「土耳其料理最棒棒！」別挑戰土耳其人的美食驕傲

文:土女時代

想必大家對前兩週在推特上發酵的「瑞典肉丸」事件仍記憶猶新,這則讓瑞典人說「原來我的一生都是謊言」的消息是來自一則推文:瑞典政府在官方推特上「承認」所謂的瑞典肉丸,其實是卡爾十二世從土耳其帶回來的!

這件事引發了兩國網友的熱烈討論,瑞典人傻眼,而土耳其人得意的要命,還說應該要將這些肉丸們改名為土耳其文的「köfte」。從這則新聞我們可以看見土耳其人對家鄉料理相當自豪,關於「吃」,土耳其人還的確有著莫名的執著。

要追溯肉丸料理的源頭,土耳其僅是一部分而已,這類的肉丸料理其實遍佈在南亞、中亞、中東、巴爾幹等地區,於不同語言中也有非常相似的發音,如:阿富汗「کوفته(kofta)」、阿拉伯國家「كفته(kufta)」、敘利亞「kafta」、印度「कोफ़्ता(kofta)」、希臘「κεφτές(keftés)」等。所以說土耳其確實比瑞典更早開始有肉丸料理,但並不能百分之百確認肉丸就是源自土耳其。肉丸食譜是國王從奧斯曼土耳其帝國時帶回的,但肉丸還有更多源頭可以挖呢。不過土耳其人並不在意,只要棒棒的肉丸是土耳其傳過去的就要叫土耳其肉丸!

另外,那可以占卜的土耳其咖啡也是一例,歐洲人喝咖啡是因土耳其而傳入,土耳其人的咖啡變成舉世聞名。但土耳其咖啡最初是在帝國時期從葉門引進,是阿拉伯世界的產物。再看看希臘咖啡,跟土耳其咖啡像的不得了,在周邊國家都可見,但這樣的咖啡在土耳其人心中就是「土耳其」咖啡才對。

雖然每個人都會對家鄉的料理有種特殊情感,這種參雜著感情的味道你我皆有。不過,倒是很少看到像土耳其人如此推崇自家料理的程度。作為世界菜系之一的土耳其料理,豐富度與美味度有一定水準,全國七個地理區、81個省,幾乎是個個都有出名的菜或是特色料理。由於涵蓋面積廣大,料理風格也有很多種,真要比較還可追究其歷史背景,產生相當多元又巧妙融合的特色,這樣豐富的料理讓他們感到驕傲亦是無可厚非。

若與土耳其人談論所謂的「美食」,他們嘴裡說出的絕對會是以土耳其料理為首,洋洋灑灑一大串,鮮少聽到什麼義大利麵、日本料理等異國料理排上名。每當談論土耳其料理時,他們總是眼睛發光,邊比手勢邊提高分貝來告訴你,他們所說的是多麼極品的滋味。在他們心中,世界上最好吃的食物,非土耳其料理莫屬。

然而,就一個外國人的角度來說,土耳其料理使用的烹調手法與食材重複性很高,對於嚐遍各類料理的舌頭來說是略顯單調,層次比較單純,講求展現食物本體滋味,運用蔬菜、穀物與香料烹煮。豐富的土耳其料理之中自然是有好吃的,但因為總是烤、燉、炸、拌,若不懂得變化選食,對亞洲舌頭來說容易膩,也不見得會將其列為超感動美食首選。

曾經招待過土耳其人的話便會知道,要款待土耳其人,「吃」是一件非常需要煩惱的事情。

土耳其人對於「沒有吃過」、「外觀看不出來是什麼」、「製作環境感覺不衛生」的食物都難接受,即便知道內容物,要他們把沒吃過的菜放進嘴巴真是難上加難。普遍來說因為信仰要避免豬肉,這不打緊,土耳其人依據生長地區不同,能吃的也有很大的差異。如居住在內陸城市,很可能從小到大都沒有吃過海鮮,魚可能見過,但蝦子就沒吃過,要他們把這種下面腳一堆的生物放進嘴巴,差不多就像是要我們吃蜈蚣的感覺,更別提「生食」、「血製品」這類我們習以為常的食物了。

雖然仍有一些比較開放的土耳其人願意嘗試,但大部分土耳其人在吃這方面接受度都很低,有許多土耳其人一生都沒吃過什麼異國料理,在完全無比較的狀態下,他們依然對「土耳其料理是世界上最好吃的料理」堅信不移。

作為外國人,很常會被土耳其人詢問對於他們美食的見解,有時也不管你有沒有回答,他們都直接用一種「怎麼樣?我就知道很好吃吧!」、「沒吃過這種絕品美味吧!」的眼神看你,以亞洲人的委婉性格,往往不願意敲碎他們的心,就算是還好,也會說好吃好吃,同時避免他們企圖與你爭辯博大精深又帶著濃厚民族意識的飲食文化,只為了說服你:「土耳其料理是世界第一等!」

What Other People Think…

Feelings: satisfied

"I think it's one of the top cuisines in the world… Where it came from, how it developed, and who borrowed what from whom aren't of great interest to me. The result is."

—An American Diplomat