【圖表】覺得治安越來越差？三大報數據證明這只是「可得性偏差」

今年初至今，陸續發生封屍案、分屍案等駭人等14起兇殺案件，造成19人死亡14人重傷，讓大眾覺得，好像治安越來越差，重大兇案越來越多。而且也會回想起，過去幾年以來，似乎每年都會發生駭人聽聞的兇案，如八里雙屍案、北捷隨機殺人案、女童割喉案等等。這種種案件更讓人覺得，台灣近幾年的治安好像也越來越差。

不過，如果從警政署的刑事案件資料來看，重傷害及故意殺人等案件數量是十年來新低，從過去20年的資料來看，重傷害及故意殺人等案件則是從高點的1,800件下滑到去年的432件，降幅超過70%。

但，為什麼我們的感覺，會跟現實的情形，產生落差呢？

有人認為跟媒體有關，認為媒體為了吸睛，所以嗜血地偏好選擇報導這類事件。因此，在高頻率報導的影響之下，導致民眾感覺，這個社會好像一天到晚都在發生兇殺案件。

到底，媒體報導重傷害或兇殺這類案件的頻率有多高呢？

我們先從報紙媒體的情形來看看。因為蘋果日報、中國時報與自由時報這三家報紙，過去幾年的報導標題，有公開在網路上。所以我使用這三家的標題資料，計算它們每年的報導頻次。

關鍵評論網將這些標題全部抓取下來，再用與重傷害或兇案有關的關鍵詞，在頭條、要聞、焦點、社會這幾個版面中，篩選符合的標題，最後計算三家報紙，每年有多少天，會刊登重傷害與兇殺等類型案件的相關報導。（篩選用關鍵詞，請見文末。）

媒體「都」在報兇殺案？

蘋果日報在2006年之前，每年有超過200天會報導兇案，之後幾年有減少趨勢，在2007年到2015年之間，減少到140-180天之間，2016年之後的報導天數則有大幅下降。

自由時報則是有兩次數量攀升的趨勢段，第一次是在2006年到2010年之間，第二次是在2011年到2016年間。2006年時報導天數並未超過120天，之後報導天數逐漸增加，在2010年到2011年間有減少一次，但之後又逐漸增加，平均每年會落在180-200天左右。

中國時報則是在2010-2013年之間逐漸增加，之後又逐漸減少，大約落在130-180天左右。

所以在2010-2015年這段時間，每年有三分之一以上的日子，我們會從蘋果日報與中國時報上閱讀到兇案的報導，自由時報則是二分之一的日子，有兇案的報導。

到了2016與2017這兩年，三家報紙的報導天數都有減少，蘋果日報與中國時報減少到每年三分之一到四分之一的天數左右，自由則是降到二分之一到三分之一左右。

比對現實案件數的變化來看，2010年之前，現實案件數減少，蘋果日報的報導天數也是減少，但是自由時報卻是增加。2010-2015年之間，重傷害加上故意殺人案件總數從768件下滑至464件，幾乎是逐年下滑，但三家報紙的報導頻率則都維持在一定範圍內。2016年之後，三家報紙的報導頻率則是都大幅減少。

這兩年的報導天數雖然逐漸下降，但我們還是會有治安越來越差的感覺落差，這還可能是跟報導內容有關。

報導內容的影響：可得性偏差

現在關於重大案件的報導內容，內容描寫得越來越鉅細彌遺，文字描述方式也越來越偏向戲劇化。

而這樣的詳細描述與戲劇化，會讓我們對案件的記憶與印象加深，最終會導致我們心中產生「可得性偏差」（availability bias）。

也就是當我們對某件事的記憶與印象越深時，我們的大腦就會誤以為那件事的發生機會越高。

在《被誤解的犯罪學》書中提到，人們在預測戲劇性事件發生的可能機率上常常與事實違背，尤其是與暴力犯罪相關的事件，人們較容易高估這些事件的發生率。書中引用報告舉例，2010年時，有15%的英國人，覺得他們在下一個年度，會成為暴力事件的受害者，但是實際上，暴力事件的發生率卻只有3%。

書中也提到高估事件發生機率的思考偏差，也會受到「虛擬的故事」所影響。當年電影《大白鯊》上映後，使人們不願意去海邊游泳，而導致加州海岸的游泳人數暴跌。但現實上，當時鯊魚攻擊人的事件，並沒有增加。

所以，當我們未來再次看到重大兇殺案件的報導而覺得治安好像變差時，可以再想想，我們的思考是否可能落入心中的偏差了。

另外，不可諱言地，兇殺案件數雖然減少，但仍然持續發生，而且會出現駭人聽聞，或常人無法理解的情形。針對這樣的情形，我們除了感到憂心外，更需要去研究與理解，這類事件背後的成因或社會問題，才能為未來提供更好的因應之道。

延伸閱讀：

參考資料：

關鍵字篩選：

以「屍、殺、砍、斃、弒、死、行刑式、割頸、割喉、毀容、相殘」，這幾個字詞做第一次篩選。 再用以下的關鍵詞，做第二次篩選。「分屍、棄屍、焚屍、埋屍、曝屍、藏屍、袋屍、箱屍、屍案、裹屍、封屍、情殺、砍殺、後殺、殺夫、殺妻、殺子、殺女、殺母、殺父、殺兄、殺弟、殺妹、殺姐、殺姊、殺害、仇殺、殺死、下殺手、殺童、殺男童、殺女童、隨機殺、殺親、姦殺、仇殺、毒殺、殺人、刀殺、狠殺、殺老、殺同事、狂砍、砍人、追砍、砍父、砍母、砍子、砍女、砍夫、砍妻、砍兄、砍弟、砍妹、砍姐、砍姊、砍警、被砍、砍死、砍致死、隨機砍、砍親、亂砍、砍同事、砍老、勒斃、弒父、弒母、弒親、弒子、弒女、弒夫、弒妻、弒兄、弒弟、弒姊、弒姐、弒妹、弒嬤、弒親、打死、滅門、行刑式、童割頸、割喉、毀容、刺死、毆死、毆致死、謀財、刀致死、刀亡、陳屍、砸死、槍、殘殺、虐殺、虐死、遭砍、刀刀、殺大哥、受虐、致死、凌虐、毆人、腦死、砍傷、殺傷、悶死、窒息死、命案、買兇、殺...兒、追殺、殺...老公、殺...老婆、斷氣、命危、互砍、虐童...死、悶殺、殺警、不治、掐死、斷腳筋、斷手筋、斷...筋、砍...刀、揍死、行兇、刺...死、勒死、喋血」。 因為這些關鍵字，可能會篩選出與重傷害或兇殺案件無關的標題，因此會再以人工檢視，刪除其他與案件無關的資料。 第2步驟沒被選到的資料，將含有關鍵字「官僚、弱弱相殘、自殺、自殘、自裁、台股、大盤、股市、開盤、林書豪、夢十、預算、外資、央行、匯市、股市、盤中、股災、砍人里長、政策、政治、打死不退、打死不、打死結、火燒車」的內容過濾掉後，也以人工檢視再篩選一次。

核稿編輯：楊之瑜