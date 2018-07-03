「XX學者」之亂，反應中國學界急功近利的風氣

文：企鵝公園

近年來，中國學術界的XX學者越來越多，搞出的名目讓人眼花撩亂，山字輩的如泰山、天山、長白山，江字輩的如長江、珠江、閩江，三字輩的如三晉、三秦等，甚至還有飛天學者（甘肅）與攀登學者（遼寧）這類讓人哭笑不得的稱號。好似武俠小說裡面講的，要在江湖上走跳，不能不有個響亮的名號。

此一現象的起因，可追溯到1998年時，中國教育部和香港企業家李嘉誠，以振興中國高等教育為目標，號稱要延攬海內外學界精英，培養高水平學科帶頭人，帶動國家重點建設學科趕超國際水平，制訂了「長江學者獎勵計劃」。後來各省為了爭奪學術人才，紛紛提出自己的學者計畫，人民幣數十萬元的獎金，校內的各種優惠待遇，科研補助經費另計等條件，使得各方學者趨之若騖，要來爭搶這塊大餅了。

只不過，這些琳瑯滿目的計畫，其實不停重複資助同一批人，任由他們取走大量金錢與宣揚自身名望。因為善於經營的學者，往往利用手中資源，邀請審核項目的官員或學術刊物的主編，前來講學或參加會議，實際上是請客吃飯喝酒，逢年過節可能還要送禮。得了好處的官員和主編，自然願意讓他申請項目經費與多發文章，如此一來一往，形成了寄生在學術體制內的利益集團，直接助長了學閥勢力的壯大。

有人的地方就有江湖，就有拉幫結派。學閥現象並不稀奇，臺灣也不少見，但「XX學者」的設置，無疑使得這類情況更為嚴重。隨「XX學者」而增加的學術資源，絕大多數都被這種利益集團佔走了，至於學術價值到底創造了多少，根本沒人認真檢討。剛要踏入這淌渾水的後進學者，只能巴結這些學術大老，一邊看著人家吃肉，一邊期望自己哪天能夠分點湯喝。

毫不意外的是，為了爭奪「XX學者」名號的加持，大家無所不用其極，各種手段都用上。最好的例子，就是身為南京大學中文系教授、特聘長江學者的沈陽了。他1998年在北京大學任教時性侵女學生高岩，導致受害者後來自殺，但當時大家以為是高岩自己想不開。今年因為西方的MeToo女權運動，知情人士才集體舉報此事，並引起至今未息的軒然大波。

Photo Credit:Reuters/達志影像

但這裡並非要討論性侵案，而是想指出：沈陽曾在一篇文章中自稱，2011年因在北京大學申請「長江學者」失敗，在南京大學文學院邀請之下，才跨校申請成功。這等於是承認南京大學利用「長江學者」來挖角人才，而自己是為了「長江學者」才轉任南京大學。

更有趣的是，中國大學遇到性侵案，通常是極力和諧，當作沒發生。但南京大學文學院的教授們卻立刻集體連署，直接要求解聘沈陽，搞得學校高層也不得不認真考慮。由此可見，沈陽當初能夠取得「長江學者」，靠的恐怕不是學術實力，因而讓人頗有微詞。如今性侵案一出，教授與學生們怨聲四起：「北京大學的學術垃圾，南京大學居然搶著要！」也難怪校方態度會一反常態了。

中國學界急功近利的風氣，如不做原創只做跟風，不求積累只求速成，甚至是刻意欺瞞造假等，批評的人早已不在少數。「XX學者」的普遍現象，其實就是這一思維的反映：政權欲求速成，以利誘之；學者則如魚咬餌，偷雞摸狗。上面急著要，下面看著給，自然沒有什麼真正的學術進步可言。而對於這樣的利益輸送，一般大眾也只能霧裡看花，猜猜下次又會搞出什麼霸氣名號而已。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航