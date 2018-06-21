阿根廷為何贏不了？梅西要成為梅西，不能只有快樂夥伴們

文：桑田足球異言堂

阿根廷首戰未能拿下冰島，雖然球迷們依然信任梅西，依然對國家隊的前景充滿信心，但無可避免的，批判和「指導」阿根廷隊的聲音一浪高過一浪。梅西和他的隊友們只能承受，誰讓他們踢得無序。根本不是以球隊的概念在比賽，你看不到整體的跑動穿插，也看不出球員們想做什麽。劇情很簡單：梅西 vs. 所有對手，隊友都在觀賞，等著梅西把人過完，上演一個外星級射門，慶祝。

首戰，阿根廷隊控球率高達78％，陣型重心距離本方門線遠達60米，極為上壓，陣型平均長度45米也相當緊湊，但就是打不開局面。這不是冰島的防守有多麼的神話，而是梅西與其他10名隊友彼此不在同一個頻道上。阿根廷全場高空球傳中25次，但最關鍵的位置卻沒有高中鋒，沒有范尼式的禁區殺手負責解決問題，186公分的伊瓜因難道不能用嗎？

面對冰島，很多機會梅西完全可以把球給阿圭羅或者給隊友，但他沒有，全部選擇單打獨鬥過人過到底，蒙著頭只想在「梅西走廊」瀟灑走一回。這耽誤了阿根廷的進攻節奏，沒有堅韌個性的梅西，只是在球場上跳舞而已。

主帥桑保利，執教阿根廷13場比賽，已經用了13種不同的先發陣容，與克羅埃西亞一戰肯定推出第14套，魔翼迪馬利亞首戰一次過人都沒有，輪換已成必要。次戰應該怎麽辦？馬拉度納指出，帕翁和伊瓜因必須先發：

這兩人會是轉折的鑰匙，伊瓜因時間到了！我們需要一個真正的中鋒，有制空能力的、拿住球給隊友服務的，每個高空球都被對手搶到實在不能接受。我帶著痛苦的心情說，阿圭羅沒有踢全場的體力，如果阿圭羅再先發，我會失望，大家都會後悔！

梅西不是馬拉度納，不能像老球王在1986年那樣依靠一人之力贏得世界盃，這一點所有阿根廷國腳必須搞清楚。梅西是天才，但只在被置於正確的環境條件下才是天才，就像在巴塞隆納那樣，有隊友的幫助、分擔和合力，否則梅西也只能無功而返。只有讓梅西在進攻最後環節時，被置於一對一的條件下，那樣的他才會摧枯拉朽，而不是讓他從中場就開始盤帶組織加過人射門，得把梅西的角色和功能弄清楚。

C羅可以一個人解決問題，但梅西要成為梅西，必需球隊幫助。否則，再像第一場那樣踢，潘帕斯雄鷹永遠不能起飛！

本文經桑田足球異言堂授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航