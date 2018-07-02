《最奇特的民族以色列》：想蓋直通天堂的塔，卻成為史上第一座爛尾樓

文：穆宏志（Jesús M. Muñoz, S.J.）

人數增加得很快，增加到繼續不斷產生新的問題。食糧不夠、工作不夠、土地不夠。

大家都願意住在一起，問題是土地已全被占滿。於是大家開始討論，是不是應該分散，去找新的地方、新的土地。這個話題，愈來愈普遍，到處可見一群人坐著，發表自己的意見。

在某一群人當中，哲學家說：

「我們不應該分散。『一』，能帶給我們很大的好處，我們不應該輕易放棄。假如我們分散了，「多」會取代『一』，『一』會毀滅。『一』是我們最穩固的資產。因為我們是『一』，我們能控制動物。雖然有些動物比我們強壯，有些動物跑得比我們還快，有些動物有比我們更厚更堅硬的毛皮；可是，牠們不是『一』。動物不知道牠們能是『一』，因為牠們沒有理性，不能理解這樣一個概念，也不能明白這個概念帶來的益處。『一』是『單一』、是『統一』是『整體』是『完整』。『一』沒有『部分』，不能『分割』，因而也不能毀滅。因為所謂的毀滅，就是『分裂』、『分割』、『分散』為『部分』而成為『碎片』。『一』是不能『分割』的，因此是永恆而不能『毀滅』的……」

那些聽眾彼此交頭接耳：「這個人好像說得很對，可是卻很難聽懂，他到底在說些什麼。」吱喳一陣後，大部分的人都回家準備他們的晚餐。

在另一群人當中，社會學家發表著他的意見：

「我想，我們早就超過一個無結構社會所容許的最佳人口數，我們的社會已經不能照顧到所有的人。大家都居住在一起，勞動人口與總人口數的比例已經不平衡了。也許我們應該賦予社會某一種嚴密的組織架構，如同人的脊椎骨一樣，來解決人口結構不均的問題。可惜，目前的社會很難產生一個有力的領導者，不能藉由菁英統治來維繫這樣的一個嚴密的脊椎結構。

「老實說，我曾想過一個解決方案，那就是將目前的社會分成許多自治的核心小社群，每個社群都有他們自己獨立的自足體系；當然，也應該考慮到人口的遷移。可是，我真的不喜歡分散，因為那會使用我們逐漸分離，彼此有了隔閡。因此，我們應該找一個共同的歸屬，一個可以共同努力的目標，讓所有人都能意識到我們有共同的來源，使我們能緊密地聯繫在一起。比方說，我們可以在這裡建築一座塔，表現我們發展的渴望，展現我們的團結。這座塔將帶給我們歸屬感，把我們聯繫起來，並且在非常時期，還能保護我們抵禦外侮。它象徵著我們的社會雖然多元，但仍是一個，並標誌著社會各個階級的團結……」

大部分的聽眾，唯一能懂的，就是應該建築一座塔，而且應該很高，若是可能，應該讓大家都住在裡面。並且，應該盡快動手。

一位詩人寫了一首哀歌，他感覺到，建塔之事不會有好下場。他滿懷情感地吟詠著：

黑色塔

清晨刺激，黎明激動，

夢想與汗水豎立的塔。

遠離你的吾弟兄還在你的平面，

他們的藍眼在你的瓷磚發光，

白日千燈挑戰太陽，

夜晚萬道反射光帶近月亮。

不滅的火炬，太陽的巨大燈臺。

一個婦人在離去時，流下了一滴淚珠。因為她想起那有著湛藍眼睛的弟弟，已經報名加入拓荒隊，萬一建塔失敗，他就要離家前往西部開墾。

有些人不完全了解建塔或建立城市有什麼用，甚至懷疑它的可行性。因此，建築師向他們解釋說：

「我們所設計的，是一個長橢圓形的城市，依山傍水，沿著山稜線展開，面對著滔滔河水。整個設計強調的是與自然共融並存，而非征服、占領自然。建築與景致融為一體，完美表達人與自然共譜的和諧樂章。這個設計，滿足了我們對於環保的渴望。整個城市，是一座名符其實的綠色都市，有著超大面積的公園，幾乎可稱為『伊甸市』。」

