《最奇特的民族以色列》：摩西敲一下磐石，就湧出眾人可飲用的泉水

文：穆宏志（Jesús M. Muñoz, S.J.）

希伯來人從埃及人的手裡逃走，這危機是暫時告一段落了。自此，埃及人便不再打擾或是威脅他們。不過，客納罕地的確不是走幾步路、轉個彎就可以到達，絕對不是那麼近。而且西奈半島是一個沙漠，雖然不是遍地沙土，卻到處是石頭，除此之外什麼也沒有。偶爾會有一小株植物或是一叢灌木，不過卻沒有一棵足以稱得上是樹，怎麼也找不著筆直或是彎曲的樹木。水泉很少，水更少。一路上，他們用來裝水的皮囊逐漸乾癟，卻不見得每次都能遇到水泉，重新灌滿它。

就這樣，生活大不易，不是每天都能找到夠廣的草原搭營，有時得露天過夜，各自想辦法取暖。到了大清早，還要收集每天所吃的露水或是不知名白白的東西。

每天至少會有人的食物，但是牲畜吃的卻不一樣。山羊懂得扒動石頭，找最不可能出現的草皮，不過綿羊卻得有人引領，幫牠們尋找草地，而牛……則是愈來愈少。

「山羊的問題就是牠們總是分散四處，需要花許多時間將牠們帶回來，但綿羊都待在同一地方，很容易看守。」一個婦人邊說邊準備著早晨收集的白粉末。

「綿羊的問題是要花時間，把牠們帶來帶去，尋找一處又一處的草地，我看也是好不到哪裡去，一個半斤、另一個八兩。」另一個婦人則站在帳棚口應著，她接著又說：「就如同母親對兒子和女兒的關心一樣，孩子們長大了，兒子會照顧自己不用太擔心，不過，母親仍常常掛慮他，因為不知道他在哪裡；而女兒則是要小心審慎的看守她，如果你想要讓她待在她應該待著的地方……」

另一個回答：「你說得真對。看，在石頭那裡動來動去的是什麼？是山羊？還是個少年呢？」

一個揉著麵團的婦女微笑著說：「等他下來的時候，我們就會知道了，也應該注意注意小朋友們。」

在另一處，卡爾米和史米（示每）兩個小朋友交談著：「你喜不喜歡吃『是—什—麼』？」

「什麼『是—什—麼』？」

「我們每天吃的那個東西啊！」

「為什麼叫『是—什—麼』？」

「有一天，我問媽媽我們吃的是什麼，她回答『是—什—麼』。」史米聽了卡爾米的解釋後，很滿意的點頭。突然，他向另一處大喊：「媽媽，我可不可以和這個小動物玩一玩。」

這一喊，母親剛好有充分的時間反應，在自己的兒子快要碰到毒蠍之前，阻止他：「不！不可以。你趕快過來，讓牠平安的過去。」

很令人不解的是，為什麼在充斥毒蠍、毒蛇的曠野之中，沒有更多的意外發生，最嚴重的不過是孩子們自己不小心被荊棘割傷。他們在行走時還算規矩，不過一停下來，就很容易把小手指放在任何地方。

