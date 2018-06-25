求職面試攻略（三）：七道題目讓你面試時不再「沒問題」

前言

新鮮人求職季節到了，所以最近訊息匣內多了些面試履歷等求職相關的詢問，但我這陣子實在太忙，無法一一回覆訊息，只好趕快把過去幾年曾去外商面試、自己組織人才管理，或者去年在外商公司內規劃一系列的人才招募計畫所整理「職場駭客｜面試攻略與求職技巧全集」給寫出來，因此寫了這系列文。

▶求職面試攻略（一）：「希望生活與工作能夠平衡」：履歷上、面試時常見的11個失誤

▶求職面試攻略（二）：自我介紹時善用「金字塔原理」贏得好印象

知識點

要拉近關係，問優秀同仁的特質，問面試官喜歡這間公司的原因；要創造機會給自己，調查公司產生職缺的原因；不問上網查得到的問題，不回答稍微知道；失敗經驗，不能說是因為個性，要說是缺乏經驗、方法不對。

越是後面，越是關鍵的印象

如果你有看《歌手2018》，你會發現在出場前，抽上場順序時，每個歌手都會想要越後面的號碼，不為什麼，就是因為印象會最為深刻。

相同地，面試也是，而且是團體面試更是。你若能總結前面的應徵者的答案，再添加自己的觀點，除了創造了深刻的印象之外，還能夠直接展現自己良好的邏輯與歸納能力。

相同地，在面試的最後也有這麼一個關鍵時刻，就是當面試官問了：「那麼，你有問題想問我們的嗎？」如果你以為這跟在髮廊洗頭的常見問題：「這力道與水溫有問題嗎？」一樣的回答：「沒有，謝謝。」那麼你就真的是太單純了！

問對問題，答對方向，翻轉印象

過去的經驗，面試者往往是問「薪資跟公司福利」，然而現在《就業服務法》明定，薪資四萬以下要透明，無法在「面議」；公司福利的資訊也大多會直接寫在招募的頁面上。其實這是件好事，因為如果我們只問「薪資跟公司福利」，基本上很難「為自己加分」，

那麼到底該怎麼問呢？這就是這篇文章想跟大家分享的！

關於面談這回事

相較於履歷與書面資料，面談比較難看出實質能力。因為面談的目的本來就不是去看出能力，而是公司的成員想瞭解，你與他們是不是有契合度。

簡言之，就是篩掉那些書面看起來極強，但合作上會變成豬隊友的人。

因此，除了看「個人之後的計畫」，是否有強烈動機與規劃之外，能否與我們並肩作戰？還只是當個學習的跳板，把經驗學完，就拍拍屁股走人？或者是跟公司過去累積的文化不太相符，就是這面談的關鍵。

另一方面，若把面試當作考試來思考的人，通常會忘記呈現個人特質、人與人的溫度與溝通能力。面談最大的地雷就是讓人感覺到：「雖然你很優秀，但我不太想跟你一起工作。」

讓我們透過七個問題，來瞭解如何問對問題，讓自己的專業性提升外，還可更加了解公司內部狀況，甚至翻轉面試官對你的整體印象。

拉近關係

1.「可以形容下在這部門中，你印象最深刻的同仁嗎？」

這個問題的答案，除了能讓你了解主管在意的特質之外，甚至可以進一步詢問：

在你部門中，最優秀的（實習生）同事是具備（累積）了些什麼嗎？

這會呈現出，雖然自己還沒進去公司，不過已經打算在這段時間內成為下一個公司（或主管）心目中最喜歡的同仁。如果應答的好，很容易在你身上與那一位優秀的同事產生印象上的連結，他怎麼可能還敢放過你不錄取，既然都是公司或他自己最喜歡的同仁了？

另外，你也能藉此知道，自己在這段等通知的時間內，可以多累積些什麼，而不是放著時間空等，主動學習往往是所有企業都看重的特質，不要只是當個聽到指令才做事的低等機器人。

2.「如果最後沒能進入貴公司，最大的因素是？您認為我哪方面需要再加強？」

與第一個問題相反，走一個謙遜的路線。

但是，不過，然而（一定要用三個轉折詞，因為這個問題看似謙遜，但基本上是個最能直接了解自己有多少概率能錄取的問題。）

透過面試官給出的話語角度、表情與神色，就能大概知道你有多少的錄取機會。所以我會建議是放在最後最後最後才問，如果你前面真的表現的都挺失常，那麼先用其他問題重建自己印象。

記得，面試是雙向的，除了公司在面試你，你也在面試公司，不要找了不合腳鞋子硬穿，久了一定皮破血流成河，以後就不敢穿鞋了。

所以這一個問題，也是看看主管在意的，跟你個人能提供的能力或者個人特質，是否相符？是否能成為一種建設性干涉呼應成長，如果真的不行，不要勉強自己，換間吧。

補充說明：建設性干涉：兩波在傳播發生重疊時，若兩波的波峰（或波谷）同時抵達同一地點，稱兩波在該點同相（俗話說就是有共鳴拉），干涉時會產生「最大的振幅」，稱為建設性干涉。

3. 「您喜歡這家公司嗎？為什麼？」

這個問題也是兩個走向，雖然通常是得到正面回應。

但你也能聽到一些團隊私下的狀況，看是不是你喜歡合適的氛圍。畢竟面試你的人一定待在團隊有一陣子，看看是什麼讓他堅持留在這邊。甚至，如果你在對話之中，讓他感覺到你與他在意且共鳴的事情相近的話，也容易增加好感與契合度。

