美麗華影城停業一個月的背後：家族企業內鬥，還曾發生槍擊案

（中央社）

美麗華大直影城因與美麗新娛樂公司的經營權之爭，今（22）日起，將停業一個月，雙方昨天下午互發聲明，指責對方違反競業精神及不尊重專業。

大直影城聲明中強調，先前由美麗新娛樂發行或已售出的團券，美麗華大直影城全部承受，並接受消保官監督，觀影者權益不受影響。

美麗華集團事業版圖橫跨美麗華百樂園、影城、高爾夫球場等事業，但近年屢傳家族內鬥，原委由美麗新娛樂公司執行管理業務的大直影城，確定明天暫停營業一個月。

美麗華大直影城昨天下午發表聲明指出，由於美麗新娛樂公司近年來屢遭董事會監察人發現違反競業精神，今年5月上旬，正式通知美麗新公司於3個月後終止委託；然而在交接的過程中，卻陸續發生員工集體離職、系統異常、無法正常排片等難以預見的狀況。為維持美麗華影城良好的企業服務精神，提供觀影者最好的環境，決定從22日凌晨開始，暫停營業一個月，這段時間將進行網站及訂票系統重置。

在大直影城發出暫停營業聲明後，美麗新娛樂董事長黃世杰也在下午發表聲明指出，大直影城在他個人帶領期間一切順利無異狀，今後台茂影城、皇家影城及即將在年底開幕的淡水影城，也會一帆風順，消費者可以放100個心。

他說，自己在2004年獨排眾議，一手打造大直影城，從一片荒蕪到現在成為台北市的著名景點，沒想到影城紅了，也引起政治家族的覬覦，他請美麗華股東也是監察人的前中選會主委張政雄約束兒子張博凱尊重專業、疼惜影城及老員工，不要空降新人逼走影城老人，造成影廳癱瘓，傷害消費者權益。

黃世杰並宣布，歡迎所有持美麗華大直影城團券的消費者，可持券到台茂、皇家影城消費，一切權益不變還將加贈貼心小禮物。

美麗華批美麗新違反「競業精神」，雙方各說各話

《蘋果日報》報導，美麗華影城總公司（包含大直、台茂、皇家3影城）皆隸屬於美麗新娛樂，掌管影城行銷、排片等事宜，唯獨大直影城的營運權是隸屬美麗華百樂園集團下的「美麗華娛樂」負責。

美麗新娛樂昨聲明指，數10年來，都受任為「美麗華娛樂」掌管大直影城經營；3月時股東會議中董事長黃世杰遭到撤換，改由姐姐黃秋香擔任董事長，美麗華娛樂5月惡意違約，片面終止與美麗新的服務契約，強行接管影城營運，藐視專業，造成大量現職人員離職潮。

美麗華娛樂委任律師諶易蕙則說，大直影城的經營原先委託由美麗新娛樂管理，但近年來原董事長黃世杰另開設「美麗新娛樂公司」，且打著「美麗華」招牌於台北市北安路開設美麗華皇家影城，另外也預計在2018第4季開設美麗華淡海影城，美麗華娛樂公司董事監察認定上述影城皆與大直影城「經營相同內容」，美麗華董事監察認定違反「競業精神」。因此從今年5月上旬通知將依照《公司法》規定終止委託。

《中央社》報導，黃世杰在記者會上強調，

他開任何影城都是「開大門走大路」，多年來從來沒有什麼競業條款問題，現在對方為了要把影城經營權拿回去，再來講這些莫須有罪名。 至於美麗華娛樂要求他不得使用美麗華影城品牌，黃世杰說，當初老一輩的人還在時，有簽署一份擁有美麗華影城名稱永久使用權合約，他要開新品牌也無所謂，但對方違約在先，將跟律師討論，拿回應有的東西。

家族企業內鬥不斷，曾發生槍擊案

（中央社）繼3年前震驚社會的槍擊案後，美麗華黃氏家族內鬥又添一樁，這次大直影城無預警關閉近半放映廳並導致停業一個月的經營權爭議，不僅重傷企業形象，也凸顯台灣企業的接班問題。

黃氏家族的美麗華集團的是台灣的老字號企業，過去作風相對低調，創辦人黃杏中是黃家10個兄弟姊妹中的老大，帶領二弟黃榮華、三弟黃榮圖，靠著收購鴨農羽毛，累積不少財富，買入台北市大直的多筆土地，事業版圖擴及百貨、飯店、房地產、肉品、乳品等，可說食衣住行育樂全都包。

2000年時，家族開會決定分成美麗華、德安美麗信、美福集團三大事業體，彼此不干涉，獨立經營。

由黃杏中家族經營的美麗華擁有百貨公司、電影院、高爾夫球場等事業；德安美麗信事業由黃榮華之子黃春福、黃春發兄弟共治，包括有美麗信酒店、美麗灣渡假村、美亞鋼管、德安開發等企業；老三黃榮圖主導美福集團則有紡織、食品及餐飲等企業體，整體企業資產超過新台幣千億元。

不過，黃家事業版圖大，家族內鬥也很嚴重，且屢屢躍上新聞版面，2015年11月以頂級肉品聞名的美福集團兄弟爭產紛爭導致槍殺案，包括時任董事長的黃明仁以及另兩名兄弟全部身亡，震驚社會。

資產超過百億元的美麗華集團，創辦人黃杏中膝下有2男2女，老大黃彩鳳、老二黃世昌、老三黃秋香、老四黃世杰。後來黃杏中因為身體不佳，把旗下事業股份分出，由黃世杰擔任百貨、影城、高爾夫球場等事業的重要高階職位，等同集團新的接班人，讓長子黃世昌心生不滿。

2005年黃杏中過世後，黃世昌立即以涉嫌偽造文書、詐欺、背信等罪，向黃世杰等家族成員人提告，指稱他們趁著父親身體不佳時侵吞資產，後來台北地檢署做出不起訴處分，但家族間嫌隙也因此越來越大。

美麗華大直影城為美麗華娛樂公司所有，再委由美麗新娛樂公司營運，這2間公司董事長原本都是黃世杰，但家族成員及公司部分股東不滿黃世杰利用美麗新娛樂公司，在大直影城附近又開設大直皇家影城，違反競業條款，今年3月黃世杰先被無預警撤換美麗華娛樂公司董事長職位，改由姊姊黃秋香擔任，並於5月片面終止跟美麗新娛樂公司的合約，拿回大直影城經營權，雙方還發聲明隔空交火。

當企業集團版圖越大，家族內鬥也屢見不鮮，除了美麗華集團外，台塑集團創辦人王永慶過世後，王永慶長子王文洋與三房李寶珠就展開遺產官司訴訟；藥品龍角散前代理商高平公司家族三兄弟，也因為股權紛爭告上法院，加上長榮集團、葡萄王生技和金蘭食品等企業都曾因繼承衍生問題，顯見企業如何做好萬全的接班規劃，應該是永續經營的最大挑戰。

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核稿編輯：羊正鈺