有一個人說；「小朋友總是靠近危險的事。」

另一個人說：「不是小朋友靠近危險，而是他們好像總是會遇到危險，也因此母親總有特別的任務。」

當天晚上，史米繼續不斷地唸：「『是—什—麼』、『是—什—麼』、『是—什—麼』，好像這是他新學到的字彙，也用這字造了許多的句子來講話：

「我喜歡『是—什—麼』。」

「我要更多的『是—什—麼』。」

「誰要更多的『是—什—麼』。」

「『是—什—麼』是白色的。」

『是—什—麼』沒有什麼味道……」

史米的祖父舍瑪亞（示瑪亞）不耐煩的說：「你今天一整個下午到晚上，一直講、一直講，不知道是在講什麼，讓人聽了很厭煩。」

史米回答說：「『是—什—麼』是卡爾米教我的，而且『是—什—麼』就是我們在吃的『是—什—麼』。」

舍瑪亞打斷史米的話，生氣地說：「夠了，真不知道你在說什麼，別再說了。」史米知道自己不應該再和爺爺辯駁了，因此整個晚上，沒有再發出什麼聲音來。不過他偶爾斜著臉，瞄一下爺爺，發現爺爺的表情依舊嚴肅，看樣子他還是不能講話，而且家裡的氣氛很凝重，哥哥喝水時，滴了一點在地上，就被爸爸責備：「小心！水很少了，也不知道什麼時候會找到水，可能明天一整天都沒有水。」

就這樣，史米很快就想睡覺了。不過，他睡前還是向媽媽說：「媽媽，明天早上你要叫我起床和你一起出去，拿白白的東西，然後做成『是—什—麼』。」母親允諾之後，史米就開心的入睡了，嘴裡仍唸著：「『是—什—麼』、『是—什—麼』、『是—什—麼』……」因為現在已經不用害怕爺爺聽到。

隔天早晨天氣很晴朗，藍天和涼快的風讓景物看來更加生動。母親叫了叫史米，不過史米只是發出點聲音，翻個身又繼續入睡。不過母親仍不放棄，反而更加努力叫他起床，她知道現在頂多是多花半個鐘頭叫他，但假如沒叫醒他的話，史米一整天就會不斷抱怨，那就更麻煩了。終於，史米伸了伸手，揉揉自己的眼睛。在這裡，他們沒有水洗臉，因此就揉一揉眼睛，讓自己更有精神。慢慢地，史米完全清醒了，他發現其他的小朋友都在睡覺，自己卻和大人一樣，便很得意，也感到自己很重要。

他和母親一起出門時，志得意滿地說：「今天我幫你，我們會拿到更多。」

不過，母親卻潑他冷水說：「我們每天都拿一樣多，每個人拿到的也是供當天吃的，不多也不少。」

史米聽到母親的話，想了想。可是，他才不會輕易放棄，又說：「好吧！不過，今天我那麼早起，那我一定會吃更多，所以我們應該拿多一點。」

這一天豔陽高照，隔天亦然，他們依舊過著沒有水的生活。雖然走在山谷中，不過這山谷一滴水也不流。在這種酷熱的天氣下，就連蠍子也都藏了起來。到了中午，所有的希伯來子民紛紛開始抱怨。有一批人，想藉著稀疏、幾乎沒什麼樹葉的樹蔭來乘涼，他們彼此談論著：

「你知道我在想什麼嗎？我在想，埃及人曾因為摩西使埃及境內的水成為血，一整個星期沒水可用。」

「現在，說這些有什麼用？我們現在不就跟埃及人一樣嗎？」

「這正是我要說的，我的意思是，既然摩西可以使埃及境內整週沒水，難道他現在不能給我們一些水嗎？」

「要注意，不是摩西而是天主——我們祖先的天主，為了叫埃及人放我們離開而做了那些事。」

「老實說，我真搞不懂這神。」

「祂不是每天給你食糧吃嗎？難道你忘了那一次有多少的鵪鶉嗎？讓我們吃肉吃得多飽。」遠遠的，傳來比較小的聲音。

「不過就是那一次罷了！」於是，最早開口發出抱怨的人，又繼續講：「這就是我要說的，假如祂給我們準備了揉麵團的粉末，那麼祂也可以給我們一些水，讓水湧出給我們喝。」

「你很驢吔！難道你不知道粉末是在地上嗎？那麼，水一來不就把它們都沖走了嗎？」

「那祂可以叫水出現在器皿、皮囊裡呀！反正，這對祂也不困難啊！」這個主意倒也不壞，讓人可以陶醉其中，出神地想了又想。不過對於眼前這段要走的路，他實在不想再走下去，他發出更強烈的反彈：

