科倫拜兇手母親的自白：我所能祈求神賜予的最大恩典，不是讓他平安，而是讓他死

文：蘇．克萊伯德（Sue Klebold）

科倫拜高中發生了一起槍擊案

（一九九九年四月二十日，下午十二點五分）

當時我人在丹佛市中心的辦公室內，正準備去開會討論身心障礙學生的大學獎學金時，剛好瞄到桌上電話閃著紅色留言提示燈。

我聽取留言，希望是會議取消的通知，雖然機會渺茫。但留言的人是我丈夫湯姆。他的聲音緊繃，聽起來又慌又急。「蘇珊，這是緊急狀況！馬上回電！」

他沒有多說，也不必多說。單聽他的聲音，我就知道一定是哪個兒子出事了。

我顫抖著手指撥電話回家，彷彿花了數小時之久。恐慌如巨浪席捲而來，壓在我身上，心臟狂跳，震耳欲聾。我們的小兒子狄倫人在學校，他哥哥拜倫在上班，難道發生意外了嗎？

湯姆一接起電話就大喊：「聽聽電視報導！」但我半個字都聽不清楚。不管發生什麼事，竟然嚴重到上了電視，想到這裡我就惶恐不已。幾秒鐘前我還怕是發生了車禍，看來我想得太美。難不成發生了戰爭？美國遭人攻擊嗎？

「發生了什麼事？」我扯開嗓子對話筒吼，另一頭卻只傳來一陣窸窸窣窣、難以辨認的電視聲。過一會兒湯姆終於回話，我那平常性格穩重的丈夫，聽起來卻跟瘋子沒兩樣。他支支吾吾，沒頭沒腦地蹦出隻字片語：「持槍歹徒……槍手……學校。」

我拚命想理解湯姆到底在說什麼：狄倫的摯友奈特幾分鐘前打到湯姆家中的辦公室，問他：「狄倫在家嗎？」光是上學日大白天接到這樣一通電話就夠令人擔憂了，但奈特打來的理由儼然是每個父母心中最恐怖的噩夢成真：持槍歹徒正在科倫拜高中掃射，狄倫是那所學校的高四生。

不僅如此，奈特說槍手身穿黑色風衣，看起來就像我們買給狄倫的那件。

「我不想嚇你，」他對湯姆說。「可是所有會穿黑色大衣的孩子我都認識，唯獨狄倫和艾瑞克我找不到，他們早上也沒來上保齡球課。」

湯姆的聲音因恐懼顯得沙啞，他告訴我，他和奈特通完電話後，馬上把家裡翻遍，找尋狄倫的風衣。他失心瘋地以為只要能找到風衣，狄倫就沒事。可是風衣不見了，湯姆擔心得幾近發狂。

「我現在就回去，」我說，驚煌失措得背脊發麻。我們連再見也沒說就掛斷電話。

我拚命想冷靜下來，卻只是徒勞。我請同事取消會議。離開辦公室後，我發現雙手不由自主地抖個不停，抖到我必須用左手穩住右手，才有辦法按下我想去的樓層的電梯按鈕。搭乘電梯的同事有說有笑，正要外出用午餐。我向他們解釋為何自己舉止如此古怪，「科倫拜高中發生了一起槍擊案。我得回家一趟，確認兒子沒事。」一名同事提議要載我回家。我無法再多說，只能搖頭婉拒。

我一上車，思緒便開始飛馳。我沒想到要打開收音機，因為我好不容易才穩住方向盤，勉強安全行駛在路上。回程要開上二十六英哩，途中我不停想著：狄倫有危險。

雖然目前只知道零星片斷的資訊，我仍反覆咀嚼，想釐清狀況，同時恐懼也湧上心頭，緊揪著胸口。我告訴自己，風衣在哪兒都有可能，或許在狄倫的置物櫃裡或在他車上。區區一名青少年的風衣不見，想必不代表什麼。然而，我那既堅強又可靠的丈夫聽起來幾近歇斯底里。我從未聽過他像那樣說話。

回家的車程宛若永無止境，彷彿我正在慢動作行駛，思緒卻以光速轉個不停，還可聽到自己的心跳聲。我不斷東拼西湊，想得出沒事的結論，但我所知少得可憐，也不太令人放心。我知道萬一狄倫發生了什麼事，我絕對會萬劫不復。

