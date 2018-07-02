《到設計師大腦找商機》：電通藝術總監如何表達「將人包覆起來般的深邃的愛」？

文：日經設計

徹底調查既有的點子，提出前所未有的想法

Photo Credit：寶鼎 江口里佳：「為了讓沒興趣的人也能多看兩眼，我習慣思考和一般情況『相反』的點子。」（攝影：毛丸 透）

電通藝術總監／藝術家 江口里佳 江口里佳＞電通創意設計中心藝術總監／藝術家。除擔任藝術總監外，也以藝術家身分於國內外發表作品，在廣告、藝術、產品與服飾等各個業界都很活躍。例如：著有繪本《麵包國王》，擔任過花式溜冰選手高橋大輔的長曲服裝設計等。

「回顧過去我經手的專案，絕大多數都會包含『維持顧客特色』、『淺顯易懂又有趣』、『與眾不同』等三項重點。」江口里佳藝術總監說。所謂與眾不同，就是指要有過去從未見過的創意與新發現。

「我希望沒興趣的人也能停下來多看兩眼。為了達到這個效果，我習慣先徹底調查哪些點子是現在已有的，然後再思考哪些元素是和現有的『相反』。」江口小姐提到。

例如，當接獲寫真集設計的專案時，江口里佳就會從早到晚泡在寫真集專賣店裡，將架上的寫真集全部翻閱過，尋找過去沒有的點子。「這個方法非常麻煩且花時間，但我還是會盡量做。」江口小姐說，她習慣凡事徹底研究。

在囤積點心包裝紙、購物袋、宣傳紀念品等對設計有幫助的物品時，江口里佳小姐也表示：「我會盡可能全部蒐集。」因為若在收藏時有所區別，最後就會變成只蒐集自己喜歡的東西。如果全部收藏，一舉網羅從普通到獨特的商品，對於找出過去沒有的設計，就會很有幫助。

最近就有一項之前收藏起來而派上用場的東西——「洋裝標籤」。在協助CROSS COMPANY建立品牌、幫旗下時尚品牌「KOE」設計洋裝標籤時，江口里佳小姐參考了之前蒐集的標籤。據她表示，橢圓形的標籤是她在以前收藏品中從未見過的新造型。

Photo Credit：寶鼎 江口里佳小姐私下蒐集的部分標籤。在設計時尚品牌「KOE」的標籤時，她便拿這些作為參考。下圖是完成的標籤。

Photo Credit：寶鼎 只蒐集喜歡的東西，就像戴上了有色眼鏡一樣

江口里佳的思考流程 客戶的需求＋淺顯易懂又有趣＋與眾不同＝將三者結合，打造擁有過去從未見過充滿創意與新點子的設計 為了達到這個目標，所有會讓人留意的設計都要收藏起來。

找出受到推薦的理由

江口里佳小姐除了在電通擔任藝術總監，同時還以藝術家身分活躍於各個領域。她同時也是一名育有五歲與一歲孩子的母親。

「我習慣在工作時同時進行多個專案，然後一邊想孩子的便當和晚餐的菜色。」江口里佳小姐提到。日子雖然忙碌，但她為了田野調查，依然每天不忘一件事，那就是當親近的人推薦她某樣東西時，一定認真觀察與接觸，找出他們推薦給她的原因。

例如，假設同是媽媽的朋友推薦她說：「這個不錯唷」，她就會思考「為什麼她要推薦我這項商品？」、「她覺得哪裡好？」、「是因為包裝漂亮，還是內容實在？」、「若是內容，是味道好？還是因為營養成分？」江口小姐會用這種方式去挖掘推薦的原因，然後累積在記憶的角落。「當我必須用邏輯分析天外飛來一筆的靈感時，我發現這些平日累積的調查對我很有幫助。」江口里佳小姐說。

