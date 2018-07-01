《面對失去，好好悲傷》：如何面對父母的死亡？

文：肯尼斯J．多卡

對許多人來說，父母的過世是我們第一次面臨重大悲傷的經歷。

如同末日來臨

你與父母的關係將是決定你悲傷程度的一個重大因素。對妮娜來說，她母親是她的至交和知己，她們每天都要聊天數次。妮娜也仰賴母親給她的所有建議，包括教養、婚姻、烹飪等各方面。她母親的死，在她的生命中留下巨大的空虛感，那是連丈夫和孩子都無法填補的孤獨。在有些例子中，例如傑瑪爾的情況，父親或母親的過世讓他再也沒有機會解決既有的複雜、矛盾關係。這時，內疚和憤怒會佔上風。

如同其他的喪慟，你要先了解，這項關係對你有何意義、你究竟失去了什麼，這樣你才能夠識別、並了解你經歷的情緒。接下來，你可以決定該如何因應。妮娜發現，她最孤單的時刻，是獨自一人做家事的時候，所以在這段時間，她打電話給她的姐妹分享回憶，推測母親對她們生活中的事情可能會有什麼看法。傑瑪爾則發現，與童年的朋友分享心情會很有幫助；還有，打場激烈的籃球賽也能平息他的怒氣。

你可能還會隨著悲傷而產生各式各樣身體不適的反應，例如空腹感或胃痛。你也會很難集中注意力或正常思考。你甚至會想要跟你的父親或母親聯絡，一度以為他們還在人世。在蓋莉的母親去世幾個月後，她想打電話問媽媽一個問題，要拿起話筒撥號時，才突然想到母親已不在人世。

你會對悲傷過程的漫長感到震驚。有些未經歷過重大失落的人，以為自己在葬禮過後就會不再悲傷。但事情並非如此簡單，經歷悲傷的過程包含許多情緒起伏。在某些時候，悲傷是劇烈的，而在其他時候，你可能又應付得很好。許多看似枝微末節的瑣事，例如接到兄弟姐妹打來的電話，或是偶爾瞥見一張照片，都可能會讓你悲從中來。你的人生已經走到從未造訪過的陌生之處。

「人難免一死」的認知

只是抽象地知道「人終究會死」，以及將那一點反應到自己身上，變成「有一天我也會死亡」的體悟，這兩者之間有很大的差距。

對大多數人來說，這種強化個人「終將一死」的意識，是從中年的某個時候開始。有四個想法會產生這種意識。

第一，我們不再能想像「將自己年齡加倍」後的生活，而會提醒自己人生有限。例如，當我二十五歲時，我可以合理地想預知我五十歲時會過什麼樣的日子。然而一旦邁入五十大關，要想像一百歲的人生就變得很困難了！

第二，隨著年齡漸增，我們會意識到年紀對人所產生的侷限性。像是到了四十多歲，大多數人就得開始戴起老花眼鏡。我們也會深切體認到自己不再具有以前曾經擁有的活力。

第三，我們可能會經歷朋友離世，死亡的原因不是意外或自殺，而是疾病。這會增加我們對於身為人的無力與脆弱感。

第四，這一點或許是對死亡意識最重要的認識：人到中年後，我們的父母離死亡就更近了。只要父母健在，我們就會覺得自己很安全，無論這種感覺有多不牢靠。父母比自己早一步離世，符合了這世上所有事物生老病死的自然規律。

有位朋友說了一則故事：他的家族為父母輩最後一位離世的親屬舉辦葬禮，所有的親戚都說，家族團聚的唯一時機似乎就是在葬禮，從現在開始應該要安排家庭聚會。就在這時，我朋友八歲的兒子高聲說道：「下次的葬禮就會輪到你們其中一個。」

這種死亡意識分別有積極與消極的一面。當我們意識到自己難逃一死時，對死亡的焦慮就會增高。這或許可以解釋，我們中年時對死亡產生的焦慮，會比年老時更嚴重。我們會更積極地為死亡預做準備，例如擬定遺囑等。我們也會更關注自身健康，並定期做健康檢查。我們可能也會開始關心靈性的層面，探究死後的世界。

