起床時腳底有如針刺：足底筋膜炎的治療方式

文：夏亞凡（健康傳媒）

早上起床，雙腳一踩到地板，腳底板傳來一陣刺痛，如針刺一樣的難受，吳先生驚覺不妙，忍著痛繼續走幾步路，疼痛才逐漸減輕。就醫後確診為足底筋膜炎。經醫師詳細評估，認為是他過度練跑，以致足底筋膜病變。

國泰醫院復健科主治醫師黃雅鈴指出，足底筋膜炎好發於40至60歲的族群或年輕跑者，症狀為足底疼痛，尤其剛起床時最痛，有三分之一的患者，雙腳都會出現症狀。

黃雅鈴說，足底筋膜炎是常見的足部疼痛原因之一，患者起床時最痛，活動之後慢慢舒緩，但經過一天的承重之後，如站立或行走過久，疼痛感又會慢慢增加。觸診檢查時，足後跟內側會出現局部壓痛點，尤其將患足腳趾往上扳，足底筋膜拉緊時，局部壓痛會更加明顯。

致病原因方面，過度跑步、跳舞、跳躍，都可能讓足底筋膜病變發炎。

足底筋膜炎的治療方式

急性發作時，通常會使用非類固醇消炎止痛藥，減輕疼痛失能、減少發炎。如果服用藥物等保守治療持續3至4周以上，症狀仍沒有改善，還是會痛，一般建議，在足底痛點局部注射類固醇，提供短期疼痛緩解效果。但須謹慎處理，同樣的部位在一年內不可注射超過三次，以免足跟脂肪墊萎縮、足底筋膜破裂。

體外震波治療則屬於非侵入性治療，利用高能量的聲波傳遞到組織，可能促使微血管新生，達到軟組織再生及修復功能，一般建議保守治療半年仍無法緩解症狀，便可考慮震波治療。

至於如何預防足底筋膜炎？黃雅鈴建議，避免久站久走、提重物，減輕足跟負擔。如果肥胖、體重過重，則應控制體重，平常應該穿著具有吸震效果的鞋子，並搭配矽膠足跟鞋墊。

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