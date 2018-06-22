求職面試攻略（二）：自我介紹時善用「金字塔原理」贏得好印象

前言

新鮮人求職季節到了，所以最近訊息匣內多了些面試履歷等求職相關的詢問，但我這陣子實在太忙，無法一一回覆訊息，只好趕快把過去幾年曾去外商面試、自己組織人才管理，或者去年在外商公司內規劃一系列的人才招募計畫所整理「職場駭客｜面試攻略全集」給寫出來，因此寫了這系列文。

▶求職面試攻略（一）：「希望生活與工作能夠平衡」：履歷上、面試時常見的11個失誤

知識點

面試求職場合，求得是快速強化印象，讓對方知道我有你需要的，而不是單方面去講自己想說的，因此空洞的主張與特質形容詞是致命傷。

用提問讓開頭結論更有針對性，甚至能產生互動；動機誘導由上而下問答對話，而下而上總結概括證明你的參與是能讓公司與該職位有所不同的。

切記，沒做功課，就無法提問。

印象點的勝負關鍵：開場自我介紹

如果說逛書店時，書架上有一大堆書，但一本書會不會吸引你拿下來試閱的關鍵是：「標題、封面與目錄」；那麼面試（閱人）時，你能否在一堆應聘者中，讓面試官或主管對你產生好奇、想進一步了解的關鍵就是：「外貌與自我介紹」。

不過這篇不談外貌上的細節，因為這必須針對不同產業的穿衣風格去探討（太累了，而且我也不熟悉所有產業），所以選擇用幾分鐘來好好談談後者：「開場的自我介紹」。

特質形容詞？

無論是從公司的角度去看應徵者，或者親自面試的經驗中，發現多數人往往用了很多「特質形容詞」來描繪自己的過去。

雖然少部分人會舉以經歷或故事，來具體化形容詞的細節脈絡，這還好一些；但更多人只是用了各式各樣的正向形容詞（溝通能力、領導力、學習力⋯等）來填充自己。

但你有沒有想過，當大家都這樣做，你還想脫穎而出，留下印象？致命點在於：「缺乏動機誘導」

目標導向的自我介紹

讓對方知道我有你需要的，而不是單方面去講自己想說的。舉例來說，曾經有位朋友的自我介紹草稿是這樣：

您好，我是ＯＯＯ，如果用一個特質介紹自己，我會是一位好奇心十足的冒險家。 有鑒於過去跨領域的經歷，我對於學習新知總是持續不斷的接受挑戰。

感謝我過去多元的背景，大學時我主修政治學。政治學喚起了我的同理心以及與他人建立正向關係的熱情，這也使我得意以關懷社會上不同人群的訴求並幫助需要幫助的人（公平貿易、偏鄉教育）。 而現在在研究所，我主修企業管理，這段期間我對產業及市場都有更進一步的了解，透過參與商業競賽與企業實習，發展策略性思考、溝通技巧與展現領導能力。

這段自我介紹，雖然一開頭直接用以「形象化的角色」來形容自己，有達成了「結論式的動機誘導」，這樣的結論會使得聽者腦袋中自動提問：

「欸？為什麼是好奇心十足的冒險家？」

然而這段自我介紹的最大缺陷在於，雖然後續的說明會讓對方明白：

「恩！的確是個好奇心十足的冒險家！

「但跟我們公司，甚至這個職缺的相關性在哪？這冒險家想做什麼？」

雖然說有達到「問答對話的動機誘導」，但卻沒有給出「關聯性」，是這段自我介紹的可惜之處。

讓結論更具針對＆關連性：金字塔原理

用提問讓結論更有針對性，甚至能產生互動

因為面試這場合不是演講廳，而是近距離面對面的對話，既然是「對話」，互動性就會更重要。

面試看的是契合度與關連性，因為你的能力通常要在履歷表與作品集就充分展現了。

既然是對話就不能是像寫完講稿照唸一樣（不過如果一場演講只是念著演講稿，基本上也是慘況），但我某幾次去面試時，觀察到大多的應聘者在等待的期間，往往低著頭唸著背著自己寫好的自我介紹稿，試圖在面試當下把準備好內容自信的念出來⋯⋯？

這種我講給聽，我寫你看的模式，真的完全體現什麼是「零互動的自我介紹」。（笑）

所以每年招募季時，在臉書上都會看到很多朋友寫說：

又來了一個經歷豐富漂漂亮亮的應徵者，但聽她（他）講了一堆，的確會讓我想交朋友，但不清楚為何想加入我們公司？

結論先行，問答對話

如果有上過我的「簡報與內容邏輯」課程，就會知道我會用「金字塔原理」來說明如何架構自己說話之前的內容，如果在面試場合上就會是：

把提問當作結論，好的結論會引發出聽者自然而然的「為什麼」，才能成功的進行動機誘導；再用準備好的論點（可能是你的經歷與特質形容詞），以及（能具體細節說明）的材料，來增強說服力。

