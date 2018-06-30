科倫拜兇手母親的自白：他是邪惡的嗎？我花了很多時間思索這個問題

文：蘇．克萊伯德（Sue Klebold）

根據世界衛生組織的定義，心理健康是「一種安康狀態，每個人都能發揮自身潛力，可應對生活中的正常壓力，工作有成效，且為自身社區貢獻一己之力。」

我的焦慮症讓我明白，受困在失靈的心智中是什麼滋味。大腦受損時，我們的思緒也會脫軌失控。不管我怎樣絞盡腦汁想把自己拉回正軌都無能為力。我頭一次瞭解到無法掌控自己的大腦是怎麼一回事。正因體會到這點，我才能將心比心。多年來，我一直想弄懂狄倫怎麼會犯下這種罪。後來風水輪流轉，我自己的心智失控，進入了精神疾患的世界，孤身墮入由不堪想法主宰、發號施令的滾燙地獄。令人傷心的可怕真相是，我們永遠無法知道自己（或我們所愛的人）何時會身陷嚴重的大腦健康危機。

病情好轉後，我根本無法置信自己的某些想法竟如此扭曲。這時我才頭一次明白，狄倫是怎麼自以為替天行道，實際上卻是誤入歧途的。

我仍然搞不懂狄倫和艾瑞克做的事；我無法理解世上怎麼有人會做出如此傷天害理的事，更遑論自己的兒子。替自殺而死的人著想雖痛苦，但並不難，但狄倫可是殺了人啊。我永遠無法習以為常或釋懷。

他是邪惡的嗎？我花了很多時間思索這個問題。到頭來，我不認為他是惡人。多數人相信自殺是一種選擇，暴力也是一種選擇；做不做是由當事人定奪。但跟自殺未遂的人聊過後，我們知道他們的決策能力其實變了樣，而我們也不知所以然。我很喜歡哈佛大學心理學家、自殺研究者博士馬修．諾克（Matthew Nock）所形容的：決策失靈。若自殺看似是脫離苦海的唯一途徑，人們真的是受自由意志驅使而尋死嗎？

當然，狄倫不只是死於自殺，他還殺了人；他奪去了人命。我們都曾氣到想殺人。為何光是有殺人的衝動，絕大多數的人就會感到驚駭、害怕，有些人卻會付諸實行呢？若有人選擇傷害別人，他又是受什麼力量驅使而下此決定的？如果我們認為邪惡其實就是缺乏良知，那我們必須問，一個人是怎麼與自己的良心脫節的？

思緒失常時，我們只能任其擺布，正因我自己是過來人才能體會。在生前最後幾個月，狄倫無視他這輩子受的道德教育，昧著同理心及良心。我所體驗的一切讓我確信，他當時腦袋一定不正常。腦部疾病不是擋箭牌。犯下惡行的狄倫的確有罪。我相信他生前分得出是非對錯，也明白他所做的事大錯特錯。做出暴行的決定可能跟憂鬱症和大腦失常有關，倘若不將這點列入考量，我們就無法致力於暴力防治。

當然，這麼說也有風險。大家都認為大腦出毛病的人很危險，這種迷思十分普遍也十分有害，且大都是錯的。多數大腦失常和患有腦部疾病的人都不殘暴，只有少數人如此。我們必須想個法子，對大腦健康及暴力侃侃而談、不帶批判，要是一開始就談到污名，可就做不到這點。

膝蓋裂傷的奧林匹克金牌得主和明星四分衛，或曾動過手肘韌帶置換手術的大聯盟投手，你大概都叫得出幾個名字。但曾患憂鬱症或其他情感疾病的名人的名字，我們多半一個都叫不出來。就連名人都怕丟飯碗，或被人視為對孩子有危險。就算有錢、有權、受眾人愛戴，也招架不了那種污名。

曾受焦慮折磨的我，明白將自己的痛苦告知他人有何風險、有多羞恥。我相信自己是個很誠實的人——有時誠實到過了頭。不過恐慌發作時，我卻感到羞恥，覺得無法「招架」這問題的我很丟臉，所以費盡苦心隱瞞我有恐慌症。我怕人家認為我軟弱或不穩定，竭盡全力隱藏（或至少偽裝）我內心的風暴，免得同事朋友察覺。

