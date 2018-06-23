顧可飛藻油塑化劑超標：遠離食物中的塑化劑，先從塑膠減量做起

前幾天有個主要在Costco銷售的顧可飛DHA藻油產品被蘋果日報爆料，說其中含有塑化劑DEHP 26.55ppm，超過國家指引要求的5ppm，所以遭到通路下架。

塑化劑事件在台灣是2011年造成軒然大波，造成市面上眾多產品受到牽連，所以進行下架退貨，塑化劑的問題至此才受到大眾的重視。韋恩公司的產品當時也有遭受汙染，所以塑化劑事件的管理對我造成很大的影響，也有很多一生難以忘懷的經驗，這個血淚史以後可以再多談談。

目前世界各國普遍建議，DEHP的限量為每天每公斤體重0.05豪克，以50公斤的成人為例，每日建議別攝取超過2.5毫克。以這個魚油產品最高被檢出DEHP含量26.55ppm來算，每顆900毫克的大小只含有0.02毫克的DEHP，所以要吃到超過安全劑量要每天吃超過100顆以上才有可能，所以消費者應該不太需要過於擔心。

只是當時的塑化劑是遭到廠商惡意添加在香料裡，但是塑化劑本身不是個合法的食品成分（添加物），所以這樣作當然是不應該而違法的。目前食品裡面檢出的塑化劑，大多是因為污染所產生，所以相對的存在都比較微量。這個產品顧可飛DHA藻油究竟是哪一種，目前沒證據我不敢說，這就靜待政府調查了。只是以這樣相對的低含量來說，我推測是汙染可能性比較高。

目前台灣針對食品裡面的塑化劑含量，其實只訂有「降低食品中塑化劑含量之企業指引」，如DEHP在膠囊類的上限定為5ppm，它不是一個強制性的食品衛生標準，所以即使目前這個產品超過這個上限，也不是會馬上處罰，而是要求業者必須改善，若經查發現業者沒落實自主管理，才會依食安法罰3至300萬元。

為何政府不訂一個強制性的標準呢？其實是因為太困難了。現在的人類文明可以說是一個塑膠文明，所以造成塑化劑無所不在。像DEHP會存在壁紙、桌布、地板瓷磚、家具裝飾布、浴簾、花園軟管、游泳池內襯、雨衣、嬰兒褲、玩具、鞋子、汽車內飾、醫用導管以及血袋等等產品中。塑膠製品甚至會釋放出少量的DEHP於室內空氣中，可以說是防不勝防。

所以食品裡塑化劑出現的可能性，除了一開始講的人為惡意添加外，剩下的就是不慎汙染。汙染又可以分成兩大原因，一是原料汙染，二是製程汙染。原料汙染是指原料裡存有塑化劑。即使DEHP在土壤或水中可被微生物分解成無害的化合物，但是植物、魚類以及動物體內也會含有檢測到有DEHP的存在，所以這些動植物作為食品原料時，塑化劑就會被帶入食品中了。

製程汙染是指食品的生產過程中，如果接觸到（含塑化劑的）塑膠管路、桶槽、甚至塑膠袋，都有可能把塑化劑溶到了食物裡。尤其是油脂類或酒精類別的食物可能性最高。

所以像之前大家對塑化劑猶如驚弓之鳥時，海關、通路、部分消費者還不懂這個原因，硬要將塑化劑標準訂為零檢出（不得檢出）。事實上，這是非常難辦到的，以現在檢驗科技之發達，這樣大概沒有東西可以吃了。但是陸續台灣因此與許多國家鬧出了貿易糾紛，因為不是台灣面臨這樣的問題，其實其他國家也有，進口原料也常常檢出微量塑化劑的存在，其他國家其實還沒台灣這樣對塑化劑這麼感冒，所以甚至沒訂出這麼嚴格的標準。

塑化劑存在食物鏈裡是個難以迴避的問題，即使塑化劑對健康的危害風險不是這麼的高，但是我們仍要努力降低它在食品裡的殘留。而真正該做的其中一個重點，當然是設法降低環境中的塑膠廢棄物，包含關注塑膠微粒或塑膠吸管等等，其實都是重要的方向。

之前提到禁用塑膠吸管的議題時，有些朋友誤會韋恩的立場是反對這個政策的。其實我當然支持這個方向，只是反對的是政府粗率的執行方式。塑膠減量當然是世界潮流，即使是為了自私的立場，關心自己的健康，也會支持這個方向。只是目前政府的政策相當偽善，短期內只禁內用的吸管，我覺得只是為了宣傳政績而禁。我相信塑膠吸管占拋棄式的塑膠容器僅占了很小的比例，但影響一般人生活是很貼身的，選擇吸管來開刀根本是避重就輕。而且目前只禁用內用的塑膠吸管，更是相當的虛偽，因為很多朋友也舉例過，根本漏洞太多了。內用吸管占塑膠吸管的比例我看不知道有沒有十分之一，外帶杯使用的才是真正大宗吧。所以只敢柿子挑軟的吃，我自己覺得秀味十足，誠意不足。

塑膠或塑化劑的減量，需要大家一同的努力與觀念改變，不是靠法律訂定就能夠一夕達成。政府官員需要好好想好整體的政策，別再追求放煙火式的政績宣傳了。

本文經韋恩的食．農．生活授權刊登，原文刊載於此

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