不過，如果對方聽到你的問題後，反應卻是支支吾吾，或者楞了想不到怎麼回答的話，那麼我們也能知道這家公司檯面下可能有些狀況了，就算是面試官本身的問題，但你以後也是在他的部門底下做事，你就有更大的概率，成為情緒沙包了。（笑）

調查公司

4. 「請問這個職缺是怎麼產生的？」

一個公司的職缺，多半來自於兩個狀況：

組織擴張，有多的業務內容。 原有的員工離職，工作流程出現缺口。

這問題可以知道自己未來的角色定位，是屬於彈性高可以多嘗試的（1）還是先達成原有工作流程的穩定的（2）。也能瞭解面試官心中對於這職位的個人看法？在公司之中的重要性？甚至這樣的職缺會持續多久？

如果你前面表現很好，那麼這個問題就能再次確認這位置是不是你想要的；如果你前面表現尚可，那可以趁這機會，讓對方提出需求，然後你就要適度的去表現自己是符合這個需求與狀況的。

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後續聯繫

5.「詢問姓名、職稱與聯絡方式」

通常面試開始時，面試官會先把自己名片遞上，但也有例外。

比起一直用職位稱呼，加上名字，「OO經理」（大公司），「暱稱XX」（新創、小規模公司），都親切許多。

問聯繫方式，就表示你希望能後續聯繫，基本上都會給你，但如果你被打槍的話，那十之八九就知道你不可能錄取了，可以拍拍屁股走人（？）

如果你真的被詢問「要聯絡資訊的原因」，可以這樣說：

希望能知道在這段時間我能多做些什麼準備、充實自己。

對於今天提出的計畫與目標，我還想補充一些資料給您。

希望能跟給我很多啟發的前輩保持聯繫。

總之，記得回到家後，寫封感謝追蹤信件，這是最後的自我行銷加分機會，因為你能在家裡重新思索著，今日接收的一切訊息，重新整理對方的需求與地雷，避免地雷，專注把需求與自己連結，或許會重新獲得一次機會。

千萬不要

6. 不問「罐頭問題」；不回答「稍微知道」

絕對不能問萬用問題，就是網路上都可以查到的問題。

例如：「請問你們的組織文化？」、「請問實習的時間長度？」等這種大家都會問，或者完全不該問（已經提供的資料），不僅不會加強你的印象，還會造成不好的印象。也表示你根本還沒看過我的前幾篇文章。（斜笑）

但如果你前面都沒機會問，一直到後面才有機會，那麼請將問題個人化與具體化，例如：

我在粉絲專頁與最近的一篇動態中，個人認為相對於ＸＸＸ，ＯＯＯ應該是你們組織的這期的關鍵所在，我也認為要往_______發展，才能抓住下期的關鍵。除此之外，請問還有什麼部分，是讓你們突出的地方嗎？

顯示自己有先做功課，並以觀察到的例子與資料，去讓問題具體化。另一方面，若被問：「你有看過我們的ＯＯＯ嗎？」（例如：官方網站上的某個資訊）絕對不能回答：「稍微看過。」請試著用自己的看法與角度去回答出有觀點有思考的答案，你不是去當點頭機器人，請當個有思想的人。

7. 被問失敗經驗，不要歸咎於個性

「說說你印象深刻的一次失敗經驗？」

如果公司在最後這樣問，並不是想挖苦你。因為主管知道每個人都會失敗，「當你做的參與的事情與項目越多」，也就會有越多的失敗案例。



如果你思考了一會回答：「沒有什麼失敗經驗耶？」那基本上零分。或者你說：「沒有什麼印象深刻的部分耶？」那也近乎零分。

先講這個問題的應對結論：他們是想看你是否能從每次的失敗中，獲取一些新知識，或者工作的新方法？關鍵在於不在「事件本身的失敗」，而在於後來獲得的「是否與工作、職缺有所連結」。

（X）不要把失敗歸咎給外部因素

第一個誤區，有些人會把失敗歸因給外部因素。那麼這時，我們自己就跑到了事不關己的位置，也無從學習，反而當了個被動的角色？雖然大家都知道，有時候失敗與成功也很靠運氣因子，但叫你講個經驗，我們卻偏偏挑了一個無法展現自己擁有提煉經驗能力的案例？

（X）不要把失敗連結到個性性格上

另一個誤區：我們會把失敗歸咎到自己的個性。例如：

與前同事在某一次的協作中的溝通失敗，是因為自己太過情緒化。

某個大案子跑掉，是因為自己沒有膽量去承受風險。

重要的一次會議中遲到，是因為自己太懶睡過頭。

因為「江山易改，本性難移」，公司聽到反而會害怕，如果下次出現類似的事件，「你的個性真的改掉了嗎？還是又是一樣的狀況？」

雖然個性的優缺點本來就是一體兩面，端看事件，但這邊提供一個更好的描述方式，去將失敗連結到，是因為自己「缺乏經驗、方法不對」。例如上面兩個案例：

溝通失敗，是因為我當時還不了解如何跟ＯＯ類型的同事協作。

案子跑掉，是我當時不懂得觀察與分析ＯＯ客戶的喜好。

會議遲到，是當時的我還不懂得做好時間管理與風險評估預留空間。

（O）失敗案例能讓你有所學習（方法與累積經驗）

結論來說，被問了這個問題，就要去透過自己的一個案例故事，去表現出你良好的觀察與總結的能力，並不是分享心情，而是提煉經驗的反省。（正因爲不是分享心情，所以細節與情緒不用講這麼多，除非你真的是個很會讓人動之以情的小說型敘述者，那當然可以。）

本文經作者授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航