「城市中分為住宅區、商業區、農業區和休閒區，主要幹道呈放射狀，聯絡道路則形成蜘蛛網系統。這個設計使得任何人能從城中的任何角落，迅速抵達農業區去耕作；而位於心臟地帶的商業區，則讓人們很方便從四面八方前來消費。總而言之，是一個最有效率的設計。城市的中心，矗立著一座高塔，有著相當新潮的設計，每五層就有個凸出的平台。從橫切面來看，基底是一面積相當大的正方形，隨著高度的增加，其橫切面正方形的面積逐漸減少，但不會減少得很多，用肉眼幾乎無法察覺。從遠處看，就像是無限延伸的正方柱，直入雲霄。雖然從理論上來說，這座塔最終將成為一個尖點，但那已遠超過天的高度，一般人是無法想像的……」

光是想到塔幾乎沒有終點，就讓建築師露出滿意笑容。祭祀禱告之後，司祭向信眾說道：

「有人說要蓋一座直達天堂的塔，這樣的思想是非常世俗的，而且荒謬！因為人永遠沒有辦法達到偉大的馬爾契——願祂的恩賜常被紀念——的神聖住所。我們應該做的是建築一座很大的祁古拉寶塔，環繞著不是很陡的螺旋階梯，頂端有著很大的宮殿。雖然人不能達到天堂，可是能吸引偉大的馬爾契——願祂的名永受讚頌——來居住在離人比較近的宮殿中，若是我們能給祂預備適當的住所，祂也許就會願意下降凡塵。這樣的祁古拉寶塔應該要很高，至少有五棵棕櫚樹的高度，因為絕不能讓人類的恩賜者、大地之母——偉大的馬爾契——願祂的國度備受尊榮——與人一起住在同一個平面上！祂是至尊至高的！」

信眾高聲讚頌：「馬爾契！馬爾契！」眼中閃耀著奇異的光采。

政治家面對那些願意聆聽他演說的民眾，侃侃而談：

「以目前的政治狀況來說，並不適合推動像蓋塔這樣大的建設。我們需要一個有力的代議制度，來凝聚全民的共識！每個人都必須接受並尊重這樣一個制度，由民意代表負責建議並監督政策的執行。要是每個人都能直接對政策發表自己的意見，那麼就不會缺乏足夠的討論，也就不會淪為無意義的辯論，只是空談而無法達成有效的共識。像這樣一個長期的建塔計劃，必須奠基於全民的共識，及強而有力的領導。領導人必須具備開闊的胸襟，以及超凡的遠見，不會被任何一座塔所蒙蔽，迷失在建築的美麗壯闊之中，而忘了當初的願景。如果領導者只是個目光如豆、好大喜功的政客，那麼為了完成這座偉大的塔，將使原本的理想城市，很快的成為一座空墳……」

事實上，政治家之所以反對建築這座塔，是因為他自己另有一個計畫；當然，該是由他主導。他計畫中的高塔，比目前這個的位置更偏北五毫米，塔上記載著：本塔建於某某人執政之時……

這個計畫在民間流傳著，引發種種不同的迴響，有些人根本不贊成，有些人很熱誠地談論著，有些人認為這是個無用的計畫，而有些人覺得無所謂，更有些人認為這計畫不可行。針對這些認為不可能的人，工程師說道：「打造一座城市，在技術上沒有任何問題。唯一的困難在於怎樣合理的運用土地。但這是政治問題，而非技術問題。特別是建塔，從技術上來說，更是沒有問題。我們打算挖大約兩棵棕櫚樹深的地基，直到堅硬的花崗岩層。以花崗岩層作為基礎，可以建築高度幾無限制的塔。我們將拿磚當石，拿瀝青代灰泥，一邊建造，一邊準備原料。我們會利用塔這一層內部的空間，來放下一層的建材。先蓋好一層，然後搬下一層的建材，放在蓋好的這一層，接著再蓋下一層。依此施工，不斷地增加塔的高度。我們將善用建築師所設計的塔外平臺，從外面利用繩子搬運建材，這將大大的節省搬運工人走樓梯的時間……」工程師著迷於描述施工的細節，可是大部分的人覺得很無聊。

