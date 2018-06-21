「我們的孩子太容易取得大麻」，加拿大總理宣佈18歲呼大麻合法了

（中央社）

在參眾兩院相繼通過大麻合法化法案最終版本後，加拿大總理杜魯道今（21）日宣布，加拿大大麻合法化正式上路時間，訂在10月17日。

加拿大自1923年起禁止持有大麻，2001年起允許藥用大麻。它是全球第2個全面實施大麻合法化的國家，第一個是南美的烏拉圭。

杜魯道（Justin Trudeau）在記者會中表示，為了讓各省有充裕時間做好萬全準備，包括成立網路銷售和實體店面、設立完善分銷及規範機制，把事情做對做好，大麻合法化實施時間，訂在2018年10月17日。

加拿大司法部長威爾森芮博（Jody Wilson-Raybould）表示，這是一項歷史性法案，但她強調，在大麻全面合法化正式生效日之前，非藥用大麻仍不合法。

大麻合法化法案正式生效後，加拿大成年人將可自合格店家購買大麻或大麻油，在公共場合最多可持有30公克的乾燥大麻，也可在自家種植最多4盆大麻。購買大麻合法年齡，聯邦規定為18歲，但部分省規定為19歲。如果違規銷售大麻給青少年，最高可處14年有期徒刑。

此外，所有大麻外包裝都必須非常簡樸，也要加上嚴厲的健康警語。至少在一年內，可食用大麻產品仍不會放行。

各界預期，大麻合法化正式上路後，勢將面臨許多顛簸。

因為，針對飲酒或用藥駕駛加強執法的附加法案，還在參院等待過關；過去因為非法持有大麻而被判刑的人，以後是否開赦也是問題；如何維護不吸食大麻者的權利、確保青少年遠離大麻誘惑，更備受關注。

除了加拿大和烏拉圭這兩國讓大麻全面合法化之外，全球絕大多數國家都禁止使用大麻，但近年來有部分地方將大麻除罪化。英國政府最近就表示，將檢討藥用大麻的使用情況。

藥用大麻目前在14個歐洲國家、以色列、阿根廷、波多黎各、巴拿馬、墨西哥、土耳其、尚比亞和辛巴威，是合法的。

美國華府及29個州允許藥用大麻，其中9個州允許藥用和個人使用大麻。

西班牙、荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞、牙買加、智利、秘魯、哥倫比亞、厄瓜多和盧森堡等國，則已立法放寬個人使用。

自2015年競選，就致力推動大麻合法化立法的總理杜魯道19日也在Twitter發文，歡迎法案通過，「我國孩子太容易取得大麻，讓罪犯藉此獲利，今天我們改變這一切。」

It’s been too easy for our kids to get marijuana - and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 20, 2018

《上報》報導，另一方面，加拿大國內的保守派政治團體和原住民，則對大麻合法化持反對意見。

加拿大保守黨主席謝爾（Andrew Scheer）表示，他擔憂通過此法案將使吸食大麻正常化，也更易取得大麻。魁北克省的參議員胡索柯思（Leo Housakos）稱此法案是對加拿大年輕世代來說，是「災難降臨」。

《風傳媒》報導，杜魯道認為加拿大禁止吸食大麻的法律，根本無法嚴格管制國民的吸食情形，導致加拿大的大麻黑市猖獗。2015年，加國人的大麻消費總額共計45億美元（約新台幣1360.4億元），相當於加國人購買紅酒的金額。聯邦政府推行大麻合法化就是希望，讓規模龐大的黑市大麻交易回到合法市場，便於政府的規管和控制，減少未成年人非法吸食大麻、從事與大麻相關的犯罪行為。

美國《VOX》新聞網則指出，大麻合法化後可帶來稅收，平衡國家管制的成本。吸食大麻尚未除罪化時，加國政府需耗費大量成本維持禁止管制，每年都有上萬國民因吸食大麻被警方逮捕、入獄並有刑事前科紀錄。公共安全部長古德爾（Ralph Goodale）去年表示，加拿大執法單位每年花費在打擊大麻犯罪的金額超過20億美元（約新台幣600億元），「結果西方國家裡仍屬加拿大青少年最常使用大麻。」

不過，也有專家認為加國政府太過理想化，即使合法化通過，大麻黑市還是會繼續存在。合法化也可能導致反效果，包含讓兒童更容易取得大麻，以及過度吸食大麻的情形。

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核稿編輯：楊之瑜