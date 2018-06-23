【余宛如專欄】從PChome、M17看台灣資本市場國際化問題

日前網家PChome旗下商店街從台股下市轉赴海外IPO，而M17 Entertainment也遠赴美國IPO儘管匆匆喊停，這都顯示台灣資本市場跟不上「數位新經濟」的腳步，從新創業者心態、台股結構體質到籌資的能力經驗，仍與國際市場脫節，存在一段不小的差距，台灣必須急起直追。

網家PChome商店街與M17 Entertainment都是數位新經濟領域（以下簡稱新經濟）的新創業者，從台灣起步、放眼國際市場，但都苦嚐敗績。前者遭遇蝦皮購物（Shopee）補貼戰攻勢，資金後援不足，只好棄守台灣資本市場，成為電商類股首個下市案例；後者因不熟悉美國IPO市場，戲劇化喊停引起金融圈議論。

從上述兩個案例來看，試問「台灣的資本市場，養不起新經濟新創業者嗎？」，答案恐怕是如此，台灣必須真實面對。

新經濟的特性，是一種C2B的商業模式，由消費者主導企業開發出符合需求的產品，強調的是「用戶體驗」，消費者對於產品的黏著度、停留周期很淺碟，新鮮感第一。因此，企業必須抱持的創業思維，就是縮短產品的壽命週期，快速的推陳出新，但又要有獨家的商業模式與數位技術，才能滿足消費市場。

另一方面，企業必須在短時間內養出足夠的用戶數量，才能取得市場位置，導致創業初期一定會虧損，但卻能成功衝出市占率。更重要的是，這樣的新經濟消費市場，不僅是一種「時間戰」，更是一種國際盤的商戰市場。新經濟的創業家們，需要以更快速的方式取得資金或發債，不只企業的成員要國際化，金主的組成結構必須國際化，以不斷電的方式提供後援，才能打得起這種商戰。

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然而，台灣的資本市場結構還是老派的製造業經濟思維，習慣B2C線性的硬體製造，與新經濟的軟體服務大相逕庭，且上市櫃的企業規模以中小企業為主，產業分類對新經濟的著墨不多。

投資方無論是法人或一般散戶，偏愛眼見為憑的成熟性產業，習慣入袋為安，在台灣自家自給自足，對風險性投資的承受力有限。台股的資金規模也不夠大，一家新創企業若要在一個月內募得新台幣30億元，恐怕會排擠到其他企業的資金需求。這一如我今年4月曾經在立法院財政委員會質詢過金管會主委顧立雄，台股有嚴重的「三缺」老化問題：缺乏知名企業在台掛牌，缺乏新創公司，缺乏軟體服務、AI等新經濟。

若思考PChome的「蝦皮之役」、M17「美國IPO之恥」為台灣上了一堂甚麼寶貴的課？從新創業者心態、台股結構體質到籌資的能力與經驗，仍與國際市場脫節。

對台灣新創業者來說，不管是透過IPO或私募，首要之務是能夠圈住國際性資金，藉由他們登高望遠，借力使力打入國際市場。所以，想打國際盃的新創業者必須重視與國際資本市場的溝通。但這類國際級投資人多屬於法人機構，欣賞「膽大心細」的企業CEO（有創意、有遠見但沉穩謹慎），偏愛有中長期投資潛力的新企業，希望聽到一個好故事（商業模式），對法遵的要求也一絲不苟，不能便宜行事。

若要幫助新創業者圈住國際性資金，台灣的資本市場一定要國際化。但現在國外資金不願意進來台灣，也使得整個金融業都不夠國際化。這樣的惡性循環，不僅讓金融人才流失，也讓發展新經濟的重要金融支柱跛腳。

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對於台灣的資本市場，政府若有決心要發展新經濟，必須改變資本市場封閉、台股的老化問題，鬆綁法規，打造一個歡迎獨角獸企業的籌資環境，包括開放「同股不同權」、即使沒有獲利也可以掛牌等，給新創企業更大的自由度。再者，因為資本市場的封閉，台股老化，台灣多年沒有吸引國際資金的好標的，政府不妨思考繼續推動國營事業民營化，就像當年中華電信一樣，吸引國際資金，同時扮演母雞帶小雞的角色，結合新創來佈局東南亞國家。

過去政府用租稅各方面的優惠，造就了許多成功的半導體產業，即使到現在，台灣半導體產業的全球市佔率仍有至少四分之一強。這些產業的獲利者或是經營者，能不能提供資金佈局下個世代的產業、來支持台灣的新創企業？都是國際化新經濟的重要力量。

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