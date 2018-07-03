韓國人妻文化觀察：吃飯時不能把碗端起來，不然人家會覺得妳像乞丐喔～

文：NANA

小心！這樣吃可能失禮了喔！

「美男啊～吃飯時要把碗端起來啊！怎麼把整個臉栽到碗裡吃呢？」美男到台灣玩，爸爸在用餐時對他說。

但是……

「NANA呀～吃飯時不能把碗端起來，要擺在桌上，頭低下去吃，不然人家會覺得妳像乞丐喔～」換我到韓國時，被美男爸爸這樣說。

同樣是吃一頓飯，在台灣，把碗端起來才是有禮貌的行為，但在韓國，卻變成了違反禮儀的做法，我們以為已表現出正確餐桌禮儀，沒想到事情卻不如想像。明明坐飛機只距離三小時左右的兩個國家，食事禮儀那Ａ差這麼多！？

一切都從拿好筷子開始吧！

在日本工作時，社長大人給我的第一道功課就是：「先學會正確拿筷子的方法」。「筷子」這個餐具起源於中國，很可惜在中華文化圈裡，對筷子拿法沒有太過要求，以前我也覺得「反正可以夾起來就好啦～」並沒有特別在意，但社長大人卻說，在商業場合和客戶用餐或是去見男方家長時，女孩子筷子拿得好不好，都是對方評斷妳是否為一個「禮儀正確的人」的關鍵點。

沒想到社長這番話，在到了韓國後，真的被驗證了！

妹妹來韓國玩，公婆邀請妹妹和家族親戚們一起聚餐，餐會上公婆發現妹妹筷子拿法「怪怪的」，突然問我：「NANA，妳筷子怎麼拿得這麼好？」此時我心中如同蠟筆小新嘴角上揚般會心一笑，喔喔！我這是該感謝社長大人的「魔鬼訓練」，讓我在公婆心中留下了一個好印象嗎？

公婆認識的台灣人只有我一個，一直以來我拿筷子的方式並沒有讓他們感到質疑，他們以為所有人都跟他們一樣，看到妹妹的拿法才恍然大悟，原來事情不是這麼單純（笑）。

教我韓國文化的嚴老師說，韓國人的確也會注重「筷子拿得好不好」，他們認為這是代表一個人的身教，而且手拿筷子，至少能讓30個關節、50個肌肉活動，這些關節、肌肉神經最終還是連結到腦神經，能促進頭腦靈活，最好是雙手都能運用筷子。因此在學校裡也都會教導孩子們正確拿筷子的方法。

以前還有一句俗語：「不會拿筷子的話，就無法結婚喔！」（젓가락질을 못하면 시집장가를 못 간다），這句話當然不是絕對，只是從這句話可看出韓國人對筷子拿法之重視。關於這點，日韓兩國似乎不約而同很相似呢！

即使拿筷子項目在公婆心中得到滿分，但剛來這裡時，還是被韓國扁筷折磨了好一段時間才上手啊！很多人來韓國旅遊時，會買「韓式扁筷、湯匙」當伴手禮，可是也滿常聽到朋友抱怨韓國筷子很難拿，一開始我也是這麼覺得！比起中、日式筷子，韓式筷子又扁又重，不是很好施力，加上又是金屬製，夾熱食時很容易發生：「唉唷，好燙！」的狀況，所以早期在我們家餐桌上，美男是使用韓式鐵筷，而我還是使用自己習慣的日式木筷，現在則看當天吃哪國料理，就用那一國的筷子，這樣比較道地XD

Photo Credit: 臺灣商務出版 韓式餐具習慣直接擺在桌上使用。

位於首爾的國立中央博物館高麗時代展區裡，陳設了一些青銅製的筷子與湯匙，可看出在那個時代韓國筷子已呈現和現代一樣的扁長型。韓國筷子的形狀之所以和中國、日本不同，流傳著各種說法，有說法提到韓國人吃飯時習慣「湯泡飯」形式，白飯其實是用「湯匙」來吃、筷子只用來夾菜，然而韓式料理大多為醃製類泡菜，這種形狀的筷子比較容易將泡菜撕下來或把醃製葉片分開；還有一說是因為韓國人習慣在小矮桌吃飯，當在廚房裡準備好餐食，將整個矮桌移動至客廳時，扁長型的筷子比較不會滾來滾去。

材質部分，以前皇宮為了測試食物是否有毒，以銀製為主，演化到現代則是使用不鏽鋼材質居多，不鏽鋼製筷子不易壞、容易清洗、消毒也方便。1990年代開始為了將垃圾減量，韓國政府也制定了大眾餐廳裡禁止供應木製免洗餐具及牙籤的相關政策，現在到韓國餐館裡，放置的清一色都是不鏽鋼製筷子、湯匙，有些店家連水杯都是，外帶的話則不受此規定限制。

韓式餐桌，擺對了嗎？

早期有一次，我將家中晚餐的照片上傳到粉絲團，有好心讀者提醒我湯匙擺錯了！不能將湯匙蓋在桌面，而是要朝上，據說蓋起來是祭拜往生者用的ORZZZ，後來去請教翁罵，她雖然沒說是給往生者用，但她說蓋起來福氣會跑掉，不論是怎樣的說法，我將湯匙蓋著擺，在韓式餐桌禮儀上，確實是擺錯了！