即便我相信自己快因心智失常丟了小命，想要矇混過去也不難。想必我的同事和點頭之交也注意到我不對勁。蘇看起來是不是瘦了／心煩意亂／臉色蒼白／憂心忡忡？只不過我病懨懨的樣子也是理所當然。也難怪她看起來孱弱—她可是吃盡了苦頭。就像我曾對湯姆說的，狄倫的課業一定是太重了；他看起來好累，及比起跟父母廝混，他當然寧願打電玩；他可是個青少年呢！

身歷其境後，我才明白腦部健康亮紅燈，讓我變得有多孤立。但也因為這樣，我才能體會其他置身巨大痛苦卻不欲人知的人的辛苦。只要得到幫助，多數病症都是有辦法治療的。但許多人並未求醫，引以為恥是一個原因。如果你傷到膝蓋，你不會等到無法走路才就醫。你會冰敷、抬腿、暫時不運動——過幾天沒好轉，你就會去看骨科醫生。不幸的是，大家多半都等到刻不容緩時，才會求助於心理健康專家。沒人會期待光靠自律及勇氣，膝蓋就能自癒。但因為引以為恥，我們才希望能靠自己轉念以擺脫內心痛苦。

焦慮症得到控制，開始從流沙中探出頭後，我才恍然大悟：大腦健康危機就跟心臟病或韌帶撕裂一樣，是健康出了問題，就像那些症狀，是治得好的。但你要先察覺病灶並接受診斷才行。醫師每天都藉由乳房攝影及乳房檢查發現五十年前會失之交臂的癌症並加以治療，我自己就是這樣戰勝癌症病魔的。我只能希望有朝一日，對大腦健康的檢查及介入也能同樣有效。

我們的確也必須如此。腦部疾病跟許多其他疾病一樣，若未及早診治會有危險。最可能受毀滅衝動所苦的人，通常都是有腦部疾病的人。在一些特例中，患者還會對別人施暴。並非必然如此，或是可能會發生，但不幸確實會發生。有病不治不但會危及自身，還會置周遭的人於險境。

飽受折磨的人若得不到救命治療，就越來越有自傷或傷人的危險。求助無門、無依無靠的人常會吸毒忘憂、借酒澆愁，有心理疾病的人濫用藥物酒精，也會更有可能施暴。

每當我為寫這本書向專家討教時，我都會問他們這個問題：探討腦部疾病或心理疾病及暴力之間的關係時，要怎樣才不會導致污名化？肯特．凱爾博士的回答言簡意賅：「大家普遍認為精神出問題的人很暴力，要洗刷污名最好的方法是幫助他們，不讓他們走上暴力之路。」

誰會做出暴行難以預料。剖析也沒用。但暴力是可預防的。事實上，威脅評估專家有句話說得好：預防不測用不著有先見之明。然而，讓大眾更容易取得門路，求助大腦健康專家介入，卻是必要的。

此領域的先驅瑞德．梅洛伊博士曾打比方說：心臟科醫師或許不知道哪個病人會心臟病發，但若她治療每個病人身上的致病因子，如高膽固醇，便能減低心臟病發的機率。如果她能悉心救治老菸槍及過重的人等高風險病患，發病率就會更低。若她能確保曾心臟病發的患者好好保養、按時服藥，會更大幅降低發病率。

有些學校已採取這類層層把關的作法。第一關，人人都應有接受腦部健康檢查、急救、衝突解決計畫、自殺防治教育的管道。同儕介入計畫教導孩子，擔心朋友有困難時，要求助訓練有素的常人，不用怕弄巧成拙。

第二關是多加留心正歷經艱辛的孩子——喪親的學生，遭嘲弄或霸凌的學生，或高風險學生。譬如，同性戀、雙性戀、變性的孩子時常淪為霸凌的苦主，所以可多費心替那些孩子指點求助管道。