我一邊開車，一邊大聲自言自語，忍不住啜泣起來。天生善於分析的我嘗試勸自己冷靜下來，因為我所知的情報還不夠。科倫拜高中幅員廣大，學生超過兩千名。奈特只不過是在一片混亂中找不到狄倫，不見得我們的兒子已受傷或遇害。我不能任憑自己染上湯姆的恐慌。即使恐懼一波接一波席捲而來，我還是告訴自己，搞不好我們只是大驚小怪罷了，孩子捲入槍擊案、下落不明，天下父母都會驚惶失措。說不定沒半個人受傷。我走進廚房，應該就會撞見狄倫從冰箱偷拿食物出來，然後他會笑我反應過度。

但我還是不禁胡思亂想，可怕的情景一一湧上心頭。湯姆說學校裡有持槍歹徒。我握著方向盤的手掌心直冒汗，我搖搖頭，彷彿湯姆就在身旁看著我。持槍歹徒！搞不好狄倫遭槍擊，所以才沒人知道他在哪。搞不好他躺在學校大樓中，受了傷或已喪命。他受困難以動彈，才無法聯絡我們。搞不好他被歹徒當人質。想到這裡實在太毛骨悚然，害我不禁呼吸困難。

但同時我也感到胃部一陣絞痛。一聽見湯姆提到艾瑞克．哈里斯（Eric Harris），我就害怕得全身僵硬。狄倫唯一闖了大禍的那次，就是跟艾瑞克一起。我再度搖搖頭。狄倫一直是個頑皮又惹人憐愛的孩子，長大後則成了性情溫和、通情達理的青少年。他早已學到教訓，不會再重蹈覆轍做傻事—我如此安慰自己。

好幾種可能性不斷在我狂亂的思緒中冒出，我還不禁思忖，該不會學校發生的慘事，其實並非像畢業惡作劇一發不可收拾那樣單純。

有一點我倒確信不疑：狄倫不可能擁有槍枝。我和湯姆十分反對槍械，甚至還因為科羅拉多州修法使夾藏槍械更容易，而考慮搬離此地。不管他們搞出來的花樣有多扯，多令人髮指，狄倫都不可能跟真槍扯上關係，就算是開玩笑也一樣。

整整二十六英哩，我不停地胡思亂想。前一分鐘我腦中還滿是狄倫中槍受傷、哭天喊地求救的畫面，下一分鐘就換成了較歡樂的情景：小時候的狄倫生日吹蠟燭的模樣，和哥哥開心尖叫著從塑膠溜滑梯溜下淺水池的模樣。人家說死前會看見人生跑馬燈，但驅車回家的路上，我眼前出現的卻是兒子的人生跑馬燈，就像放電影一樣，每幅珍貴的畫面都令我心碎，讓我拚了命懷抱希望。

那天揪心斷腸的回程，是接受不可能之事的第一步，爾後這將成為我一輩子的功課。

到家後，我內心的恐慌更形加劇。湯姆激動地告訴我他所知道的：學校有槍手，狄倫和艾瑞克仍然下落不明。不管發生何事，事態都相當嚴重。他已致電大兒子拜倫，拜倫說他會立刻下班趕回來。

我和湯姆在屋內疾步走來走去，猶如轉昏了頭的發條玩具，腎上腺素飆高，停不下來，也做不了任何事。我們的寵物縮在角落，瞪大眼睛，提心吊膽著。

湯姆把全副心力放在不見的風衣上，奈特說他沒去上保齡球課，我卻怎樣都想不通。那天早上他出門時，時間仍很充裕，出門前還向我道別。想到此，那詭異的道別竟在我腦海中揮之不去。

四月二十日那天早上，天還未亮，我的鬧鐘就響了。我梳妝打扮準備上班，一面望向時鐘。我知道狄倫最討厭早起，我和湯姆還試著勸他別選六點十五分的保齡球課，可是反倒被狄倫說服。「那一定很有趣。」他說。他喜歡打保齡球，而且有些朋友也會選這堂課。整個學期他都算準時出門，雖然也有例外，但幾乎沒什麼好挑剔的。不過我仍必須注意時間。縱使他有乖乖設鬧鐘，但上保齡球課的早上，狄倫通常還是需要我從樓下叫他起床。

但四月二十日那天早上，我還在梳妝打扮，就聽見狄倫踩著重重的腳步走下樓，經過緊閉的主臥室。他居然用不著我催，就已起床穿好衣服，令我感到訝異。他走得很急，似乎趕著要出門，雖然他還有不少時間可多睡會兒。