「我真想和神面對面談一談，問問祂，為什麼祂從水裡將我們救出，卻要讓我們渴死？為什麼祂給我們吃的，卻不給我們喝的？」

事實上，這也正是眾人所想的，大家都渴望與神，摩西所提的——那神祕的神對質。

不過眾人念頭隨即一轉：祂大概不會出現，我們最好還是面對摩西，反正他就在我們附近。於是，因百姓在那裡渴望水喝，就向摩西抱怨：「給我水喝吧！」

摩西回答他們：「你們為什麼與我爭吵，為什麼試探上主？」（《出谷紀》17章2∼3節）

百姓又向摩西問：「你為什麼從埃及領我們上來？難道要使我們、我們的子女和牲畜都渴死嗎？」

此後，摩西沒再答覆他們什麼，他不發一語地走向山谷上方，好像是走向山谷最上方的磐石那裡。希伯來子民緊跟在他身後，因為他們知道每當摩西在接受上主的命令時，就是這樣不發一語地行動著，所以他們知道此刻上主正在領導他，如同那天晚上，他們離開埃及時的模樣；如同那一夜，他不發一語地走向海。

這時，摩西拿著棍杖行走，這棍杖對希伯來子民而言很有安全感，他們曾在埃及見過摩西藉著它行了許多大事，然後又在海邊見過一次，每次摩西都以特別的方式拿著它，好像是國王的權柄或是士兵的刀劍，卻不依靠它來行走。

現在，摩西亦是不依靠棍杖來行走，反而將棍杖拿在手上並且高高舉起。所有的人都屏息以待，他們知道，在這條路的盡頭，上主在等待他們。這次他們沒有力氣來害怕或緊張，只是很渴，所有的女人、孩子、牲畜也都渴了，他們身後的不斷傳來，哇！哇！（孩子的哭聲）咩！咩！（羊群的叫聲），使他們更加確定不會有更糟的情況了。

他們走到磐石的前面，摩西就停住、站了一段時間，或許他不知道自己讓做些人麼，也或許他和那神祕的神正在談話，對此大家都敬畏的保持沉默——既害怕又無力的沉默。突然間，摩西拿起棍杖擊打磐石，就這麼一次，一次都不必多打，馬上就有水從磐石中湧出，而且很快地匯成一道小溪流。他們還因此必須離開溪流經過之處，以免被水的衝力絆倒。

摩西接著向大家說：「這水是天主給你們的，你們喝吧！讓你們的孩子喝吧！叫你們的牲畜喝吧！慢慢地，你們的器皿、皮囊也都會裝滿。你們喝飽，洗濯吧！直到水從你們的肚腹，再從肚腹內排泄出去，如同那一天你們要求吃肉一樣。所以，為了避免你們繼續不斷地試探天主，這就是瑪撒（試探）和默黎巴（對質）的泉源（《出谷紀》17章七節），因為你們在此處試探了天主，並願意與祂當面對質。」

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書籍介紹

本文摘錄自《最奇特的民族以色列：從和神建立盟約開始，他們如何成為信念最堅定的一群人？》，星火文化

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作者：穆宏志（Jesús M. Muñoz, S.J.）

整理：黃富巧

為什麼猶太人終於復國了，國家名稱卻不叫猶太，而叫做以色列？

答案就藏在以色列的歷史當中。

這個民族在歷史進程中，不斷跟一位天主保持關係，雖然中間他們也有犯罪、懷疑、抱怨、背叛，但在關鍵時刻這個民族總是會堅持信念，相信天主會拯救他們。他們雖然亡國，並不表示天主不再關注這個民族，當他們在埃及做奴隸時，默默培育了一個埃及王子做他們的領袖。以色列民族相信，他們和這位天主關係獨一無二，使他們跟周遭民族區隔開來，這個核心信念就是他們祖先跟天主之間建立了盟約，只要他們守約，天主就會看顧他們。

Photo Credit:星火文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航