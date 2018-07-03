癌症病房裡的一千零一夜：搶救，沒有終點線的耐力賽

文：林怡芳

搶救沒有終點線的耐力賽

每當清明節的來臨，腦袋瓜裡不時的會冒出一小段唐詩——「清明時節雨紛紛，腫瘤病人欲斷魂，借問太平間何處去……」，第四句就留給大家自由發揮。

本來應該是個輕鬆的四小時班，沒有主要負責照顧的段落，只需要接一床新病人入院，做著簡單的打雜，準時的打卡下班才對，怎麼會才剛踏進病房，就聽到有病人突然沒了呼吸、心跳的呼救。

急救畫面，與死神搶快

快步衝過去支援，映入眼簾的是披頭散髮的阿姨，嘴巴依著心臟按壓的頻率，吐出一口一口暗紅色的血黏液，站在旁邊眉頭深鎖的是，號稱腫瘤科師奶殺手的小徐醫師。其實在剛才上班的途中，正巧看見他邊講電話、邊過馬路，陽光灑在他帥氣的臉龐上，搭配著笑容，看起來心情相當愉悅，對比現在站在這裡的他，簡直判若兩人。

目光很快地又掃回到病人身上，就是標準的急救畫面。小倩醫師顧不得腳上的高跟鞋與套裝，第一時間就跳上病床，跪於病人身側，雙臂打直、雙手交疊、垂直按壓，壓胸的速度就跟教學影片一樣，一分鐘一百下。如果很難想像一分鐘一百下有多快，進行簡單的數學計算後，大致上差不多就是一秒內要壓胸兩下的頻率，而每次的按壓時，口中會跟著大口呼氣，就像衝刺完百米後，令人喘到不行，但這場競賽沒有終點線，比較像是一場耐力賽。當腎上腺素消耗殆盡時，隊友就必須無縫接軌的遞補上來。

聽說，病人是突然叫不醒的，然後就沒有了呼吸與心跳，就跟電視上鄉土劇演得差不多，人就是先昏過去，然後再怎麼大力搖晃，也都無法讓他張開眼睛。雖然已經演變到CPR的局面，但病人的生命徵象都沒有任何好轉的跡象，我擠進急救人群中，努力騰出個空間，好讓自己站在抽痰的位置，隨時都有進行插管的準備。

全體總動員，ACLS接力賽

阿姨的口鼻不停滲出鮮血，擔心分泌物阻塞了呼吸道，我將抽痰管小心翼翼的放入鼻腔，抽出來不意外也是大量鮮血，心裡開始臆測，應該是腫瘤出血導致的缺血性休克。

負責聯繫的同仁帶來口信，卻是家屬在電話中泣不成聲仍無法決定，急救中的雙手更不能停下來，因為他們正在趕來的路上。三分鐘一支強心針、三到五秒擠一下甦醒球、胸腔按壓的速度仍然必須維持恆定。

但本月的住院醫師清一色全是女孩兒，真的感覺到她們壓得非常辛苦，也顧不得自己搞得一頭亂髮，汗水沿著臉頰一滴滴接續著滲進了病人的衣服，三位住院醫師一個人按壓三分鐘已經是極限，輪完一輪也只有十分鐘。

手上的錶默默來到了急救後的十五分鐘，我想她是醒不過來了，但醫生們都已經疲累不堪，想說平常號稱是護理界運動健兒的我，應該有過人的體能，自告奮勇跳到床上幫忙壓個幾分鐘，腦海裡取代唐詩的迴盪，變成ACLS的口訣：「用力壓、快快壓、不要停」，根本無法思考到底已經壓了多久，雙手乳酸堆積的酸麻感，佔據了所有感官，不停地跟自己信心喊話——再撐一下就好了。

此時，聽到下一個人大聲喊：「換我來！」居然是這麼的感動，從急救床上下來，接替打針的角色時，雙手竟然不爭氣抖抖抖，還要小心抽藥時不要扎傷了自己。

突然有人邊叫著阿姨的名字，邊從病房門口衝了進來，口中喊著：「阿芬我來了，拜託你們不要給她插管！」這位男子就是阿姨的先生。

他顧不得手中剛去買的水果，任由它們散落各地。擠進人群的他，牽起了阿芬的手，堅定但哽咽的再重申一次：「她之前就有交代過我，千萬不要給她插管，醫生，我拜託你們不要給她插管，不然她會怨我。但你們還是要救她，我給你們拜託。」

本來打算要停下來的手，又因為一句「你們還是要救她」繼續上下起伏，又這麼馬不停蹄的過了十幾分鐘，但心跳並沒有因此恢復應有的弧度，仍然是直直一條線，時間終究是來到了三十分鐘的停損點。

