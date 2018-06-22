行政院提出《勞動事件法》保障勞工打官司，RCA工殤悲劇將不再重演

（中央社）

行政院會昨（21）日通過《勞動事件法》草案，法案重點包括各級法院應設置勞動法庭或專股、設立法官調解委員會、以及降勞工的訴訟裁判費等，以便能夠確保勞工權益。

《勞動事件法》草案共53條，所定義的勞動事件指基於勞工法令、團體協約、工作規則、勞資會議決議、勞動契約、勞動習慣及其他勞動關係，所發生的權利義務爭議；以及工會與會員或會員之間因工會相關規範所生爭議、建教生與建教合作機構間因建教合作相關規範所生爭議等，都包括在內。

草案規定，各級法院應設置勞動法庭或專股，優先遴選具有勞動法相關學識、經驗者擔任勞動法庭法官，迅速審理進行勞動事件。

為了保障較弱勢的勞方，草案明定，勞工可在勞務提供地法院起訴，並減徵或暫免徵收勞工起訴、上訴及聲請強制執行的裁判費、執行費；草案也合理減輕勞工舉證責任，規定雇主依法令應備置的文書具有提出義務，如工資清冊、出勤紀錄等。

草案並規定，法院應遴聘勞動調解委員，並由1名勞動法庭法官和2名調解委員組成勞動調解委員會，進行勞動調解；勞動調解應於三次內終結，勞動訴訟以一次辯論終結為原則。

行政院發言人徐國勇轉述，行政院長賴清德在院會中表示，制定勞動事件法草案是執行總統府司法改革國是會議決議，為民事訴訟法、強制執行法的特別法，以期妥適、專業、迅速、有效、平等處理勞動事件，維護勞工法定權益及促進勞資關係和諧。

司法院整理七大修法重點：

台灣史上最大工殤案RCA纏訟14年，來得及適用嗎？

《中國時報》報導，最高法院日前剛好就被稱為好萊塢電影《永不妥協》翻版的「RCA前台灣美國無線電公司工殤案」召開言詞辯論，在長達14年的訴訟中，許多被害人早已死亡。



《自由時報》報導，RCA工傷關懷協會成員也在21日當天開庭前，集結在最高院門口，泣訴這起官司打了十幾年，員工們日漸凋零，已沒時間再等，律師團則提出「維持二審見解」、「提高賠償金額」及「自為判決」等三訴求，認為二審見解先進，但只判賠七億餘元過低，希望三審提高金額、勿再發回，蹉跎年事已高的被害人。

未來法案若通過，這類案件將先調解，但RCA案已決定8月宣判，來不及適用，雖還有其他被害人仍在北院審理，未來只能希望引用最高法院判決速審速結。

勞團：下會期列優先法案

對於此法案通過，朝野立委的看法不一，有人認為確實對弱勢勞工有所保障，可減少簡化訴訟；也有立委指出，勞動部已有勞檢機制，現又設專業法庭審理，但法官人力不足，要如何專責加速處理。

民進黨立委鍾孔炤則在臉書上表示，很高興看到行政院院會通過，他也和其他幾位立委提出自己的「補強版本」，希望屆時能在委員會一同進行討論。

《聯合新聞網》報導，台灣勞工陣線秘書長孫友聯指出，根據勞動部統計，2016年勞動行政機關受理的勞資調解案件共有2萬5587件，而司法機關受理勞動訴訟案件則有9034件，有逐年上升趨勢，《自由時報》報導，其中僅有1/3會進入司法程序，在前端就先採調解成立的案子，多為勞方屈就的結果，司法程序一審就要1到2年，更審再上訴等等，可能會到3年或4年，甚至更久，對於勞工極為不利，也因此許多勞工乾脆放棄走進司法程序爭取權益。



《聯合新聞網》報導，孫友聯說，

勞工與資方的不對等關係，造成資方常有恃無恐地在司法訴訟上與勞工進行消耗戰，讓勞工知難而退，勞工長期處於弱勢，沒錢、沒時間打官司，最常遇到無法舉證的情況，使得很多勞工往往在面對訴訟時，在資方等各種壓力下，不敢追求司法正義，最後只好「摸摸鼻子」放棄。

孫友聯也說，台灣勞工陣線在1991年就推出這個理念，20多年來希望有勞動法院，針對特殊的勞動訴訟就應該要有特殊的勞動訴訟法，如今院會通過勞動事件法，象徵司法改革朝向為保障社會弱勢平民的第一步，也期待立法院下會期中可以列為優先法案處理。

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核稿編輯：羊正鈺