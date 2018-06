形容情緒不只有「sad」或「angry」，加上色彩讓你的敘述更為生動

你也遇過這種景象嗎:每到週一早上就有帶著抑鬱表情的人們,畢竟美好的週末總是過得特別快,週一卻又感覺非常漫長?還是說你其實就是受週一症候群所苦的人之一?點進影片看看,五招讓你減低週一帶來的不開心!

我們每天的心情都在變,甚至有時候這一刻的心情在過了一會兒之後就完全改變。生氣、難過、傷心的時候老是用I’m angry / sad.來表達嗎?讓我們為心情加點顏色吧,一起讓你的描述更生動、更有趣一點!

sad → have the blues 感到憂鬱、沮喪

藍色常常被與憂鬱、悲傷聯想在一起,就像影片中說的Monday Blues(星期一藍色憂鬱)一樣。當你感覺很憂鬱、打不起精神的話,就可以說have the blues喔!

What’s the matter with Julie? She’s had the blues the whole day. I’m worried about her!(Julie 怎麼了?她一整天都好憂鬱喔。我很擔心她!)

happy → be tickled pink 十分開心

Tickle是動詞「搔癢」的意思,但tickled pink並不是「被搔癢的粉紅色」喔,它是指十分開心、非常高興的意思。

Johnson was tickled pink as soon as he found out he was going to be a dad.(Johnson 一發現他要當爸爸後,感到非常開心。)

這個片語也可以用動詞用法tickle someone pink。

The good news tickled me pink, and I couldn’t sleep because I was overjoyed.(這個好消息讓我感到十分開心,我還因為太過開心而睡不著。)

envious → be green with envy 忌妒

Envy是指「羨慕、忌妒」,莎翁曾寫道:O beware, my lord, of jealousy; it is the green-eyed monster...(我的主人啊,你要小心忌妒;它是一頭有著綠色眼睛的怪物...)這句的jealousy意思其實就跟envy是一樣的,也因此綠色就被與「忌妒」聯想在一起囉!

Louis felt green with envy when he heard his brother was favored by their mother.(Louis 在聽說媽媽比較喜歡他弟弟的時候,感到非常忌妒。)

embarrassed → be red in the face 尷尬的、難為情的

可以想像當你感到難為情的時候臉部會脹紅,所以這個片語其實就是在描述這種尷尬的感受喔!

Helena was red in the face after realizing she had said something inappropriate.(Helena 在發現她說了不太適當的話之後,感到非常難為情。)

angry → see red 生氣、勃然大怒

I saw red, and I couldn’t forgive him, so I just slammed the door and left.

(我非常生氣,而且我無法原諒他,所以我就甩門離開了。)

angry → be red with rage 盛怒

除了害羞、尷尬以外,生氣的時候臉也會脹紅,所以同樣可以用red這個字,並且在後面加上with rage來更清楚表達「生氣」這個感受喔!

Earl was red with rage when his son talked back.(Earl 在他兒子頂嘴之後,感到勃然大怒。)

下次描述情緒時,加上色彩就能讓敘述更為生動,讓你寫作、單字力都更上一層樓!