比起湯匙正著擺還反著擺，我最不習慣的還是直接將筷子、湯匙擺在桌上這件事了！不像中式及日式，會有一個筷架可讓筷子湯匙不直接接觸到桌面。如果有人跟我一樣很介意，不妨等食物送來後再從筷盒拿出來直接使用，若真的想在餐點送上來前準備好，也可先拿一張衛生紙墊著，這樣做也許會稍微好一點。

韓式餐桌給大眾的印象就是有很多小菜，看起來很澎湃，每次到餐廳用餐，店員很俐落地一道一道快速擺好，其實一頓餐擺下來也是很有學問的喔！

在古代，以米為主食的日常餐食被稱為「飯床」（반상），其他還有粥床、麵床、酒案床、茶菓床、交子床等按照不同主食、不同時機所呈現的組合。

Photo Credit: 臺灣商務出版 現代宮廷料理餐廳改良過後的「七折板」。

以飯床來說，有三碟、五碟、七碟、九碟、十二碟之分，三碟跟五碟是一般庶民餐桌，七碟、九碟是貴族，十二碟則是宮廷君王用。「碟」意指有附上蓋子的食器。不過幾碟幾碟算法，是要扣掉白飯、湯類、醬料、泡菜類，除此以外的小菜共有三碟、五碟、七碟、九碟、十二碟甚至以上，並不是將整個餐桌所使用的碗盤總數加起來就好，由此可見十二碟是多麼豪華的盛宴。更嚴謹一點，每個碟數的飯床，湯品要幾道、醬料要幾道以及要上怎樣的菜餚都有被詳細規範。

韓國料理以陰陽五行思想為中心，將五味（甜、辣、酸、苦、鹹）、五色（紅、綠、黃、白、黑）平衡融合在料理中。最經典的應該就是「九折板」（구절판）這道料理了！如果造訪韓定食、宮廷料理餐廳，有機會看見這道開胃菜。現今九折板有兩種形式，乾的九折板大多只在婚禮幣帛（폐백）式上出現，是用一個八卦狀容器，裝滿不同堅果、乾果，加上中間那格總共有九格。而一般比較常見的，外圍八格是由肉類、蔬菜、蛋絲⋯⋯等五彩繽紛食材組成，中間則是擺放類似迷你版春捲皮，吃法就是用中間的薄煎餅包外圍食材來吃，有些店家會將食材減少到七樣，嚴格來說只有七樣食材的九折板應該要被稱做「七折板」。

現代雖然沒有像古時候那麼複雜，但一道餐上桌，還是有一些眉角喔！從最右邊數過來，分別為筷子、湯匙、熱湯、白飯，筷子與湯匙通常是直式擺放。熱湯、熟食、主餐、常吃的菜放右邊，因為考慮到個人喜好及為了不讓熱的食物冷掉，將它們擺放在離筷子、湯匙較近的地方；泡菜、常備菜這類則是放左邊，如果是像水泡菜這種有湯汁類的，還是擺在右邊。而沾醬類又需擺在泡菜之前。

Photo Credit: 臺灣商務出版 古代食器都有附上蓋子，稱作「碟」。（攝自韓國的國立民俗博物館）

一般家庭餐桌，基本會有飯，除了白米飯外，五穀雜糧飯在韓國家庭也挺受歡迎。然後會有一道主菜像是燉排骨（갈비찜）、銅盤烤肉（불고기）等，再來還會有一道湯品：大醬湯、泡菜湯，最後還有蕨菜、黃豆芽這類涼拌小菜以及各式醃製泡菜組成美味的一餐。

看起來好像很可怕，不過也不用太擔心，因為現在韓國餐桌已經沒有像古代那麼講究了！大多是冰箱有什麼常備菜就端出來。為了寫這篇，把以往在餐廳所拍攝的食物照拿出來數小菜盤數，有些真的剛好有照上述規則，有些則沒有，不過也無法得知是巧合還是真的有認真考究。至於擺盤，詢問過韓國宮廷料理店家的職員們，現代也沒有刻意規定哪道料理一定要擺放哪個位置，但會稍微照客人吃的方式來平衡調整一下。

韓國食事禮儀知多少？

接下來就來介紹一些韓國的食事禮儀吧！在韓國餐廳或是類似台灣八點檔的韓劇裡，有時可以見到阿珠罵們坐地板的畫面，姿勢不像日本採跪坐或盤腿坐，而是不避諱地把其中一隻腳立起來。雖然這樣比較舒服，但看起來總覺得不是那麼雅觀。後來才知道，其實這是韓國女性正確的坐姿呢！因為古代女性穿著韓服，在酒席上常需要起來做事，這樣的坐姿比較能迅速站立，且似乎這樣的Pose 可以把韓服裙襬撐起來，看起來比較漂亮。男性的話雙腳交叉盤腿坐也好、單腳立起來也好，比較不介意是怎樣的坐姿。