死亡意識在某種程度上也可以提升我們的生活層次。我們可以理解人生的短暫，決定培養我們重視的情誼，並且擺脫那些令人不快的人際關係。

我們也可能在生活中找到新的熱情。對傑瑪爾來說，他父親的過世強化了他與兒子建立正向關係的渴望。傑瑪爾意識到自己的生命有限，他會積極地與兒子分享經驗和共同進行活動。

總之，父親或母親的離世，很可能會改變你對死亡和生命的定義。

關係改變

家庭是個系統，無論它們是否完全運作。家庭成員扮演的角色、親屬之間的互動，以及他們對彼此的行為方式，全都相互配合。當我們刪除其中一部分（即家庭中的某個成員）時，那個系統就必須做出改變和調整。所以當父親或母親去世時，我們會發現家庭中的所有關係都變得不一樣了。

一、仍健在的父親或母親

尚在人世的父親或母親必須適應失去另一半的事實，並經歷許多個人的改變。有些人可能會變得更獨立，並發現自己從不知道的優點；有些人可能因為喪慟而手足無措，不知道該如何表現悲傷，而這些變化也會影響身為子女的你。你會擔心父親或母親該如何因應這種失落，還有他們的健康狀況。他們服藥了嗎？他們變胖還是瘦了很多？是否有憂鬱症的跡象？母親有起床嗎？或者這個曾經一絲不苟的人如今似乎蓬頭垢面，又或是家裡變得凌亂不堪？

有時候，問題可能是出在你身上。法蘭克的母親潔若琳過去五年都照顧著先生，而且十分盡責，法蘭克對此相當佩服。然而，在她丈夫去世的幾個月後，她以法蘭克從未見過的方式生活著。她在一群老年人間變得很活躍，也參加旅遊活動。在她七十五歲的生日派對上，他母親還和一些男性朋友調情。法蘭克對此感到很憤怒，他覺得母親對父親不忠。雖然他的兄弟姐妹都能接受這點，甚至為母親展開新生活而感到欣喜。在進行諮商時，法蘭克了解到，在他心目中，母親應該要處於某種永久哀悼的狀態，然而這不僅不切實際，而且也不夠厚道。

此外，你可能需要對父母承擔起新的任務。當我父親去世後，改由我妹妹負責支付帳單，這是父親在世時一直以來的責任。有些人則是發現，父母可能會愈來愈需要關懷，甚至需要旁人幫忙處理每一件大大小小的事情。雖然你希望能幫忙，並且盡可能陪在他們身邊，但你也必須意識到自己的侷限性。如果父母真的需要仰賴人，你不需要獨力承擔。

看看你家人以及社區資源可以提供什麼協助。你也可以尋求照護管理人（care manager）之類的專業人員協助，這些人既可以評估年邁父母的需求，也可以讓你接觸到各種可利用的服務。

二、你與仍健在的父親或母親

你與仍然健在的父親或母親關係可能會變得密切。我父親去世後，我很喜歡聽我母親說起他們倆的愛情故事，我父親要是在世，聽了一定會覺得尷尬。他們倆在高中就開始交往，當時我父親成績優益，我母親擔心她博學多聞的男友聽到她歷史分數那麼差時一定會與她分手。但我父親發現後，只是笑了笑，並告訴她，他不在乎她的歷史成績是多少，也不想和她一起讀歷史；他只想和她一起創造歷史。這些小故事讓我對我父母有新的認識，也與母親產生一種新的親密感。

另一方面，失怙或失恃也可能導致你與仍然健在的父母疏遠。你會發現自己處理的不是失親的單一失落，還有其他關係也隨喪親而淡化或失去的雙重失落。例如，已故的父親或母親在生前是擔任緩衝的角色，使親子間的關係維持平順。但一旦居中協調的人去世後，另一位在世的親人與孩子間的關係就會變得疏遠。

在某些情況下，悲傷的壓力可能會使緊張加劇和引發衝突。即使面臨相同的失落，我們也會各自以自己的方式處理悲傷。有時候，我們的應付方式，可能對另一個人沒有意義，或甚至與對方的觀點相衝突。例如，有些人可能希望避免交談，有些人則希望能分享回憶。然而無論以何種方式應付喪慟，悲傷都會產生壓力。當我們面臨壓力時，很容易就會對周遭的人發洩。當父親或母親去世時，這種情況就經常出現在仍健在的父或母與孩子之間，而這會是對峙和疏離的根源。

