如何知道家中寶貝是真的瘦，還是「阿嬤覺得瘦」？

文：李宛真（健康傳媒）

「醫生，寶寶是不是長得太瘦小了？」、「我的孩子最近好像沒長大啊？」在健兒門診中經常遇到家長提出類似的疑問，但通常寶寶經過評估後並沒有太大的問題，到底該如何評估孩子的生長情形才正確？

每個孩子出生後都會拿到一本《兒童健康手冊》，家長們都知道小孩打預防針時一定要攜帶它，但這本手冊不僅僅只是填寫預防接種紀錄而已，它還涵蓋了孩童的生長曲線百分位圖、健康檢查紀錄、各方面的衛教指導及兒童可用資源等。

其中生長曲線百分位圖是採用世界衛生組織公布的全球0至5歲兒童生長曲線標準圖（以跨國合作方式調查餵食母乳且於良好健康環境成長的兒童生長情形）。另外在近年的改版中，還增加了5至7歲的生長曲線圖，是由國內小兒科陳偉德醫師的研究結果，再參考WHO BMI rebound趨勢所繪製。

圖片來源：http://health99.hpa.gov.tw/educzone/edu_detail.aspx?CatId=12024

圖片來源：http://health99.hpa.gov.tw/educzone/edu_detail.aspx?CatId=12024

在生長曲線百分位圖中，橫軸表示年齡，縱軸由上至下分別表示身高、頭圍及體重。從兒童測量時的年齡（早產兒3歲前以矯正年齡計算）往上延伸，並將該次測量的身高、頭圍及體重往左延伸取交會處，再參照百分位線：由上至下的紅、橘、綠、橘、紅線分別是97、85、50、15、3百分位曲線，可以推出兒童當前的生長情形，並與其它兒童比較。以一個體重在50百分位的兒童為例，較簡單的說法是，這個孩子的體重在平均100個小孩中贏過50個。

至於醫師評估的要點通常有兩項：首先，在單次的數據中，我們會注意生長情形是否偏離正常值太遠，如超過97百分位或是低於3百分位；更重要的是第二點，生長曲線的連續變化情形，是否與之前的百分位落差超過兩條曲線間隔，例如從50百分位的綠線掉落至3百分位的紅線以下。

因此，一個身高體重位於15百分位的孩子，只要後續追蹤起來還在15百分位附近，就是有持續穩定地成長。在此要對父母特別強調，應要和孩子本身以往的生長情形做比較，而不是和其它孩子做比較。

另外在看生長曲線時，可以觀察到，出生前幾個月的孩子，身高體重都增加得比較快，之後成長速度會慢下來。例如一個出生身高50公分，體重3.3公斤（皆約50百分位）的男嬰，若穩定成長的話（都維持在50百分位），2個月大時，其身高體重分別為58.5公分及5.5公斤，也就是2個月內長了8.5公分及2公斤；但在他6個月到8個月時，身高體重則是從67.5公分、8公斤長到70.5公分8.5公斤，也就是2個月長了3公分及0.5公斤。所以家長們會覺得孩子越長越慢，但只要符合生長曲線的趨勢，那就是正常的。

總結來說，兒童的生長狀況可以透過兒童健康手冊中的生長曲線圖來做初步判斷，當生長曲線落於97百分位以上或3百分位以下，或者和之前的生長曲線落點差距達到兩個曲線間隔以上時，就需懷疑兒童有生長發育方面的問題，建議找小兒科醫師做進一步評估檢查。

本文經《健康傳媒》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航