在這裡替公公貼心提醒一下，他說：「女孩子席地而坐時，一定要用坐墊，不能直接坐在地上！」他們認為女孩子身體一定要熱熱的才好，有時如果我忘記鋪墊子就往地板坐下，公公都會趕緊拿墊子給我。

其他像是文章開頭有提到，不能將碗端起來這點，也是在韓國比較常遇到的。也許有人會跟我有一樣的疑問：「韓國湯匙這麼小，裝湯的砂鍋那麼大，若不端起來，要舀到什麼時候才可以整個喝完啊？」像日本拉麵那樣把湯全部喝完，才是對店家表示最高的尊敬啊！

Photo Credit: 臺灣商務出版 部隊「鍋」（찌개）裡食材多，高湯比例相對少。

嘿嘿∼那麼請再回想一下，韓國砂鍋通常會和底座一起送上來，吃到最後，湯不是很好撈時，就可以把砂鍋傾斜個15 ∼ 20度，斜放在底座上，湯就會比平放時更加集中。當湯越來越少時，角度就再調高一點，就是靠這樣調整角度來解決「不能將碗端起來」的問題。

另外，印象比較深刻的是剛認識美男時，一群工作夥伴一起去吃飯，會看到韓國人怎麼喝酒時用右手倒酒，左手還要扶著右手前臂？輩分較低的人甚至還要身體側轉、眼睛不能直視上司、用手遮著酒杯在背後偷偷喝！？其實這些動作不僅是表達對長輩的敬意，扶著右手前臂這個習慣，似乎也跟以前穿韓服有所關連。因為怕韓服袖子會沾到，所以稍微拎高，也讓對方知道袖子裡沒有藏著危險刀器，於是這個習慣就從以前一直承襲下來了。

在公司、家庭、朋友間聚會，也可見到在一開始時，一行人將酒杯高舉並喊：「乾杯∼」的行為，只是比較不同的是他們會喊一個「威哈呦」（위하여），意思是「為了」，比如會有一個帶頭的人，先說一句精神標語，像是：「希望業績蒸蒸日上」、「家族們平安快樂」，等他說完後，其他人就會將酒杯高舉齊聲大喊：「威哈呦！」有機會遇到這種情況時，千萬別被他們高分貝喊口號的音量給嚇到了喔！

酒席上，像中、日文化習慣對方酒杯裡的酒還沒喝完，就要馬上看臉色倒新酒進去，認為讓對方酒杯空掉是件不禮貌的行為，但是在韓國卻相反，要等酒杯都空了，才能繼續幫對方倒入新的酒。只要稍微留意一下這些文化差異，相信很快就能夠與韓國人享有愉快的酒席、食事餐飲體驗！

湯、鍋、煲，傻傻分不清楚！

就算對韓國文化沒興趣，應該也都聽過「人蔘雞湯」、「部隊鍋」、「豆腐煲」這幾道韓式料理吧？每次我開心地想說要來做一道韓式湯品慰勞辛苦工作的美男，但他喝了幾口總會回我一句：「水加太多了！」發生這樣糗事的不只有我，韓文班裡有位日本前輩也說她老公常嫌她的湯料理水加太多。「韓國湯料理的水分拿捏真的很微妙啊！」她說。

Photo Credit: 臺灣商務出版 豬肉湯再加上飯，就是我們所熟悉的「湯泡飯」了！

是的，以中式思維來看，不管是「雪濃湯」、「大醬湯」還是「海帶湯」，都被歸類在「湯」裡面，覺得是配飯的湯品。但在韓式思考裡，這每一種「湯」所加的水量可都是不一樣的喔！

국：加的水量最多，比較接近中華料理所認知的「湯」。通常就是由水加上一些可以熬成高湯的食材組成。最典型的代表就是用昆布、海帶去煮成的「海帶湯」。其他還有像是豆芽湯、豬肉湯、血腸湯。將국加上白飯，就是我們所熟悉的「湯泡飯」（국밥）。

탕：以국為基底，但加了更多料的湯品。像是人蔘雞湯、海鮮辣湯、牛排骨湯、雪濃湯。

찌개：加水量最少的一個，通常會使用很多種類的蔬菜、肉類、豆腐一起煮成。例如：泡菜鍋、大醬湯、部隊鍋、豆腐煲。

後來我找到一個小撇步，就是在做這類湯品時，買韓式砂鍋來煮，這樣水分就比較容易拿捏！「찌개」類因為要放比較多蔬菜及其他食材，當所有材料放下去後，自然能加水的空間就比較少；相對地「국」所加的東西都比較小也少，能加水的空間就變多了！

有了前人經驗，相信大家就不會跟我以前一樣傻傻地用台灣煮湯的概念在煮韓式湯品，想說煮大鍋一點可以吃比較久XD 有一韓式砂鍋在手，韓式湯品樣樣拿手！

相關書摘 ►韓國人妻文化觀察：婚喪喜慶難免，紅色炸彈可以亂炸，白色炸彈也可以

書籍介紹

本文摘錄自《當日本OL變成了韓國不良主婦》，臺灣商務出版

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作者：NANA

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Photo Credit: 臺灣商務出版

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