若有孩子特別令人擔憂，便出動第三關。或許他或她有情緒問題，曾談到自殺，或像狄倫那樣，曾交出一篇主題暴力或駭人的作文。這名學生會被轉介給由受過專門訓練的老師及其他專家所組成的團隊，他們會跟他面談，檢視其社群媒體及其他證據，跟朋友、父母、當地執法單位、諮商師及老師交談。

這些措施最美妙的地方，並非將潛在校園槍手逮個正著，而是能有效幫助學校發現受各式問題所苦的青少年：霸凌、飲食失調、自殘、未受診斷的學習障礙、癮頭、家暴、伴侶暴力等——不勝枚舉。團隊可能會發現學生打算自傷或傷人，此時執法機構就有可能介入，雖然這種情況很罕見。不過在大部分的例子中，只要使孩子得到幫助就行了。

「會對特定對象施暴，通常事出必有因，」蘭達佐博士告訴我。「通常是心理健康的問題。只要及早發現、好好治療，這些問題多半能迎刃而解。改善心理健康資源，無庸置疑可預防暴力。」

若認真想防治暴力，我們也必須明白槍械唾手可得，社會要付出多大的代價。狄倫不是因為買得到槍才犯下罪行，但當一個人最脆弱的時候，高度致命武器唾手可得，實在非常危險。我們已見識過其危險，所以討論如何讓社區更健康、安全時，也得將這點一併列入考量。

發生如科倫拜高中、維吉尼亞理工大學、桑迪胡克小學等慘案時，大家總會先問：「為什麼？」或許我們都問錯了。一路走來，我逐漸相信我們應該問：「怎麼會這樣？」

試圖探究為什麼，可能會使我們淪於尋找簡單的答案，而不去採取實際行動解決問題。人生難免有挫折，但只有已深受痛苦折磨、容易自殺的人，才會把死亡當作合理的解決之道。自殺其實是疾病導致，若我們習慣把自殺當作受挫的自然反應，是很危險的。

我相信科倫拜高中發生的慘案也是一樣。狄倫在許多方面都很脆弱——情緒顯然不成熟、鬱鬱寡歡，說不定還有更嚴重的情感性疾病或人格違常。我和湯姆沒看出這些症狀，也沒出手遏止使症狀惡化的不良影響——暴力娛樂、和艾瑞克的友誼。

與其問「為什麼」，不如問「怎麼會這樣」，才能去探究一個人是如何走上絕路的。某人是怎麼變得會傷害自己或傷害別人的？大腦是怎麼失靈，變得無法自制、無法自我保護、泯滅良知的？扭曲思維要怎麼及早發現糾正？我們怎麼知道在病程各階段中，最有效的治療是什麼，且在任何醫療單位都可獲得治療？我們要到何時才能認識到大腦健康是健康，並找出維持其健康之道？這些都是急需我們關注的議題。問「為什麼」只會讓我們徬徨無助。問「怎麼會這樣」則能為我們指路，讓我們知道該怎麼做。

我切身體會到，大腦健康並非「不關己事」。每個人都有可能患病，而且大部分的人在某個時刻都會出問題。我們教孩子照顧牙齒、攝取營養、理財的重要性，有多少人會教孩子要注意大腦健康，或自己知道要怎麼做到呢？

我不知道，而我這輩子最懊悔的事，是我沒好好教狄倫。

相關書摘 ▶科倫拜兇手母親的自白：我所能祈求神賜予的最大恩典，不是讓他平安，而是讓他死

書籍介紹

本文摘錄自《我的孩子是兇手：一個母親的自白》，商周出版

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作者：蘇．克萊伯德（Sue Klebold）

譯者：李之年

「當所有母親都在祈禱孩子平安，我卻得祈禱自己的孩子能在傷害任何人之前死去……」

1999年4月20日，18歲的狄倫跟朋友犯下科倫拜校園槍擊案後自殺，然而事發前三週，狄倫才參觀過即將要就讀的大學、跟家人討論如何布置宿舍，甚至前三天才興高采烈的參加畢業舞會……。「到底為什麼他會做出這樣的事情？」十六年來，狄倫的母親不斷的自問，並尋求專家的解答。這是一個心碎的母親，給每個深愛孩子的父母，最沉痛、也最誠摯的自白。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航