江口里佳小姐表示，最近「需要擁有為人母經驗或感覺的委託案愈來愈多了。」以病兒保育士（支援生病兒童照顧工作的職業人員）為主題的日劇插曲——木村KAELA的單曲「EGG」的CD殼封面設計就是其中一項。客戶的需求是，「希望江口小姐能善用俐落的風格，呈現出『將人包覆起來般的深邃的愛』的感覺，讓懷抱自己重要事物邁開嶄新一步的人充滿勇氣。」

檢閱過去的CD封面

首先，江口里佳先檢查了所有木村KAELA過去發行的CD殼封面，並把握請教歌手的機會，「我直接向KAELA小姐詢問，在視覺設計上可容許的範圍到哪裡。」江口小姐說。

當時歌曲還沒有完成，看了江口小姐身為藝術家的代表作─與蛋相關的創作後，歌手便提議：「要不要用蛋作為主題？」於是江口小姐腦中浮現了木村KAELA在蛋殼薄膜內的畫面，便決定以「裸裎」為概念來呈現。「我將客戶所希望的『將人包覆的愛的感覺』，結合人人一看就懂的蛋殼造型與裸裎概念，這才呈現出適合KAELA小姐、俐落又新穎的設計。」（江口里佳）

在拍攝前的企畫報告上，江口小姐將所有點子濃縮成一個提案，而CD殼封面除了分為初回限定版與一般版等多種版本外，還有小冊子、海報等不同照片的版本，據江口小姐表示，「這些在當時就已經做得很精緻，幾乎是完成狀態了。」從妝容、髮型、表情到照片的質感，全部都有江口小姐自己的理由，但「比起一一說明，全部統整給客戶看、讓客戶去感受，更能傳達我的想法。」這是江口小姐的判斷。

在指名江口小姐的工作案件中，有許多客戶都要求她發揮她那「獨特迷人、辛辣又俐落的感覺」。「即便沒有點子而很焦慮，在下一個工作現場，往往就會有靈感。雖然我做的事情又多又雜，但這些都會刺激靈感的誕生，使我不會腸枯思竭。」江口小姐說。

江口里佳的思考重點 Point１ 蒐集大量物品，更容易產出創意：收藏物品時不要有區別，否則就會變成只蒐集自己喜歡的東西，盡可能全部囊括。從普通到特別的統統網羅，對找出過去沒有的設計會很有幫助。

Point 2 親近的人推薦的東西一定認真觀察，並深掘推薦的原因：「為什麼要推薦我這項商品？」、「他覺得哪裡好？」、「因為包裝漂亮，還是內容實在」、「若是內容，又是為什麼？」像這樣去找出推薦的原因。

Photo Credit：寶鼎 紡織業者CROSS COMPANY新品牌「KOE」的當季型錄。在設計方向上，江口里佳習慣盡可能詢問客戶的具體要求，並確認表現的自由度。

Photo Credit：寶鼎 「KOE」的店面與購物提袋。KOE是將家庭包含在目標客層內的時尚品牌。因此江口里佳善用自己為人母的經驗與感覺，「以日常生活中缺乏與想要的事物為主軸進行提案」。

CD殼封面的開發流程

客戶的需求：以江口里佳自身的風格，營造出「將人包覆起來般的深邃的愛」的感覺，讓懷抱自己重要事物邁開嶄新一步的人充滿勇氣。

＋淺顯易懂又有趣：以蛋為主題（來自歌手的提議）

＋與眾不同：以「裸裎」為概念來展現「包覆的愛」

＝適合木村KAELA的俐落設計完成了

Photo Credit：寶鼎

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相關書摘 ►《到設計師大腦找商機》：怎樣的企業會因為「設計思考」而成功或失敗？

書籍介紹

《到設計師大腦找商機：設計思考×經營智慧×一流創意，日本當紅設計師與頂尖企業Q&A，從研發到實踐，打造大受歡迎的商品》，寶鼎出版

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作者：日經設計

譯者：蘇暐婷

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Photo Credit：寶鼎

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航