三、你與兄弟姊妹的關係

你與兄弟姐妹的關係也可能改變。在某些情況中，你們共同的悲傷和經歷會讓彼此變得更緊密。分擔仍然健在的父母的照護職責，可以增加溝通的機會，形成更強大的關係。

但同樣的因素也會增加衝突。你和兄弟姐妹對事情可能有不同的反應和處理方式，這會導致誤解和溝通不良。即使你原本就預期會失去父親或母親，但你還是會感到悲傷，而悲傷和照護會產生壓力，在這種充滿壓力的情況中，照護者很容易會把怒氣發洩在最親近的人身上。對於被認為是關鍵人物或是幫忙較少的兄弟姐妹，照護者可能會感到憎恨。

如果在父母過世之前，與兄弟姐妹的關係不好，這種失落更會使衝突加劇。

四、你與配偶的關係

你可能會從與配偶的關係中獲得支持，並發現新的領悟，因為你開始意識到自己生命有限。

傑瑪爾就發現他與妻子艾莉莎的關係變得更緊密了。當傑瑪爾向艾莉莎訴說自己的悲傷以及與父親的抗爭時，她表達了支持。她不但因此對傑瑪爾有了更深入的了解，並且對他從未如此表達出內心感受而深深感動。艾莉莎也明白他對自己孩子的承諾與保證，這樣他就不會重蹈他父親的覆轍。

但有時候，與配偶關係的變化可能沒有那麼正向。照顧父母的緊張和壓力可能會造成與另一半間的衝突，畢竟要兼顧父母以及配偶、孩子的需求會很困難。儘管有些配偶會對伴侶的悲傷表示支持，但有些人可能會對你的反應以及你悲傷的強度和持久感到不耐煩，尤其如果他們沒有經歷過失落，又或是對失落有不同的因應方式。只是，你對這個問題可能也要負一些責任，也許你對失落或是對缺乏支持產生的怒氣，使得你暴躁易怒而不自知。

五、孩子與祖父母

有些情況也許是因為相距遙遠，又或者祖父母與父母的關係不好，使得孩子與祖父母並不親。

但如果你的父母是疼愛孫子，並且是居中調停你與孩子衝突的祖父母，那麼你的孩子肯定會因為失去祖父母而需要療傷止痛。失去他們，可能會大幅改變你與孩子的互動和關係。

孩子們也可能憎惡你花在照顧父母上的時間和心力。他們對死亡充滿矛盾：雖然失去祖父母，但卻很高興再次受到父母的關注。或者，他們會變得焦慮，因為他們試圖了解你的悲傷，不過看到昔日「強勢」的父母變得眼淚汪汪，他們可能也會因此受到驚嚇。

六、其他人

父母的過世會使你與遠親、或平常就不常往來的親戚更疏遠。或許你會與支持你的朋友更接近，並且與那些在你面臨悲傷時似乎不太有耐心的人漸行漸遠。

當然，也有些喪親者在他們的任何關係中都未經歷任何變化。你的家人和朋友可能會如你的預期和需要提供支持，或者你自己擁有不錯的復原能力。對許多人而言，父母的過世不論帶來多少痛苦，但喪親的必然事實仍在意料之中。我們會發現，工作和家庭責任既能撫慰我們，也能使我們不致被悲傷所壓垮。

相關書摘 ►《面對失去，好好悲傷》：面對喪親悲痛，什麼樣的安慰很傷人？

書籍介紹

《面對失去，好好悲傷：傷痛不會永遠在，練習療癒自己，找到成長的力量》，時報文化出版

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作者：肯尼斯J．多卡

譯者：林麗冠

每個人終其一生，都將數度面對許多次的「失去」，失去友誼、失去親人、失去戀人……，每段失去，都令人痛苦、煎熬且難以言喻。當你淚流不止、當你心情低落，你不知道這條傷心之路究竟會持續多久，自己又該如何開啟新生活，你徬徨無助，又深陷其中……

國際知名的悲傷輔導與心理治療師肯尼斯J．多卡博士認為，悲傷不是能在短期內痊癒的疾病，而是條漫長的旅程。你不需刻意遺忘，或努力讓自己早日走出傷痛。透過本書，你將了解每個人都以獨一無二的方式悲傷著，沒有任何規則能定義某個人的悲傷反應是正常或異常，程度是強烈或輕微；悲傷也沒有所謂的終結，即使在喪慟之中，你仍然繼續與離去者維持著連結，只不過是以不同的方式進行。

悲傷最重要的任務之一，是好好面對失落，決定你該如何繼續生活。你曾經熟悉的世界可能會變得陌生，又或許你必須重新學習之前輕忽的技能，盡你曾經疏忽的義務。但最重要的是，你現在必須學習在沒有對方的世界中重新堅強活下去。

Photo Credit：時報出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航