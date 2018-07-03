韓國人妻文化觀察：婚喪喜慶難免，紅色炸彈可以亂炸，白色炸彈也可以

文：NANA

被邀請參加韓式婚禮時

講求效率的韓國社會，婚禮喜帖除了一般紙本外，婚紗公司都會幫忙製作「電子喜帖」，裡面會放上幾張婚紗照讓親友們一同分享喜悅，既環保又省事！有結過婚的朋友應該或多或少有過這樣的經驗，要印喜帖時總是反覆統計人數，多印也浪費、少印又很糗，重點是大多在婚禮過後，這些精心製作的卡片就會成為廢紙，被拿去資源回收⋯⋯但電子喜帖就沒有這樣的問題，反正重點內容都有記載，一個「網址」透過通訊軟體傳給朋友就解決了！

不過這樣有好處也有壞處，因為太方便了，很容易收到「電子炸彈」，反正對方要不要參加無所謂，通訊欄從第一個丟到最後一個就對了！這樣說有點誇張，但NANA 就收過很多次亂炸的電子喜帖，我想對方也不是惡意，應該只是希望有更多人一起參加喜宴。

韓國大多數的婚禮並沒有嚴格執行事前確認，總共會有多少賓客來參加都要等到當天才知道，會場也是按大概人數100位、200位來安排，若坐不下就站著觀禮。如果有一天也不小心收到炸彈，別慌張，NANA來教大家怎麼做！

禮金行情：韓幣五萬（約新台幣1,457元）起跳／人

前面大家應該有看到訂場地時的餐費，因此現在禮金行情至少都要五萬韓幣起跳，才不會讓新人賠錢喔！交情好的朋友就是10萬、20萬往上加碼，也可看宴客場地來調整禮金多寡。若很明顯地在高級地段舉辦，就得再多包一點。和台灣不同的是，韓國人認為雙數容易被拆開不吉利，所以禮金都是以「奇數」為主，三萬、五萬這樣。如果當天無法到場參加，IT大國也追求便利，向朋友要銀行帳戶或是透過電子支付，直接轉帳過去就可以了！是不是很有效率？

穿著打扮：避開白色（新娘用色）

男生的話，請穿西裝赴宴；女生就比較彈性，小洋裝、稍微正式一點的服裝都可以。

用色上，韓國人比較不忌諱黑色，有時冬天的婚禮，賓客清一色都是黑鴉鴉的也不奇怪，宋宋CP婚禮的賓客，不是也多以深色調為主嗎？台灣喜歡的紅色，盡可能不要用，第一次參加韓國婚禮時，想說是不是要加入一點紅的元素才比較喜氣，特別準備了一雙紅色高跟鞋，事後證明是我想太多了XD

抵達會場後，先看是新郎朋友還是新娘朋友，禮金是分開收的。新郎朋友就交到新郎方收禮台，新娘朋友就拿到新娘方收禮台，記得信封背後要寫上自己的名字，讓收禮人方便登記。

禮金裝到白色信封裡，不用事先準備也沒關係，會場裡都會無限提供「白包」給賓客使用（笑），若不放心，也可事先在便利商店或大賣場購入。給完禮金，收禮人會附上餐券，記得別弄丟了，也可確認一下餐廳所在樓層，然後就可以進入會場等待典禮開始了！

在婚禮會場，男方和女方親友團是分開坐的，面對舞台，女方親友坐右半邊，男方親友坐左半邊，若怕坐錯，到現場也可以再次詢問。需稍微注意的是，較靠近舞台的位置大部分是留給親屬，若只是一般朋友，可以選擇中後方位置。有時前一場婚禮的時間耽誤，上一場賓客跟下一場賓客交替時會比較混亂，別介意，就當成是韓國Style吧！

Photo Credit: 臺灣商務出版 我們的婚禮場地，是利用360度3D投影技術投射而成。

另外，根據粉絲團讀者們的回應，很多人覺得韓國婚禮會場很像台灣的「喪禮會場」，深藍色＋白色基調，加上紅包變白包，賓客穿深色衣服，還有主婚人若致詞太長，低沉的音調在外國人耳裡聽來會有那麼一點像⋯⋯瞬間不知道到底是參加婚禮還是喪禮。我想，這只能說，入境就隨俗吧（笑），也算是一種難得的體驗嘛∼

人生終會來到這一天⋯⋯

隨著住韓國的日子越來越長，婚喪喜慶這種事難免會遇到，紅色炸彈可以亂炸，白色炸彈也可以！

有一天，美男的手機收到一封簡訊，內容大概是這樣寫的：「社長大人的岳父過世了，希望員工們可以一同來弔喪。」台灣人對「死」很是忌諱，當下我非常訝異，和我們完全沒見過面、八字都沒一撇的人過世，竟然也會收到白帖，只因為對方是「社長大人親戚」？身為小員工的美男，是要參加好呢？還是不參加好呢？

後來他還是乖乖去參加了社長岳父大人的喪禮，這件事我一直耿耿於懷，於是去問了嚴老師。後來才知道，原來韓國人有一種「相扶相助」（상부상조）的文化，喜事不參加沒關係，但喪事的時候，無論如何會想陪在對方身邊，因此除了親人外，也會將死訊通知身邊好友、同事及相關人士。有些公司也會每個月從薪水裡撥一部分，以公司同仁名義贈送慰問金。

這樣的消息通常來得很突然，沒有充裕時間製作正式「白帖」，大多以簡訊通知，而收到簡訊的人，除非真的無法抽身或地點遠到無法到達，否則基本上不管什麼時間、有多遠都會前往赴喪。