由於我們都會照會彼此每天的行程，我打開臥室門探出頭。「小狄？」我喊道。臥室外頭一片漆黑，伸手不見五指，但我聽見前門打開的聲音。我聽見兒子喊：「掰。」從黑暗中傳來的聲音既尖銳又乾脆，然後前門便大力關上。我還沒來得及打開走廊的燈，他就出門了。

交談很短，令我感到心神不寧，走回床邊喚醒湯姆。狄倫只說了一個字，語氣不甚耐煩，簡直語帶輕蔑，彷彿捲入了一場紛爭似的。

這並非那週狄倫第一次表現出飽受壓力的徵兆。兩天前的週日，湯姆曾問我：「你最近有沒有注意到狄倫的聲音？他說話時，聲調比平常還要高、還要緊繃。」湯姆用拇指和中指比向自己的喉頭。「他緊張的時候，聲音會拉高。我想搞不好他有什麼煩惱。」湯姆對兒子的直覺一向很準，我們也同意要和狄倫好好談談，看是否有事令他心煩。狄倫即將高中畢業，難免會有點焦慮。三週前，我們一起去參觀他的第一志願亞利桑那大學（University of Arizona）。雖然狄倫非常獨立，但他從未離開過家，跨州讀大學想必是很大的變動，得調適一番。

可是狄倫道別時的聲音緊繃，讓我聽了相當不安，而且他沒有和我分享當日的行程，這點也讓我憂心忡忡。由於狄倫整個週末幾乎都和不同朋友混在一起，我們還沒找到機會坐下來跟他聊聊。「我想你週日說的沒錯，」我對睡眼惺忪的丈夫說。「狄倫一定是有什麼煩惱。」

在床上的湯姆安慰我。「他一回來我就會跟他談。」因為湯姆在家工作，狄倫放學後，父子倆通常會一起聊球賽、吃零食。我放寬心，繼續照常準備去上班，知道我下班回家前，湯姆就會弄清楚狄倫在煩什麼，著實令我鬆了一口氣。

但接到奈特那通電話後，我杵在廚房，試圖拼湊手邊支離破碎的資訊，想起狄倫那天早上道別時的語氣不耐，聲音生硬平淡，而且雖提早出門卻沒去上課，我不由得渾身發冷。我以為他是跟人約好早上喝咖啡，甚至說不定是想談心解憂。但如果他沒去上保齡球課，到底是跑哪去了？

我的人生尚未天翻地覆，直到電話響起，湯姆跑去廚房接聽，是律師打來的。到目前為止，我都一直害怕狄倫可能有危險，怕他身體受傷，或怕他做傻事、惹上麻煩。如今我明白湯姆還擔心狄倫可能需要律師協助。

高三時，狄倫曾跟艾瑞克一起惹上麻煩。事發當下，我們非常震驚：我們那彬彬有禮、做事有條理、從來用不著我們擔心的孩子，竟然撬開一輛停放的廂型車，偷走車內的一些電子設備。狄倫因此被判緩刑。他參與轉向輔導計畫（Diversion program），免去了刑事訴訟。實際上，他還提早結業，據說這相當罕見，輔導員更是對他讚不絕口。

每個人都告訴我們不用想太多，狄倫是個好孩子，就連模範青少年也會犯下蠢到家的錯誤。但別人也警告我們，只要走錯一步，就連不過是把刮鬍膏抹在樓梯扶手上，也會被控重罪，入獄服刑。因此一察覺狄倫可能惹上麻煩，湯姆就聯絡了眾人極力推薦的刑事律師。不管學校裡發生何事，湯姆覺得狄倫脫不了關係，我有點無法置信，但也感到慶幸。雖然湯姆擔心不已，他仍有先見之明，懂得先下手為強。

當時我還沒想到真的有人會受傷，或會被我兒子傷害。狄倫已從轉向輔導結業，得到了改過自新的機會，我只是擔心狄倫沒好好把握這機會，貿然搞出愚蠢的惡作劇，讓美好前程岌岌可危。

不用說，律師那通電話帶來更糟的消息。湯姆接洽的律師蓋瑞．羅佐（Gary Lozow）跟警長辦公室取得聯繫。他打來告訴湯姆，難以想像的事現已確鑿無疑。雖然眾說紛紜，相互矛盾，但科倫拜高中的確有持槍歹徒肆虐。地方檢察官辦公室已向羅佐證實，他們懷疑其中一名持槍歹徒是狄倫，警方正前往我們家。