因此，我會建議自我介紹「有結論，有問答，有針對」。建議你在「您好，我是ＯＯＯ，（重要基本資料）」之後，立刻下結論並提問說：

根據我先前對你們的研究調查，我認為接下來招募的這個職位需要的會是ＯＯＯ能力與ＸＸＸ經歷，是嗎？（提問後，請稍微停頓一下，看他們反應）

運氣好的話，他們會直接你互動；運氣較差一點就不會理你，只是稍微點頭搖頭，不過這也能繼續。但如果你感覺不對的話，請拿出其他選項與問題。（如果你有事前做功課，相信你不會只有一個選項。）

建立連結找出關連後，才是去介紹你的角色

當你把相關性直接拉出來後，再用你的特質形容詞與具體事蹟，來回答這些「他們認同的能力與經歷」。

第一是因為人很難去否決掉自己講出來的話，所以用他們的話當作結論；第二是用自己沒寫上履歷表的特質與經歷去讓對方覺得：「你已經準備好共事了」，而非「這個人是來面試討工作的」。

切記！沒做功課，就無法提問。這邊的提問是「建立於」你對這家公司做的功課。

範例題：CakeResume 行銷實習生

講概念太抽象，讓我們直接拿一個職缺來示範吧！這是CakeResume正在招募的行銷企劃實習生：

首先，先調查資料，研究職缺：

這是我用「五分鐘」閱讀他們招募文案，以及公司相關文章後摘要出來的重點。

再將蒐集到的資料，轉化成為自我介紹的架構。所以，如果是我去應徵，自我介紹的架構大概可以長這樣：

找出公司與職缺在意的關鍵字，像是結論的提問就可以是：「申請這職位時，我研究了公司一陣子，雖然名為『行銷企劃』，但我認為這不只是寫內容、關鍵字經營或者活動企劃而已，更要能帶動職涯發展，無論是對我們公司團隊本身，還有平台上的使用者，是吧？」

如果真要寫自我介紹稿的話，大概會像這樣，用「實際行動的累積去證實特質」（因為公司文化強調小任務與快速行動、少開會重視結果、測試重於想法、小團隊卻業務量越來越重）：

你好，我是侯智薰，雖然應徵的是「行銷企劃」，但我認為不只是寫內容、關鍵字經營或者活動企劃而已，更要能「帶動職涯發展」，無論是對我們（這邊有自信一點的人，可以用我們去講，讓對方直接意識到「恩，他已經用團隊與共事的思維再看待這件事了」）公司團隊本身，還有平台上的使用者，是吧？ 我一開始是非本科的學生，但正因為知道自己背景與資源不如人，所以用小行動來彌補，用分享來找到自己的方向，並且累積經驗。

所以我經營部落格已經一年，每日瀏覽人次超過 2000，撰寫的職涯相關內容也有被ＯＯＯ媒體轉載，甚至在 Google 關鍵字搜尋下，有 8 個第一名的結果都是我的文章。對我來說，行銷就是把分享的習慣，數據化、產品化，因此履歷蛋糕這公司與職位，將會放大我的能力，我也能將自己如何經營關鍵字的方法，和如何讓媒體轉載我的內容的經驗分享給大家。 我也有觀察到公司近期經常舉辦實體活動，我也有參加ＯＯＯ，以及同種類的ＸＸＸ，我有發現ＡＡＡ是這次活動的特點，但在ＢＢＢ、ＣＣＣ這些項目上，我認為可以更好，建議ＤＤＤＤ（洞見用條列式點到就好，因為他們會直接問你細節。） 最後，我一開始提到的「帶動職涯發展」是因為對於平台上的新鮮人來說，我能作為示範，甚至能往意見領袖的方向去累積，不只是提供工具本身還能有情感連結；對於履歷蛋糕團隊來說，也希望不只是做個負責行銷的員工，還能進一步協助到主管與整個公司打造文化，讓我們成為更具系統規劃與求職指標性的公司，謝謝！

簡單來說大概是上面這樣，當實際上還是要看當天的反應與狀況，一樣那句：「模型理論是簡單的，現實世界是複雜的」，如何將我的方法化為自己的功力那就是你要實際練習操作的部分了！

額外補充：空洞的主張，是最下下策

若你是以空洞的結論主張來開頭，這在短時間的介紹會造成認知負擔。

「您好，我想用三個關鍵詞來形容我，分別是好奇心、行動力與領導力⋯⋯」

這種不會引發聽者的「為什麼」的論點屬於空洞的主張，反而直接產生了三個金字塔（為什麼是好奇心、行動力⋯⋯），第一是你一開始沒直接點破「關聯性」，說不定你認為的形容詞跟對方的想像是有落差的，再來，是因為特質形容詞太抽象不適合作為結論句，最後是因為當每個人對於形容詞的定義想像不同時，你進行「問答對話」的論證時，會更容易不穩而缺少說服力。

在這種「求快速強化印象」的求職類自我介紹特別不合適使用空洞的主張，若是在社交場所，大家可以慢慢聊天的情境，還能適用。

本文經作者授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航