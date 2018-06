寫給里斯本的情書：英國女作家的獨家私房景點

文字: Julie Myerson

離開十月陰冷、秋意濃厚的倫敦,幾小時過後,已置身17世紀加爾默羅會修院改建成的約克之家酒店(York House),享用沙丁魚配上葡萄牙綠酒的浪漫晚餐。當時的年輕情侶怎麼也沒想到這座燠熱、佈滿九重葛的庭園,竟幸運成為兩人多年後時常提起的美好回憶之一。

再次回到里斯本則是10年之後。但很不幸地,12月的里斯本又冷又多雨(4月到10月氣候溫暖,從6月起是旅遊高峰季節),搬家的勞累和家裡叛逆期的孩子把我們折騰得精疲力竭,而當初九重葛環繞的約克之家也被施工的鷹架擋住,風采不再。

直到最近第三次重遊故地,我們終於又見識到里斯本獨有的魅力。歷史悠久的貝爾曼王宮飯店(Palacio Belmonte)是15世紀自羅馬帝國時期留下的廢墟改建,坐鎮在頹美的阿爾法馬舊城區正中心,比鄰聖喬治城堡(Castelo de São Jorge)城牆。

1994年法國建築師Frederic Coustols與他的太太Maria Mendonca買下當時已如廢墟的貝爾曼,花了整整六年時間整頓,才讓這片廢墟起死回生。夫婦兩人將這裡打造為「私人客房」,設計了一共10間風格獨特、各具巧思的套房。

當古蹟遇上繽紛色彩

一走下計程車,許多顏色鮮豔的人造花遍佈貝爾曼王宮飯店門口,遠看如珊瑚般絢麗,走進大門,飯店舒適、寧靜的氣氛也和方才門口的繽紛色彩同樣令人驚艷。

飯店經理交給我們一整串厚重的鑰匙,用一絲驕傲的語氣告訴我們,飯店內沒有電視、電梯或空調,唯一能和冷色石頭地板及古老瓷磚紋路不相違和的現代科技,就是無聲、不著痕跡的無線網路。

除了陽光普照的陽台、波光粼粼的海景,著名的Azulejo磁磚畫裝飾(已風靡了五個世紀,為葡萄牙與西班牙典型的藝術風格),貝爾曼的特色更在於空間、色彩的巧思,鈷藍色和土耳其藍交相輝映,屋內的座椅在空間中綴上一抹獨特卻不顯突兀的奶油黃,巨大的鏡框鑲滿了螢光綠碎瓷,看似衝突的色彩,在設計師的匠心獨具的運用下,顯得十分融洽。

少了電話專線和醜陋的「請勿打擾」牌,貝爾曼的旅客不會受到客房服務不必要的叨擾,但於此同時,飯店的貼心服務一點也沒少——每天早晨飯店附贈的早餐總會一分不差地準時出現在門前,不著痕跡又無微不至的貼心服務,讓人錯覺自己真的身在王室。

驚奇總發生在小巷裡

如同多年前第一次來訪,里斯本氣候溫暖、陽光普照。除了重遊舊地之外,我們也發現不少新景點─先是在希亞多(Chiado)老城區內,古老修道院食堂改建而成的Cervejaria Trindade用餐,坐在大食堂氣派的拱狀屋頂下,享受各式魚類與海鮮料理。

隨後前往Café A Brasileira與Café Bernard品嚐葡式蛋塔,一邊觀察悠閒的人們牽著小狗散步。接著,我們前往大教堂附近那間不起眼、佈滿灰塵的古董店,店裡神態莊重、散發神聖氣息的木製天使雕像依然佇立,但高貴的價格事隔多年仍然讓人下不了手。

我們避開商業氣息瀰漫的大街,走進附近安靜、不起眼的小巷弄,途中拜訪皮飾店Burel,店裡亮橘到粉藍色的皮革包、由深入淺的紫羅蘭色帆布包,繽紛多彩的顏色選擇,讓人再也不想拿起平淡無奇的咖啡色皮革包。款式多元又便宜的瓷器店Ceramica na Linha,總是讓到訪旅客像著了魔般,不顧行李超重的危險,也要拚命掃貨。

Photo Credit: Ceramica na Linha, Harper's BAZAAR 瓷器店Ceramica na Linha

又過了一段路後,我們決定折返回一家無名小店,鼓起勇氣詢問一張高掛牆壁的老相片價格,但在老闆駝著背、費勁力氣爬上爬下後,我才失望地發現自己其實沒那麼喜歡剛剛那張相片。所幸這趟折返不至於空手而歸,經過一番講價,我用六歐元(約NT190)的價格,撿到店外書櫃一本葡文版的平裝復刻裝訂《弗洛斯河上的磨坊 The Mill on the Floss》。

回首這幾趟里斯本之旅,最精彩的回憶都不在原本預定的行程裡。因此我十分推薦初次到訪的旅客,放下手上的地圖、換上耐穿又防滑的鞋(里斯本的街道大多由大理石和鵝卵石鋪成,可以說是整個歐洲最「光滑」的城市),在希亞多(Chiado)或阿爾法馬(Alfama)蜿蜒的古老街區隨意逛逛,在爬滿藍雪丹的磚瓦房間,一窺當地人們的生活點滴。在此,你可能會看到餐廳的服務生,在上班前齊聚一堂享用午餐,又或者頭上還夾著髮捲的老太太,在悠閒的週日早晨,坐在她昏暗的房子裡窺探外面的世界。

回味快樂時光

走到筋疲力盡之後,你會在陡峭的街道旁看到一間小餐廳,餐桌上鋪了白色的餐巾,精心佈置的一切,彷彿已經為了你的到來準備多時。道地葡萄牙料理如香烤鱈魚卵、馬介休(醃漬鱈魚)、綿羊起司和蝦子麵包糊,配上葡萄牙獨有的綠酒,這樣的道地佳餚不到30歐元(約NT970),卻都令人回味無窮。

週末的旅行總是十分短暫,回 「 到飯店不久,我們就得收拾行囊、打道回府,這是我記憶中第一次因為離開飯店而感傷,「如果這個世界是公平的,我們就能像許多渡假客一樣,每年都回到這裡度過週末。」

我先生聽完這段浮誇的牢騷後打趣挖苦我說:「如果真要每年回來,妳可能還得再多賣幾本書了。」我決定不回應他的這番笑言,但在飯店大廳安靜的氣氛下,我聽到自己的心跳聲,對下一趟里斯本之旅多了一絲好久不見的希望與期待。