湯姆掛斷電話後，我們呆望彼此，大感震驚的同時也無法置信。我剛聽到的不可能是真的，但的確是真的。可是這不可能！和如今浮現的真相比起來，我在返家途中所設想的最可怕、最糟的局面，簡直是小巫見大巫。我一直擔心狄倫有危險，或做了什麼傻事惹上麻煩。但現在看來，似乎有人因他的所作所為受到傷害。這件事確切無比且已成定局，但我依舊無法理解自己所聽到的一切。

接著湯姆告訴我，他要試著進入學校。

我大吼，「不行！你瘋了不成？你搞不好會被殺掉！」

他鎮定地看著我，然後說：「所以呢？」

我們凝望著彼此，周遭的嘈雜紛呈倏地止息。過了片刻，我收回想勸阻他的話，轉身離去。湯姆說得沒錯，就算他不幸遇害，起碼我們知道他已竭盡所能阻止慘事越演越烈。

下午一點過後沒多久，我打給我姊姊，撥電話時，我的手指禁不住顫抖。我父母雙亡，但我姊姊和弟弟住在另一州，兩人住得不遠。我一生中，無論順遂坎坷都會跟姊姊分享、求助，她一直是我的依靠。

一聽到她的聲音，故作堅強沉著的我再也忍不住，崩潰痛哭。「學校發生了可怕的事。我不曉得狄倫是否在傷害別人，也不曉得他有沒有受傷。他們說狄倫涉案。」不管黛安說什麼，都止不住我的淚水，但她答應我，會打給弟弟和其他家人。「我們會永遠在你身邊，」道別時，她斬釘截鐵地說，然後我們便掛斷電話，好讓別人打得進來。當時我完全不知道接下來這些年，我會有多麼需要她。

我急得像熱鍋上的螞蟻，不停想做些什麼，什麼都好。但等到大兒子拜倫回到家，我已冷靜下來。我坐在廚房流理台前，以擦碗巾掩面啜泣。拜倫一摟住我，我就全身力氣盡失，癱軟倒地，所以與其說他摟著我，不如說他扶著我。

「他怎麼能做出這種事？他怎麼能做出這種事？」我不停地問。「這種事」究竟是什麼，我毫無頭緒。拜倫搖搖頭，沉默不語也不敢相信，他的手臂仍環住我。我們無話可說。一部分的我心想，「我是他媽媽。我應該振作，做大家的榜樣，為拜倫堅強起來。」但除了無助地啜泣，我什麼也做不了，就像一個躺在兒子臂膀中的布娃娃。

警方一一抵達家門，護送我們到屋外，在車道上等候。那天天氣很好，晴朗又暖和，讓人感覺春天終於來臨。要不是身陷這種處境，我應該會為我們又捱過了一個漫長的科羅拉多寒冬欣喜不已。然而天氣如此美好，我卻不禁覺得像是挨了一巴掌。「他們在找什麼？他們到底想幹嘛？」我不停地問。「我們幫得上忙嗎？」終於一名警員告訴我們，他們正在搜尋我們家及房客的公寓是否藏有炸彈。

這是我們頭一回聽到跟炸彈有關的事。除此之外，我們什麼都沒問出來。只有在警察陪同下，我們才能進到屋內。警方不准湯姆去學校或任何地方。後來我們才曉得他們不准任何人進入學校。直到狄倫與艾瑞克死了好一陣子後，先遣急救員才得以進入校園，兩人四周的受害者屍橫遍野。

我們佇立在外頭豔陽高照下的車道上。此時我注意到有三、四名警員身穿特警部隊制服以及看起來像防彈背心的裝備。看到他們並未令我擔憂，反而讓我更感到一頭霧水。為什麼他們在我們家，而不是在學校？特警部隊蹲伏著，從前門進入屋內，高舉槍枝，蓄勢待發，彷彿電影裡的場景。難不成他們認為我們窩藏狄倫嗎？還是我和湯姆可能會造成威脅？

這簡直超乎現實，我頭腦十分清晰地想著：沒人料到我們這樣的人竟會陷入這等處境。

我們在車道上來回踱步好幾個小時，有如受驚嚇的動物。拜倫那時還未戒菸，我看著他點燃一根又一根香菸，不知所措到無力反抗。我們懇求警方透露些許訊息，警方卻對我們不理不睬。發生什麼事？他們怎麼知道狄倫有嫌疑？校園裡有幾個持槍歹徒？狄倫在哪兒？他沒事吧？每個人口風都很緊，沒透露半點消息。

