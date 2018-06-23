處死沒有悔過的兇手，唯一平靜的，只有兇手本人

去年三月在台北發生的小模姦殺案，檢察官引用東野圭吾《空洞的十字架》中的內容，建議法官應該判處死刑。

對遺族來說，兇手的死根本不是償還，只是走出傷痛這條漫漫長路上的某一站而已。即使過了那一站，也不知道自己該克服什麼、走向哪裡，才能夠得到幸福。但如果連這種為數不多的歇腳站也被奪走，遺族到底該怎麼辦？

這就是東野圭吾《空洞的十字架》中，被本案檢察官用來求處死刑時引用的段落。

同樣身為讀者，你認為這段話的重點是什麼？

檢察官顯然認為是「歇腳站」，所以把這段話拿來求處死刑，是給遺族一個休息的機會，但我想即使檢察官本人也會認同，更重要應該是「該克服什麼、走向哪裡，才能夠得到幸福」。

小說中，那位兇手最終被判了死刑，但講出這段話的遺族，就如同多數的遺族一樣，並沒有得到幸福或解脫，也沒有因為兇手的死刑而得到歇腳跟喘息，因為自始至終，兇手都沒有一絲悔意。我們想要死刑，一部分是因為這是我們認為最嚴重的懲罰，我們認為犯人會在死亡面前恐懼跟懺悔，但當你發現死刑是兇手本人的願望，死刑不但沒有懲罰他，反而是完成他的心願時，你如何甘心、如何「歇腳」？

在我們一直認為死刑能嚇阻犯罪的同時，台灣一直是有死刑的地方，所以我們見過許多如《空洞的十字架》中一樣希望自己被判死刑的犯人，也有過鄭捷這種自述「希望透過殺人，讓不敢自殺的自己得到制裁」的兇手；在義大利，甚至有過310位無期徒刑犯人聯名上書希望被執行死刑的例子。處死沒有悔過的兇手，不會讓遺族、也不會讓整個社會平靜，唯一平靜的，只有兇手本人。《空洞的十字架》中，有另外一個段落如下：

有多少被關進監獄的人根本沒有反省？這種人背負的十字架或許很空洞，但我先生背負的十字架絕對不一樣。那是很沈重、很沈重、如山一般的十字架。

這段話的背景，是那位「我先生」犯罪後逃過了刑罰，但這個罪惡感一直糾纏著他，小說裡的他說：「我從來沒有忘記那件事，隨時都在腦海中，整天思考著如何彌補。」罪惡感最終使他成為了一名醫師，比所有人更辛苦更努力地去拯救生命。逃過刑責卻付出一切彌補的醫師，對比背著空洞十字架而毫無悔意、一心求死也得死的兇手，哪樣的犯罪者，更能讓遺族跟整個社會得到平靜？

所以我覺得檢察官沒有真正的看懂這本書，只是斷章取義地用某個段落來爭取「他自己」想要的正義，但他想要的正義、他以為的歇腳亭，在每個刑案中都再再地證明是不存在的。

如果要拿《空洞的十字架》當作立場的宣示，那它的立場絕不是支持死刑或是廢死，而是在於罪與罰的意義，在於如何讓犯罪者明白十字架的沈重。「刑罰的本質是教化」並不是文青的、不知疾苦的語言，而是唯有犯罪者真正體認到自身的錯誤並進而做出彌補，遺族乃至於整個社會才能得到幸福或平靜。

死刑或者廢死都只是方向，我們的目標是更遠的地方，是「透過某種教化方式使社會回歸平靜」。只是如果去看世界上其他那些我們追求成為的國家，即使他們各自國情都不同，方向卻都是一致的。當我們輕易地宣判某人「無教化可能」時，是不是也宣判了這個社會的死刑？我們以為是放棄了一個人，但其實，是放棄了讓整個社會回歸平靜、得到幸福的可能。

本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

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