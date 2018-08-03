眼睛也會長皺紋？讓眼前影像扭曲變形的「黃斑皺摺」

文：王元聖醫師（双眼明眼科診所副院長、新光醫院眼科）

63歲的李阿姨雖然已經進入花甲之年，但保養得宜，所以看起來仍像40多歲的輕熟女。注重養生的她，對日常飲食特別講究，盡量少油少鹽，並且大都選擇天然未加工的食材。一次與友人出遊，登上觀景台以望遠鏡看遠方時，突然發現自己左眼看出去的景色竟然是扭曲變形的，嚇得她趕緊至眼科診所檢查，這才知道自己是患有俗稱「眼睛皺紋」的黃斑皺摺，所幸在接受手術之後，扭曲變形的狀況已經大幅改善。

黃斑皺摺是指眼底視網膜的黃斑部，因為纖維增生膜的拉扯，造成黃斑部扭曲變形，進而影響視力（圖一）。大部分的患者為單眼，但也可能雙眼發生。由於黃斑部提供我們主要的中間視力，所以患有黃斑皺摺可能造成視力下降，看東西扭曲變形，或是感覺東西看起來比實際大的情形。黃斑皺摺的成因大多為年紀漸長的退化過程，常合併有飛蚊症。過往若是接受過眼內手術（例如視網膜剝離），曾有葡萄膜炎病史，或糖尿病合併視網膜病變的患者，同樣是黃斑皺摺的好發族群。

圖片來源：王元聖醫師提供 圖一

雖然黃斑皺摺可能影響視力，但大多數的患者不需要治療，且終其一生不會惡化。拜眼科檢查儀器發展的突飛猛進，利用光學同調斷層掃描儀（OCT；Optical Coherence Tomography），不但可以幫助眼科醫師更快、更精準的診斷黃斑皺摺，也可以讓患者在非侵入性的狀況下重複追蹤檢查，且不需忍受散瞳所帶來的不便（圖二）。

圖片來源：王元聖醫師 圖二

一旦黃斑皺摺造成視力受損，矯正視力小於0.5，或影像扭曲變形影響日常生活，可以在醫師專業的建議下接受手術治療。目前黃斑皺摺的治療，主要是以玻璃體切除手術合併纖維增生膜剝除，改善黃斑部扭曲變形的狀況。如果黃斑部扭曲變形較為嚴重，醫師會在手術後將特殊氣體灌入眼內，請患者俯臥利用氣體的力量幫助黃斑部平整復位。現今玻璃體切除手術以微創為主流，並納入健保給付，術後的傷口小回復快且不需縫線，大大減少患者的不適感，有需要的患者可以尋求視網膜專科醫師的評估。

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