大家一起生活的問題是，很多人根本沒有自己的土地。當大家都在談論蓋塔或建造都市的計畫時，一些沒有自己土地而正想盡辦法打臨工的人，有了以下的談話：

甲：「我之所以沒有到外地去，完全是因為我太太。要不是她，我早就到別處去碰運氣了。」

乙：「可是，你不能單獨一個人出走，因為你不知道會發生什麼事，會遇到什麼，或遇到誰……」

甲：「誰？難道外地還有其他人？」大家都啞口無言。

乙：「我沒有這樣說，我也不知道。從來沒有人去過那邊，所以沒有人知道。」

丙：「我不到外地去，是因為孩子們……」

丁：「廢話！你有那麼多孩子，還想去那裡？再說，有家庭的保護很重要。在這裡你有兄弟姊妹，堂姐堂弟，還有表哥表妹，再加上姊夫、嫂嫂、妹夫和弟妹，一有困難，他們都會幫助你。若是你一個人就這樣走了，該怎麼辦？」

戊：「因此，我說我們應該一起去！如果人數夠多，就能夠彼此照料，不會有什麼困難，可以對付野獸，互相幫忙……」

已：「我想，我們最好留下來等一等，看看這個大型的營造計畫到底如何，說不定是一個讓大家都能留下來的好方法。」

庚：「依我看，這個蓋塔的計畫，恐怕是很黑的。沒錯，是有工作機會，可是，誰要付錢？我可不想白白工作，只為了讓別人出名！」建築工程開始進行，果然發生了預料中會發生的事。

「這些磚頭應該搬去哪裡？」

「最好是『一』，因為『一』是不可毀滅的。」

「問題是我們沒有組織，假如我們有組織……」

「我認為基礎不夠穩固，設計的強度不夠……」

「可是我們到底是要蓋一座直達天庭的塔，還是一座祁古拉寶塔？」

「早上千燈挑戰太陽，這句話很妙……」

「你在說什麼？我問了一個問題，你卻給我一篇演說？」

「我不懂他到底在說什麼？」

「我不管什麼燈！什麼挑戰誰！」

就這樣，到了某一天，他們開始離去，建塔工程因而停擺，打造城市的計畫尚未開始，就已胎死腹中。人們四散到地上不同的角落。

相關書摘 ▶《最奇特的民族以色列》：摩西敲一下磐石，就湧出眾人可飲用的泉水

書籍介紹

本文摘錄自《最奇特的民族以色列：從和神建立盟約開始，他們如何成為信念最堅定的一群人？》，星火文化

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作者：穆宏志（Jesús M. Muñoz, S.J.）

整理：黃富巧

為什麼猶太人終於復國了，國家名稱卻不叫猶太，而叫做以色列？

答案就藏在以色列的歷史當中。

這個民族在歷史進程中，不斷跟一位天主保持關係，雖然中間他們也有犯罪、懷疑、抱怨、背叛，但在關鍵時刻這個民族總是會堅持信念，相信天主會拯救他們。他們雖然亡國，並不表示天主不再關注這個民族，當他們在埃及做奴隸時，默默培育了一個埃及王子做他們的領袖。以色列民族相信，他們和這位天主關係獨一無二，使他們跟周遭民族區隔開來，這個核心信念就是他們祖先跟天主之間建立了盟約，只要他們守約，天主就會看顧他們。

Photo Credit:星火文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航