突然的離開，很難的決定

總醫師總算是開口了：「大家辛苦了，我想我們應該要讓她走了。」轉身過去面對先生說：「真的很抱歉，要告訴你這樣的消息，我們盡力了，但她還是走了。」拍了拍先生的肩膀，醫生群慢慢地撤出病房，剩下負責善後的我們。

先生沒有哭，只是維持很震驚的表情，然後不停地叫喚病人的名字，希望她可以睜開眼睛，告訴他到底發生什麼事了。

我們不敢關掉氧氣和生理監視器，因為他看起來還不能接受病人死亡的事實，接著他開始學醫生幫病人壓胸，再看看阿姨有沒有呼吸，就這樣反覆的做了幾回。他突然轉過頭看著我，希望我可以試著幫阿姨抽抽痰，看會不會好一點，我沒有拒絕他，確實再從口鼻抽了些血水出來。其實我之前並沒照顧過這位阿姨，也沒接觸過她們的家屬，不知道該從哪個點來勸他停止這些舉動，思考了一下，還是忍不住開了口，想說還是說些什麼好了。

「阿姨之前有跟你說過不插管？」我邊抽痰，邊淡淡的說出剛剛他自己說過的話。

「對啊！她說生這麼嚴重的病，插管也沒有幫助，還要被關進加護病房隔離，到頭來還不是一樣。」他若有所思地回想，阿姨當初與他的對話。

「嗯！所以你其實很了解這些事情，也知道她不想這麼痛苦。」我停下手上的動作，把抽痰管收了起來。但他還是沒停下雙手，上下按壓著阿姨的胸口。

「我當然了解，因為我爸爸那時候也是被插管，是她陪著我，才有辦法面對那些事，很難，做決定很難。」

「那一定很辛苦。」我緩緩地接著說。他卻突然停了下來，似乎若有所思。

「其實阿姨應該已經沒有反應了，你看她的瞳孔都放大了，也都大小便失禁，剛剛抽出來的東西都是血，表示裡面也都是流血的狀態。」我指著病人的眼睛、褲子，還有抽痰袋裡滿滿的鮮血。

「我知道……」先生深吸一口氣後，從嘴邊吐出這三個字，然後把手伸向阿姨的臉，懺悔的哭著說：「對不起，我不是故意讓妳這麼辛苦的！」

「讓我們先幫她換掉這些再說，先讓她換上一套乾淨的衣服，你幫我連絡一下其他的家人好嗎？」

他點點頭，開始撥著電話，告訴親人阿姨離開的噩耗，透過電話傳遞彼此的哀傷與不捨。

當意外發生時，我們無法知道當下到底發生了什麼事，醫療人員跟家屬一樣沒有預先做好的心理準備，但我們卻不能顯得慌張無方，得明確的告訴家屬下一步我們該做什麼、能做什麼，還有什麼是我們想做，卻做不到的。

阿姨的突然離開，讓家屬毫無心理準備，而病房裡也來不及預先準備好可以換上的乾淨衣物。

正愁不知道是不是要先讓她穿上醫院的手術衣時，阿芬阿姨就讀國二的女兒說話了：「還是媽媽可以先穿我的外套！」她一邊擦著眼淚，一邊把身上的外套脫了下來遞給我，那是一件非常鮮艷的黃色運動服，換上之後，阿姨顯得非常有精神。

先生將阿芬阿姨一直戴在身上的天珠取下來，轉而套在自己的脖子上，彷彿阿姨的靈魂已經附在天珠裡，繼續陪著他渡過餘生。

這份愛，彷彿只要相信，就能常伴左右。

書籍介紹

本文摘錄自《存在的離開：癌症病房裡的一千零一夜》，博思智庫出版

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作者：林怡芳

在死亡面前，我們如此卑微，

病人教會我們的，遠比我們幫他們的還要多！

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每個獨一無二的生命，織就成病房中的一千零一夜……

「你已經加油很久了，這次就不幫你加油了！」

「感謝這樣的職業，讓我有特權參與那麼多本來不屬於我的溫暖與感動。」

「留下故事，我會記得你們每一個……」

最溫暖又最令人揪心的對白。

「謝謝你來看我。」臨別時刻最暖的送行！

我想我的心不夠強壯，肩膀不夠寬大，還是很愛哭……

因為彼此陪伴，

眼淚是活過的證明，

當我再次說出你的故事，

感動的淚水早已在眼眶中打轉……

病房裡的一千零一夜，他和她的故事

原來，愛比海寬的生死病房，每天都是放手的練習。

Photo Credit: 博思智庫

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航