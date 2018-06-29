新手媽咪想擺脫乳腺炎，先學會正確的哺乳方式

文：吳孟瑤（健康傳媒）

常聽人說：「母乳最好」，許多新手媽媽都選擇哺餵母乳來提供寶寶所需的營養。然而產後哺乳最常見的困擾就是乳腺炎、乳腺阻塞、石頭奶、漲奶等問題，這些狀況真的會讓新手媽咪苦不堪言，甚至出現產後憂鬱症。究竟該如何預防乳腺炎，才能讓新手媽媽享受哺餵母乳的喜悅呢？

乳腺炎常伴隨發燒 可分感染與非感染性

衛生福利部國民健康署母乳哺育種子講師暨國際認證泌乳顧問（IBCLC）王麗玲指出，乳腺炎可分為感染性與非感染性。感染性乳腺炎通常指媽媽的乳頭、乳房有外傷、龜裂，導致細菌進入乳房組織而造成乳腺炎；非感染性乳腺炎則是與產後乳汁沒有被有效排出有關。常見的狀況像是媽媽餵乳的次數不夠、寶寶沒有正確有效地含乳、擠乳方式錯誤、擠乳器選用尺寸不合等，這些皆會導致奶水無法正常排出，形成乳腺阻塞，此時若沒有加強乳汁的排出，便會演變成乳腺炎。

乳腺阻塞和乳腺炎的差別在於，乳腺阻塞較像是乳腺炎的前兆，指部分乳腺被濃稠的乳汁塞住，媽媽通常會感到乳房有腫塊（特別是乳暈下方）、疼痛、乳房局部發紅等。但乳腺炎則是會出現較硬腫塊、嚴重疼痛、乳房大範圍發紅、發燒（體溫超過38℃），通常當乳房的引流改善後，輸乳管阻塞或乳腺炎會在一天內改善。若無改善則要盡快就醫處理，不然可能會化膿感染，甚至最後需要以手術開刀來治療。

預防乳腺炎 正確哺乳是最佳管道

王麗玲比喻，乳房中的乳汁就像池子中的水，如果沒有適時疏通，富含高營養的乳汁不斷淤積在乳房裡，久了自然會發炎，因此想要預防乳腺炎，乳汁的排出相當重要。王麗玲表示，寶寶是天生的吸乳達人，因此產後哺乳便是預防乳腺炎最好的方法。但需特別注意，母親餵乳姿勢的正確性及寶寶是否有效含乳皆非常重要，很多媽媽雖然產後有哺乳，但因為姿勢不正確、乳汁沒有被寶寶有效吸出，結果還是得了乳腺炎。因此建議媽媽們可以在產前就先去上一些相關課程，學習如何正確餵乳，不要到產後面臨哺乳時才發現為時已晚。

除了盡可能讓寶寶吸吮、無限暢飲，建議也不要限制餵奶的時間及次數，若脹奶使寶寶含不上乳房，這時只需擠出一點奶水，使乳暈周圍變軟，讓寶寶含得住便可順利吸吮母乳。若寶寶仍無法正確吸吮，則須用擠奶的方式將奶水擠出，此時要注意正確的擠奶方式，且要溫柔對待乳房，不可過度用力搓揉，以免造成更大的傷害。

此外，產後哺乳時期盡量不要一次攝取過多高油脂食物，如起士粉，這類食物易導致塞奶造成乳腺炎。乳房要盡量避免過度壓迫，像是太緊、有鋼圈的內衣，或是將背包、嬰兒背帶壓在胸前，這些皆可能導致乳房、乳腺受傷，或是造成局部乳汁淤積引發乳腺炎。睡覺時要盡量以側睡與仰躺姿勢交替進行，不可趴睡；平常可適時補充含卵磷脂的食物或保健食品，有助改善經常性的乳腺阻塞。

高麗菜葉有助消腫化瘀 乳腺炎更要好好餵奶

有人說冷熱敷或用高麗菜葉敷乳房，可減緩產後婦女乳房腫脹、擠不出奶的痛苦。對此王麗玲解釋，通常如果沒有特殊不適，乳房不太需要做冷熱敷，但若真的想要增加奶量或是乳汁出不來，餵奶前建議可改用熱敷、按摩背部與肩胛骨，或是用溫水沖背等方法來促進噴乳反射，讓乳汁自動流出。哺乳完後如果覺得乳房腫脹不舒服，可用冷敷來減輕腫脹感，至於為何會有用高麗菜葉冷敷一說，王麗玲說明，主要是因為高麗菜葉含有植物酵素，能有助消腫化瘀，將冷藏後的高麗菜，撕一片葉片，可剛好符合乳房的形狀，直接覆蓋在乳房上冷敷，一天2到3次，每次15分鐘左右即可。

王麗玲補充，很多媽媽得了乳腺炎後，因有服用藥物而不敢餵奶，其實這個觀念是錯誤的。為了將乳汁有效排出並降低發炎程度，得了乳腺炎後其實更應該要餵奶，且大部分藥物對乳汁的影響不到百分之一，提醒媽媽們不用太過擔心。另外如果真的有擠乳、乳汁出不來的問題，建議一定要尋求專業、有相關證照的人來協助，自己亂揉亂擠，小心最後只會雪上加霜。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航