時間扭曲，宛如在緊急狀況下，時間快慢已然失常。媒體和警方直升機開始在空中盤旋，震耳欲聾。住在我們地產上的套房外屋的房客艾莉森，拿了幾瓶水及雜糧棒給我們解渴果腹，不過我們吃不下。如果我們要上廁所，還會有兩名武裝警察在廁所門外看守。我不確定他們是在保護我們，還是把我們當嫌犯看待。無論原因為何，都讓我不寒而慄：我這輩子從來沒做過違法的事，而且想都沒想過居然要害怕自己的兒子。

午後時光逐漸流逝，我們持續在車道上踱步，也不可能與他人對談。我們家四周有落磯山脈山麓丘陵環繞，山景一向帶給我寧靜。我和湯姆常說，我們不需要去旅行，因為我們已經住在世界上最美的景點了。可是那天下午，高聳的岩壁卻顯得冷酷猙獰，猶如監獄圍牆環伺在我們的房子周邊。

我抬起頭，看到有個人走上車道，是茱蒂．布朗（Judy Brown），她是狄倫兒時好友布魯克斯的母親。里特頓市流言四起，紛傳狄倫涉及學校槍擊案，她聽了覺得大事不妙，才來我們家探視。

我見到她十分訝異。我們的兒子在一、二年級時是好朋友，上高中後又同校重聚，只是兩人並不算親近，兒子小學畢業後這幾年，我也只見過茱蒂幾次。幾週前，我們曾在學校活動上親切地閒聊，但沒什麼交集，除非是牽扯到兒子的事。我不確定自己有辦法以待客之道好好接待她。我太不知所措，以至於沒問她為何前來，但她偏偏選在我們為私事忙得分身乏術的時候來訪，實在有點奇怪。我們坐在人行磚道上，她與艾莉森坐在我左右兩側，勸我喝點她們帶來的水。湯姆與拜倫在門前步道上踱來踱去，滿面愁容。我們都各有所思，憂心忡忡。

我的思緒混亂不堪，怎樣都無法把殘酷的現實和我所熟悉的生活及我兒子畫上等號。他們講的不可能是狄倫，他是我們的「陽光男孩」，是個好孩子，總是讓我覺得自己是個好母親。要是狄倫果真故意傷害別人，到底會是什麼緣故？

負責這案子的警探終於告訴我們，他想分別跟我們談談。我和湯姆很樂意配合，尤其若我們幫得上忙，能釐清目前不明情況的話。

我在警探車子的前座上接受他偵訊。現在想起來實在難以置信，但當時我真的相信若自己可向他們解釋為何他們誤解了狄倫的一切，就能釐清誤會，撥亂反正。當時我沒發覺自己已進入人生的新階段。我仍認為世界會恢復成我所熟知、井然有序的樣子。

我雙手緊握，好穩住顫抖的手。一臉嚴肅、令人生畏的警探劈頭就切入重點：我們家中是否藏有任何武器？狄倫是否對武器或爆裂物有興趣？我毫無頭緒，簡直無言以對。我和湯姆從未持有槍枝。在我們住的地區，BB槍儼然就是小男孩的標準配備，但我們一直不願隨波逐流，後來挨不過孩子要求，只好要兒子親手寫下安全協議並簽署，才肯就範。兩個兒子曾用BB槍練習打靶，但狄倫步入青春期後，車庫架上就擺上了空氣來福槍，還有飛機模型、大兵公仔，及其他遭兒子們遺忘的童年遺跡。

狄倫去年曾問我是否能買槍給他當聖誕節禮物，我仍記憶猶新。他沒來由地順口一問，我聽了嚇一跳，問他為什麼想要槍，他說偶爾去射擊場練習打靶應該挺有趣的。狄倫知道我對槍枝相當反感，雖然我們已搬到郊區，打獵和上射擊場打靶是當地流行的消遣，但聽到這個要求，我仍不禁感到愕然。我個人對槍相當陌生，但在我們居住的地區，大家都對槍習以為常，在科羅拉多州，許多鄰居及友人都把槍當作休閒娛樂且十分熱中。因此，雖然我絕不會允許槍械進家門，但聽到狄倫說想買支槍，我也沒特別多心。

