中國拒收外國「垃圾」了，英國決定廢塑料「轉賣台灣」暴增10倍

（中央社）

中國自1992年首度發布資料以來，已進口1.06億噸瓶罐、袋子與包裝紙等廢棄物。去年，中國宣布不再進口外國垃圾後，一份研究指出，12年內全球會有超過1億噸的塑膠垃圾待解決。

《Bloomberg》報導，根據喬治亞大學（University of Georgia）研究人員所做的一份聯合國全球貿易分析，結論認為到了2030年，估計會有1.11公噸的塑膠垃圾待掩埋或回收。

研究指出，連同每個人所用的瓶子、袋子與食物包裝袋，截至2017年塑膠累積產量達83億公噸，每年甚至會有100萬噸的塑膠製品非法流通，100萬噸這個量很難具體形容，大約相當於62.1萬輛特斯拉（Tesla）Model3汽車，世界上全部7億支iPhone總共約達10萬噸。

全部的塑膠製品有近4/5是送垃圾場掩埋或流入自然環境，僅1/10會被焚化。每年會有數百萬噸流向海洋，破壞海灘、汙染北太平洋。人們生產出的全部塑膠製品只有9%被回收，而中國在2016年包辦了回收量的一半，約740萬公噸。

報告表示，儘管規模不若中國，但像印度、越南、馬來西亞已進口更多塑膠垃圾；越南近期還因裝載塑膠垃圾的船隻阻礙到港口而暫停進口。

研究人員表示，自從1950年代初開始大量生產塑膠製品以來，每年產量已從約200萬噸，暴增至2015年的3.22億噸，目前塑膠製品產量遠超過人們能有效處理的量，且預期供給需求只會更多，令人憂心目前的回收率恐將難以維持。

英國廢塑料「轉賣台灣」，爆量10倍

根據環保雜誌《Resource》的報導，英國以往都將無法自行消化的垃圾運往中國，每年出口的廢塑料約有49.4萬噸、廢紙140萬噸，但隨著中國的廢棄物進口禁令開始實施，英國今年1至4月份出口到中國的廢塑料就驟減97%，運到香港的量也減少71%。

英國環境食品及農村事務部大臣戈夫（Michael Gove）曾表示，英國每年製造約370萬噸塑膠廢棄物，對外輸出約80萬公噸，其中就有40萬噸出口至中國和香港；每年910萬噸紙類廢棄物中，有370萬噸出口至中國。

報導中還指出，為了消化國內廢棄物，英國回收業者決定把垃圾轉往東南亞地區和台灣。根據英國稅務海關總署（HMRC）的統計，今年1到4月，英國出口到馬來西亞的廢塑料大增3倍，讓馬國成為繼中國之後，接收英國廢塑料的第1大國，至於餘下的廢塑料，出口至泰國暴增50倍，台灣也大增了10倍。

英國環境服務協會（ESA）主任海勒（Jacob Hayler）則向英國《金融時報》示警，東南亞很難完全取代中國接收廢棄物的容量，英國本身必需擴大投資回收的基礎建設。但英國目前政策，偏向增加塑膠垃圾回收量，較不在意回收去處及回收物市場。

《環境資訊中心》報導，台灣環保署廢管處處長賴瑩瑩表示，中國限收洋垃圾的政策出爐時，環保署已密切注意。而今年第一季從世界各地進口的廢塑膠約12.89萬公噸，較去年同期成長約2.57倍。

賴瑩瑩解釋，這些廢塑膠屬於公告的產業用料，進口者無需申請輸出輸入許可，據了解屬PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）材質居多，且以有價購入。這些廢塑膠在粉碎後，可做為原材料再被繼續投入生產，因此經過粉碎處理後的這些材料稱為「二次料」。

賴瑩瑩也表示，環保署將儘速全盤了解廢塑膠進口後運用情形，及進口的廢塑膠是否符合產業需要二次料的需求，並會再加強雜質率的要求。

美國有些地區，甚至要消費者「別分類了」

《紐約時報中文網》報導，據環境保護局（Environmental Protection Agency）最新數據顯示，美國人每年回收約6600萬噸材料，其中約三分之一出口。研究和倡導組織北美固體廢棄物協會（Solid Waste Association of North America）總幹事戴維·比德曼（David Biderman）表示，過去這些出口大部分都運往中國。

而廢物回收行業協會（Institute of Scrap Recycling Industries）的報告也聲稱，美國每年向中國出口逾1320萬噸廢紙和142萬噸廢棄塑料，這是美國對中國的第六大出口商品。

美國最大的廢物管理公司之一共和服務（Republic Services）負責回收和可持續發展的副總裁彼特·凱勒（Pete Keller）也說，「突然間，在街頭收集的廢物沒有地方可去了。」

凱勒指出，自從中國的禁令生效以來，共和服務在西北太平洋地區已經將2000多噸廢紙轉移到了垃圾填埋場。他說，公司無法「以任何價格或成本」將這些材料轉移到別的市場。該公司每年在全美國處理500多萬噸可再生材料，但是在去年，根本沒有將廢紙送到垃圾填埋場。

最依賴中國回收廠的美國西部州受到的打擊更嚴重。在某些地區，像是奧勒岡的尤金、愛達荷部分地區、華盛頓、阿拉斯加和夏威夷，當地官員和垃圾運輸車將不再接受某些回收物，甚至還拒絕接受大多數塑料、玻璃和某些類型的廢紙。最後，他們竟然說，消費者應該把這些東西扔進垃圾桶。

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核稿編輯：楊之瑜