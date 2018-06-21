美眾議員提案：與台灣恢復外交關係，改承認「一中一台」

（中央社）

美國聯邦眾議員羅拉巴克今（21）日提出決議案，呼籲美國政府與台灣恢復外交關係，揚棄一中政策，改採符合現狀的「一中一台」政策，承認台灣為主權獨立國家。

羅拉巴克（Dana Rohrabacher）是美國國會台灣連線共同發起人之一，長期支持台灣。他在提案中指出，台灣從未被北京共產政府管轄，中共一直以一中政策阻止台灣加入並充分參與國際組織和活動。

他在提案中指出，「一中政策」已經過時，並不能反映台灣半個多世紀以來做為主權獨立國家的明顯事實，台灣與多國保持外交、文化與經濟關係，跟美國也保持正式外交關係直到1979年。

他在提案中呼籲美國總統揚棄有瑕疵的一中政策，改採符合現況的「一中一台」政策，以承認台灣為主權獨立國家，有別於共產中國。提案也呼籲美國著手準備與台灣恢復正常外交關係，並積極支持台灣充分參與聯合國，以及以主權國家為會員的國際組織。

白宮國安顧問波頓（John Bolton）上任前，2016年1月曾在《華爾街日報》撰文，呼籲美國新政府重新審視一中政策，在國務院正式接待台灣官員、提升美國在台協會（AIT）台北辦事處位階至正式外交代表團、正式邀請台灣總統到美國旅行訪問、允許美國最資深官員到台灣處理公務，最後是全面恢復外交承認。

台灣人公共事務會會長郭正光表示，這項提案反映美國國會越來越多人認為一中政策已不合時宜，且背離台灣為自由民主國家，應被國際社會接受，成為平等及完整成員這項不爭的事實。現在正是採取更務實且符合現狀的「一中一台」政策的好時機。

美國參議院在本月18日才通過了《2019年國防授權法草案》。根據日前參議院軍事委員會公布版本，美國國會建議美軍應適度參加台灣漢光演習等軍演。草案以85票贊同、10票反對通過。

另外，日前特別訪台、身兼參議院外交委員會亞太小組主席的賈德納（Cory Gardner）除了公開為美國在台協會（AIT）12日在台北舉行的內湖新館落成典禮祝賀。

賈德納也透露他將起草一份決議文，歡迎美國在台協會新館落成，以展現美國參議院對此的支持。他表示，在2016年總統大選後，台灣就承受極大壓力。5月時，台灣失去多明尼加與布吉納法索兩個友邦，也因為中國打壓無法參與世界衛生大會（WHA），但台灣仍決定捐助100萬美元支持世界衛生組織（WHO）對抗非洲伊波拉疫情。他還說，「是時候了，美國應該要積極抵抗北京企圖妨礙自由台灣發展的做法。」

外交部：注意相關發展

外交部北美司副司長陳慧蓁出席外交部例行新聞說明會，回覆記者詢問時表示，外交部有注意到這個議題，駐美代表處會持續關注相關發展。在台美關係上，政府會持續與美國國會、行政部門維持良好聯繫，持續推動台美關係。

陳慧蓁說，在美國國會有許多台灣的友人，羅拉巴克從很久以前就開始關注台灣議題，很支持台灣。政府對於友台的美國國會議員都持感謝的態度。

此外，對於美中貿易戰對台灣的影響，陳慧蓁表示，美中貿易牽涉區域的情勢以及對台灣的影響，政府跨部會的專案小組密切關注相關發展。美國對進口中國大陸500億美元產品加徵25%關稅，目前對台灣的影響比較有限，未來發展仍要密切注意。

對於政務委員鄧振中率團赴美參加選擇美國投資高峰會，訪美期間是否與美國相關部門官員見面討論鋼鋁稅豁免議題，陳慧蓁說，鄧振中在美期間除參加投資峰會活動，駐美代表處也會安排跟美國行政部門、國會、智庫等交換意見。但基於跟美方的默契，與美國行政部門會面的細節不便透露。

關於美豬美牛的議題，她說，台美經貿部門持續溝通，「相關議題一直持續討論中」。另外，有關台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，她說，台灣仍盼維持每年召開一次，但開會的時間仍須與美方進一步討論。

媒體也問及，傳出美國在台協會（AIT）台北辦事處前副處長酈英傑（Brent Christensen）內定接任AIT處長，陳慧蓁說，有關美國人事，外交部尊重美方，不會對外評論。台灣與美國保持密切聯繫，外交部相信美方會派出對台灣友好並獲得高層授權的人選。

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核稿編輯：楊之瑜