我建議他，不如我們找出他的舊BB槍代替真槍。狄倫翻了個白眼，臉上浮現揶揄的笑容：老媽少來亂。「那是兩回事好嗎，」他說，我果斷地搖頭。「我想不通為什麼你會想要一把槍。你也知道你爸跟我都對槍很反感。再過不久你就滿十八歲了，如果你真想要一把槍，到時候你可以自己去買。不過你很清楚我絕對不會買槍給你。」

狄倫天真地向我點頭，露出微笑。「我就知道你會這麼說，問問看而已。」他並未死纏爛打，遭拒絕後也無任何怨懟。之後他再也不曾向我提起槍的事，我把這段插曲跟這幾年來他在聖誕節提出的離譜要求歸在同一類。他也沒真的以為我們會買給他高性能轎跑車，或讓他去上滑翔課程。

警探的另一個問題是：狄倫是否對爆裂物有興趣？我以為他指的是鞭炮，所以才老實回答：「狄倫的確喜歡那些玩意。」他暑假第一次打工時，曾在菸火秀攤位幫忙，老闆會送他菸火當報酬（在科羅拉多州，販賣菸火是合法的）。所以他有一大堆鞭炮，安全收在車庫的大橡膠箱裡頭。他曾在美國獨立紀念日時放菸火，樂在其中，其餘的日子，鞭炮則被丟在車庫的箱子內，遭人遺忘。狄倫很愛收集一堆有的沒的，但我尚未聽說瓦斯罐或管狀炸彈的事，所以我不知道警探究竟在問什麼。

我坐在警車前座，覺得自己很渺小，驚恐萬分，但還是盡我所能、一五一十如實回答他的問題。他問我家裡是否有槍械型錄或雜誌，喚起了我模糊的記憶。每天收到的一堆垃圾信件中，的確曾有幾本封面是槍枝的型錄。對我來說，那些型錄就跟推銷特製嬰兒服或老年人用的矯正裝置的型錄沒兩樣，所以我沒多加注意，看也沒看就統統扔掉。狄倫曾把其中一本型錄從垃圾堆中翻出。他在找一雙自己的大腳穿得下的重裝工作靴，在那本型錄中看到了喜歡的靴子。但在得知靴子沒有他的尺寸後，我再次把型錄扔掉。最後他終於在軍用品店買到靴子。

我覺得警探看我的眼神彷彿他早已知情。被我抓包了吧。我突然忸怩不安起來，情急之下忙著辯解，我聽見自己開始語無倫次，拚命想向警員解釋我們每天都會收到一堆型錄，以及為何我沒有查看寄件人是誰。我以為只要他能好好聽我說明就能理解。我天生能有邏輯地處理問題，善於溝通，也總是仰賴這兩項長才。我眼中的現實與實際的現實脫了節，但當時我還不明白，過了許久才想通。

警探還問了最近發生的事，於是我把記得的事一一告訴他。幾週前，我們去參觀了亞利桑那大學。狄倫申請上該校，我們希望他可以親自去他心目中第一志願的學校走一趟，確定那裡適合自己。就在三天前，狄倫曾跟畢業舞會的舞伴一起拍照，西裝筆挺，英俊迷人，我們按下快門時，他臉上還擠出彆扭的微笑。這樣的男孩怎麼可能是警方口中的惡徒？

但我得不到答案，也抓不到一絲希望。訪談結束，我走下警車，感覺全身快要炸開，炸得支離破碎，殘骸被高高拋入平流層中。

警方仍不准我們進屋。湯姆和拜倫依舊在車道上來回踱步。一名警員告訴我們，調查員正在等候拆彈小組前來，令人聽了更感驚惶失措。他們在找炸彈嗎？該不會哪個狄倫認識的人在我們家裝了炸彈吧？沒人願意回答任何問題，不知是因為他們仍毫無頭緒，還是因為我們有嫌疑的關係。

我們杵在自家車道上許久，無法從媒體或新聞得知最新消息，里特頓市其他居民大概都比我們消息靈通。事情鬧得這麼大，或許全世界都比我們更明白究竟發生何事。當時手機不像現在這麼普遍，湯姆有支用來聯絡公事的手機，但因我們家四周有砂岩岩壁環繞，訊號受阻。警方佔用了我們的室內電話。戰戰兢兢、一頭霧水的我們無能為力，只能替兒子祈禱。

