blow someone away？這些道地的英文片語可別望文生義

大家應該都有經驗,明明覺得學了很久英文、清楚各種文法,也熟悉許多單字片語,可是有時候一出國或跟外國朋友聊天的時候還是會碰壁、聽不懂他們話中的意思。

像是聽到人家說:"Your presentation just blew me away. Well done on that one!"如果你腦中出現一陣風把他吹走的話,一定會滿頭霧水,畢竟這裡的blow someone away其實不是它字面的意思,它到底是指什麼呢,趕緊看下去吧!

blow someone away

Blow有「吹」的意思,如果某件事物blow someone away的話,意思是指它讓某人印象很深刻或讓某人十分驚喜。

Dr. Young’s speech totally blew me away. I was so glad I got to be there!(Young 博士的演講讓我印象十分深刻。我好開心我有去聽!)

Greek to someone

Greek意思是「希臘人(的)、希臘語(的)」,但如果聽到人家說something is Greek to someone則表示某人對某個東西一竅不通。

The whole makeup thing is Greek to my boyfriend. I asked him to buy an eyebrow pencil, but he bought an eyeliner instead.(我男友對化妝品這種東西完全不熟悉。我請他買眉筆但他卻買了眼線。)

be a catch

Catch常用的意思是「接住、捕捉」,但其實catch還可以指「陷阱、看不到的圈套」。

The house is located in a perfect area, but it’s surprisingly cheap. I wonder what the catch is.(這間房子位於一個很完美的地區,但它的價格卻很意外地便宜。我想知道陷阱在哪裡。)

pull oneself together

Pull有「拉」的意思,那把自己原本失意落魄的精神都拉起來,其實就是在說「振作、打起精神」喔。

We’re running out of time, so you really need to pull yourself together so that we can get out of here as soon as possible.(我們快沒時間了,所以你真的需要好好振作,好讓我們可以盡快離開這裡。)

when pigs fly

字面上是指「當豬會飛的時候」,這個片語就是用在你要表達某件事情永遠不可能發生。

A: Joe seems to like you a lot. Don’t you want to give him a shot and go out with him just once?(Joe 似乎非常喜歡妳。妳難道連一次都不想給他機會跟他出去嗎?)

B: I will when pigs fly. He used to be really mean to me in middle school, and that’s why I don’t want to see his face ever again.(等到豬會飛的時候我就跟他約會。他中學的時候對我超壞的,那也是為什麼我不想再看到他的臉。)

not think straight

Straight是指「直直地、筆直地」,而not think straight常用來表示「沒有想清楚」。

I wasn’t thinking straight when I let him move in. I didn’t know that he would make such a mess.(我讓他搬進來的時候沒有想清楚。我不知道他會弄得這麼亂。)

go down in flames

Flames是「火焰」的意思,那go down in flames就是像它字面所指「燃燒過後隨著火焰落下來」,言下之意就是「突然又慘烈地失敗」。這個片語也出現在小天后Taylor Swift的歌詞〈Blank Space〉”So it's gonna be forever...Or it's gonna go down in flames” 唱著「這段戀情究竟會長長久久...還是會慘烈地收尾呢」,再舉個例子:

The famous producer’s reputation went down in flames when actresses claimed that he had sexually harassed them.(這位很有名製作人的名聲在女演員們控訴他性騷擾她們的時候,就一敗塗地了。)

sell someone on something

這個片語是用來表示「成功說服某人某件事」,好像把這個想法、事件成功賣給某人的樣子。

After the talk, Jason sold me on that business idea, so I’m in as well.(討論過後,Jason 成功說服我那個生意點子了,所以我也加入。)

get someone’s head around it

你可以想像「把某人的頭放在那裡」,就是去理解某事物,所以這個片語其實就是指「了解某事物」。

A: I can’t get my head around the design.(我無法理解這個設計。)

B: Me, neither. I think only true artists can appreciate it.(我也無法。我想只有真正的藝術家可以欣賞它。)

延伸閱讀:當朋友對你說:「 It’s between you and me. 」是什麼意思?七個關於秘密的英文常用語,讓你清楚什麼不該說!

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航