韓國的喪禮多為「三日葬」，也就是說往生後的第三天要出殯。如果往生者是今天凌晨3點離開，出殯日時設為後天上午9點的話，總共是54個小時；但如果是今天晚上11點離開，出殯時辰一般是早上，假設還是後天上午9點，就只有34個小時，所以並不是說三天就一定等於72小時。在出殯前這段時間，都可以挑自己方便的時段前往弔問，不分日夜。

古代社會在家裡舉行喪事的人居多，現代由於住宅空間有限，加上醫療設備進步，大多在醫院臨終，喪禮也幾乎都辦在醫院附屬的「喪禮式場」（장례식장）。以我參加過的喪禮經驗來分享，那時我們參加的是美男部長父親大人的喪禮，因為平常和部長夫婦有往來，所以連同我也一起赴喪，以下提供一些資訊給大家參考：

服裝

喪主著西裝，手臂會掛上「喪主」的徽章，其餘親族則是著黑色喪服。前往弔唁時，男生著西裝比較正式，可以將婚禮及喪禮專用的西裝分開。如果從工作的地方直接前往，穿一般便服也可以被諒解；有些人會隨時在車上放置一套西裝以應萬變。女生的話，以全身黑為主，不要太過暴露。建議可以準備一套喪禮專用服裝，不然臨時要找會有點難度。飾品類盡量避免穿戴，包包也以深色為佳，臉部妝容切記別太濃。

無論是男生或女生，請一定要穿襪子，若真的沒時間準備，也可在喪禮式場附近的便利商店購買。若是先生的朋友、同事那邊的喪禮，太太可以不用參加，除了親族以外，都可以按交情選擇是否一起出席。

弔問金

規則基本上和婚禮一模一樣，只是喪禮用的白包上面會多了「賻儀」字樣，會場外會擺放，也可自行準備，禮金仍是以奇數為主。和婚禮不同的是，喪禮式場入口可能沒有收禮人，直接將信封投入類似投票箱的箱子，並在簽到簿上寫下名字即可。

進到喪禮式場的建築後，會有電子看版顯示〇〇〇往生者是在幾號靈堂、喪主是誰、幾時出殯。抵達靈堂後，需脫鞋進入。靈堂長得就跟韓劇裡看到的模樣雷同，會有一張遺照，旁邊有花及白蠟燭，棺材一般人是看不到的。首先到靈堂上香，不分男女，一律對死者行跪地大禮兩次、半禮一次，再轉向喪主行跪地大禮一次，並奉上哀悼話語，同時喪主也會回應跪地大禮，感謝弔問者前來參加。按宗教信仰，有些不上香、有些會以90度鞠躬代替跪地大禮。像這次是跟美男同事一起赴喪，同事群裡會有一位年紀最大的兄長帶著大家一起做，如果不知道怎麼做，跟著別人有樣學樣就可以了！

行禮完畢後，靈堂旁邊會有一個簡易食堂提供餐食，是為了感謝弔問者在百忙之中前來。由於是喪禮期間，所有餐食一切從簡，坐定位置後，家屬會端上幾道簡單的小菜及白飯，還有「辣牛肉湯」（육개장），是喪禮的定番湯品。有一說法是以前喪禮大多在自家外面舉行，辣牛肉湯因為喝下去能使身體暖和，有禦寒作用，加上一次可以大量製作，味道不容易變質，用在喪禮上是比較方便的。也有另一種說法認為紅色是可以驅魔的顏色，又因為牛肉價錢比較高，雖然喪禮簡樸，卻想給弔問者一點好東西，就算只有一道也好。

實際參加過後，覺得在韓國喪禮並沒有想像中「忌諱」，上香行禮後，要在靈堂待多久都可以自己拿捏，靈堂則比預想中的小，可能除了名人之外，一般韓國人的靈堂都走簡樸路線吧！雖然粉絲團讀者們說婚禮場地很像喪禮場地，但其實靈堂的設置比婚禮還要簡樸許多。如果對喪禮有禁忌，也可在出門前準備一包鹽，回家要進門前往身上撒，有「淨身」之意。

有時往生者家屬雖然看起來憔悴，但並不會把難過的心情表現出來。餐會上，大家在食堂裡飲酒作樂、邊吃飯邊聊天看起來氣氛很歡樂。記得《請回答1988》裡德善奶奶過世，德善三姊弟趕到奶奶家後，發現大家一點傷心的氣氛都沒有，甚至有說有笑在打花牌嗎？兩位姑姑在旁抱怨膝蓋痛、爸爸還向來弔問的人炫耀兒女，德善對姊姊說：「大人們也太冷血了吧！奶奶好可憐！」等所有人離開後，伯父在喪禮最後一天從美國趕回來，四兄弟姊妹才情緒崩潰抱在一起痛哭。

「大人們只是在忍耐、只是在忙著大人們的事、只是在故作堅強承受年齡的重擔。大人們，也會痛⋯⋯」（《請回答1988》成德善）。據說在韓國，比起用悲傷氣氛弔念死者，他們選擇用笑語來歡送，尤其是有一定歲數的往生者，死亡並不是件悲傷的事。

相關書摘 ►韓國人妻文化觀察：吃飯時不能把碗端起來，不然人家會覺得妳像乞丐喔

書籍介紹

本文摘錄自《當日本OL變成了韓國不良主婦》，臺灣商務出版

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作者：NANA

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Photo Credit: 臺灣商務出版

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