我們或坐在外頭混凝土階梯上，或倚著停放的汽車，在豔陽下苦等。茱蒂走近，壓低聲音偷偷告訴我艾瑞克架了一個暴力網站。我仍擔心狄倫擔心得心神不寧，不懂為何她要跟我說這個，後來才恍然大悟：原來她老早就知道艾瑞克心理不正常，是危險分子。

「為什麼你之前沒告訴我？」我問道，實在覺得莫名其妙。她說她已告知警方。

室內電話響個不停。我年邁的姑姑打來，警探叫我去聽電話。她聽說里特頓市發生了槍擊案（電視上尚未提及狄倫的名字）。她身體孱弱，我不敢跟她說實話，但恐怕也瞞不了多久。

我盡量語氣平緩地說：「請做好最壞的打算。警方在這裡。他們認為狄倫涉案。」她堅稱這不可能，我只好把說過的話再說一遍。幾個小時前不可置信的事，現已逐漸明朗，成為駭人的新現實。就像看眼科時，機器每調整一次度數，模糊的形狀便逐次化為清楚的字母及數字那樣，巨大的恐懼也益見清晰。雖然一切仍猶如五里霧中，叫人不明就裡，但我已知兩件事：事情很快就會水落石出，而逐漸明朗的真相，我肯定承受不住。

我答應姑姑會與她保持聯絡，然後掛斷電話，好讓學校打得進來。

天色漸暗，時間也緩滯下來。湯姆和我竊竊私語，在一片慌亂中試圖釐清頭緒。我們別無選擇，只能接受狄倫涉案，但我們兩人都無法相信他是自願參與槍擊案的。他一定是不知怎的跟罪犯或犯罪集團扯上關係，受人脅迫才不得不蹚這池渾水。我們甚至認為有人威脅要傷害我們，他為了保護家人才會為虎作倀。說不定他去學校時，還以為這只是無傷大雅的玩笑，不過是鬧劇一場，直到最後一刻才發現自己用的是真槍實彈？

我就是無法相信、也不願相信，狄倫會自願去傷害別人。我們深愛這個善良、古怪、傻憨的孩子，就算這是出自他的意願，想必他也是因為受騙，或遭人威脅、逼迫、甚至下藥，才會誤入歧途。

後來我們才知道，狄倫那些被捲入這場風波的朋友也是這麼想。他們都認為他不可能自願參與槍擊。我們不知道他到底涉案多深，他的憤怒、疏離感、絕望又有多深，我們也一無所知，直到過了數月才真相大白。縱使如此，我們之中仍有不少人無法置信自己深愛、熟稔的人，那天竟會犯下這等滔天大罪。

我們待在外頭車道上，內心忐忑不安。原本懷抱希望的我們已把持不住，變得惶恐不已，時間流逝，我們也只能手足無措地枯等。電話一響再響，不停地響。接著我們家的防風玻璃門又開了，這次我可聽見臥室電視聲在空蕩的房間內迴盪，湯姆沒把電視關掉。當地新聞主播正在科倫拜高中外面報導實況。我聽到他說根據最新消息，已有二十五人喪生。

我和所有里特頓市的母親一樣，祈求孩子能平安無事。但一聽見播報員說已有二十五人喪命，我祈求的內容也變了。如果狄倫真的跟傷人或殺人脫不了關係，必須有人阻止他。我曾在心裡默默祈禱過無數回，身為一個母親，這次禱告實在令我無比折磨、無比錐心，可是在那當下，我明白我所能祈求神賜予的最大恩典，不是讓他平安，而是讓他死。

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書籍介紹

本文摘錄自《我的孩子是兇手：一個母親的自白》，商周出版

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作者：蘇．克萊伯德（Sue Klebold）

譯者：李之年

「當所有母親都在祈禱孩子平安，我卻得祈禱自己的孩子能在傷害任何人之前死去……」

1999年4月20日，18歲的狄倫跟朋友犯下科倫拜校園槍擊案後自殺，然而事發前三週，狄倫才參觀過即將要就讀的大學、跟家人討論如何布置宿舍，甚至前三天才興高采烈的參加畢業舞會……。「到底為什麼他會做出這樣的事情？」十六年來，狄倫的母親不斷的自問，並尋求專家的解答。這是一個心碎的母親，給每個深愛孩子的父母，最沉痛、也最誠摯的自白。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航