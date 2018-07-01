未曾看過的Fendi Logo公開，上百張草圖都是畫作

將時空拉回1965年，當年32歲還是時尚圈新進設計師的卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）來到羅馬品牌Fendi，便從五姐妹手中立刻得到了一個設計任務：「創作小型的時尚皮草系列」。深知品牌玩味風格的他，建立起「Fun Fur」一詞，代表著生活成衣與皮草頂級工藝攜手的決心，更以Fendi、Fun、Fur都有的縮寫「F」字做為創作品牌Logo的重要靈感。

最初的Logo製作只用了五秒鐘，兩個對立的「F」這是卡爾用隨性的筆觸畫下的草圖。他說道：「我希望這些皮草充滿趣味，因為這是Fendi的設計特色。Fendi跟英文『Fun』（趣味）的縮寫相同，於是我在短短五秒內繪畫了由兩個F字組成的草圖，創作了FF標誌，意思是『Fun Furs』（玩味皮草）。」

1960年代：煙草棕×黑色

最初面世的FF標誌，較多使用的是優雅的煙草棕、配上絕對的黑，被用於代表著旅行箱襯裡的織花布料上，至今的行李箱仍能可見FF標誌。從草圖中可見1960年代的FF已經開始有了矩形的幾何概念。

1970年代：義大利

這是FF標誌在時尚圈被熱烈關注的開始，這時的Logo圍繞著「義大利製造」是當時蔚為風潮的特色。並標有Fendi的創立年份1925字樣。

1980年代：撞色主題

此時，草圖上的F開始有了色彩，是從1980年代開始。如今品牌為人樂道的藝術風格也在此可以嗅出些許端倪，以黃、藍、黑、紅為主軸的草圖上，更開始有了意想不到的具象趣味圖案，如貓眼鏡框、蝴蝶結、愛心、五角星、羅馬樑柱等都在草圖上跳耀，創作出珍貴的主題版本。

1990年代：重複幾何遊戲

有趣的是，到了1990年代一轉成幾何變化戲法。圍繞著FF字體本身的幾何結構，於外發展出更多的線條、方格、原點，重複的概念也在此時可見。1997年還出現了解構兩個F在中間畫上雙手的可愛版本。

2000年代：絕對幾何

幾何的概念發展到千禧年後更加清晰俐落，從手稿上刻意畫上的方格線便可感受到。尤其2013、2014年都在手稿上嘗試不同的結構，有時錯落有時方正、有時甚至讓F字帶有斜角，更加迎合了新世代的極簡風格。

2017-2018年：完美方正

還記得2017年秀上無論是包包或飾品、配件等都出現了這個圖樣，請認明再次回歸的FF標誌，字母是由長方形與正方形一同組成，整體則是一個完美精準的正方形。

2018年：FF獨家系列

經過了50年，FF標誌早已擁有超過百種版本，對創造標誌的Karl Lagerfeld和創意總監Silvia Venturini Fendi而言，這一點也無傷大雅，反倒加深了品牌無邊無際的創意形象。最新發佈的特別形象照中，帶來以方形設計回歸的獨家別注成衣及配飾系列（Capsule Collection），專注在最原始的「煙草棕與黑色」，所有品牌的熱門單品都像是被精神加冕一般，經典回歸。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

＊更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》

延伸閱讀

責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