂，所有細節都在在說明飯店對藝術與美的極大熱情。此外，種植著珍奇植物的庭園也很棒，館內的餐廳「El Sitio」的水準更是超乎尋常。

Photo Credit: HOTEL HACIENDA DE ABAJO Harper's BAZAAR 提供

如夢文學繆思

參加印地安嘉年華（Carnival of Los Indianos）也是感受拉帕爾馬島魅力的好辦法。

這場盛事意在歌頌過去從島嶼前往南美的移民們，男性、女性會穿上麻或棉製的西裝與洋裝，Dress code是白色，有些人還會配戴巴拿馬帽或寬簷帽。

古巴音樂在街頭大聲作響，人們將手上的滑石粉互相撒在對方身上，附近一帶全都被白色的粉霧包圍時，就是嘉年華的最高潮。這個大型慶典至今仍傳承著對遷居南美同胞們的思念。

德國諾貝爾文學獎作家Günter Grass深愛拉帕爾馬島，曾頻繁前往兒子居住的蓬塔利亞納（Puntallana）；傳奇女作家三毛，也曾與丈夫荷西定居拉帕爾馬島，而荷西因潛水意外過世後，亦長眠於此。

此外，鞋履設計師Manolo Blahnik也會定期造訪，他是聖克魯斯人，他的渡假別墅位在加拉菲亞村遠離人煙之處：「每當來到這裡，在飛機著地前看見鮮豔的綠色，我的心便開始躍動。」在造訪冠有他名字的藝術學校時，他曾這麼說。

事實上也正如他所言。從上空一邊俯視著如夢一般的景色，一邊飛往島嶼，接著再反方向地仰視全世界最有魅力的天空，一看就是好幾個小時。不只有我們，連美國太空總署NASA都推薦這個地方。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

＊更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》

延伸閱讀

責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