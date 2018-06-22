【國際大風吹】那些年，跟美國總統握過手的獨裁者們

〈國際大風吹〉用生動影音帶你穿越國界，每週探討一個最有意思的國際話題。建議全螢幕觀看！

川普和金正恩在新加坡的高峰會，是史上第一次在任的美國總統跟北韓領導人面對面，兩人握手一瞬間，也被很多媒體封為「世紀之握」。想想，一邊是高舉自由民主的美國總統，另一邊是極權統治的獨裁者，去年兩個人還在隔空叫罵，現在就突然握手言歡，好像有點超現實？但其實翻開歷史，美國總統跟獨裁者見面握手的次數，還蠻多的！多到一集節目講不完，今天我們挑其中四位獨裁者，看看他們在什麼情況下跟美國建立緣分，最後又走向什麼樣的結局？

Photo credit: AP / 達志影像

卡斯楚：一輩子反美的白宮眼中釘

1959年4月，古巴強人卡斯楚（Fidel Castro），跟時任美國副總統的尼克森見面握手。四個月前的元旦當天，卡斯楚才剛剛革命成功，推翻獨裁者巴蒂斯塔，在古巴建立美洲第一個共產政權。反美立場鮮明的卡斯楚，是在美國媒體邀請下，踏上美國國土發表演說，但當時的總統艾森豪卻故意避不見面，等到卡斯楚快回國了，尼克森才跟他碰頭，勸他放棄社會主義。想當然，卡斯楚不為所動。

接下來的半世紀，卡斯楚高壓統治古巴。反美親俄的路線，讓美古兩國陷入敵對關係。據傳白宮先後企圖暗殺他638次，卻全數失敗，讓他活到90歲高齡才病逝。諷刺的是，他的弟弟勞爾（Raúl Castro）在2008年接班領導之後，卻選擇放下歷史仇恨，跟美國走向關係正常化，還跟歐巴馬上演另一次「世紀之握」，據傳讓年事已高的老卡斯楚相當不滿。

海珊：生也美援，死也美軍

好啦，嚴格來說，海珊（Saddam Hussein）沒有跟美國總統握手。他是在1983年跟雷根總統的中東特使倫斯斐見面握手，但這一握代表白宮其實曾經支持這位獨裁者。那時候海珊已經做了20年伊拉克總統，正在跟伊朗打兩伊戰爭，而美國不希望伊朗在中東坐大，所以一方面提供經濟援助，另一方面也主動提供軍事情報。當時為了圍堵伊朗，伊拉克的背後除了美國，還有俄羅斯、土耳其、中國等勢力撐腰。

最終，兩伊戰爭在僵局中劃下句點。但海珊跟美國的關係逐漸惡化。小布希上台後，美國更在2003年以伊拉克持有大規模毀滅性武器的名義，率領多國聯軍入侵伊拉克。還記得雷根的中東特使倫斯斐嗎？這時他已經是小布希的國防部長了。戰爭發動三個禮拜後，海珊政府垮台，結束24年的獨裁統治。蓬頭垢面的海珊被逮捕入獄，經過新政府的法庭審判後，確定違反人道罪名成立，最終在2006年被處以絞刑，享年69歲。

Photo credit: AP / 達志影像

蘇哈托：西方默許的屠夫總統

1986年，美國第一夫人南西雷根，在東協高峰會上，向印尼總統蘇哈托（Suharto或Soeharto）舉杯敬酒。這是為了回請雷根四年前邀請蘇哈托到白宮訪問。不過真的算起來，美國早就在暗中支持他了。1965年，第一任印尼總統蘇卡諾的親信發起政變，當時是陸軍少將的蘇哈托，以弭平政變的理由，大舉圍捕和殺害共黨人士，估計有50萬人在這場行動中遇害。同時，蘇哈托也發起排華浪潮，導致華裔族群遭到迫害。但在冷戰的大環境之下，美、英、澳等西方國家，為了避免印尼成為俄國和中國以外的第三大共產國家，默許蘇哈托為所欲為。

清除前朝勢力之後，蘇哈托順利成為印尼第二任總統，隨後反覆連任，也一直跟美國維持不錯的關係。他雖然帶領印尼走向現代化，但也淪為全球貪腐最嚴重的國家之一。估計他和家族成員貪污金額在150到450億美元之間，可能是史上最貪領導人。最終，印尼在1998年亞洲金融風暴中遭受重創，要求蘇哈托下台的遊行遭到開槍鎮壓之後，演變成大規模排華運動，估計導致數十萬華裔族群受害，而蘇哈托也在風暴中辭職，結束32年的獨裁執政。

Photo credit: AP / 達志影像

格達費：與西方化敵為友，卻下場悽慘

2009年，在八大工業國峰會場邊，美國總統歐巴馬和利比亞強人格達費（Muammar Gaddafi）有點尷尬的握了手。這是格達費第一次跟美國總統見面，歐巴馬這一握也讓外界有點吃驚，因為格達費一直是美國死對頭。1969年，軍人出身的格達費發動政變，推翻親美的利比亞王朝。上台之後，主張社會主義的格達費馬上趕走美國公司，把石油產業收歸國有。70年代，利比亞成為包含愛爾蘭共和軍等極端組織的訓練基地，所以被美國列入支持恐怖主義的國家黑名單，雙邊關係快速惡化。1986年，利比亞涉嫌發動西柏林迪斯可爆炸案，造成美軍傷亡，更讓美國隨後空襲利比亞首都作為報復。

但就在對峙超過20年後，格達費的態度開始軟化，2003年甚至主動銷毀生化和核子武器，向西方世界展現誠意。之後的幾年間，利比亞和美國和歐盟的關係都出現暖化跡象。沒想到2010年民主運動「阿拉伯之春」爆發，利比亞國內對貪污腐敗、官商勾結等狀況不滿的情緒，在2011年點燃反政府浪潮，而格達費選擇血腥鎮壓，導致衝突上升為內戰，最終在美國為首的北約介入之下，格達費政府垮台。他跟幾位親信最後躲到一處工地的排水管，卻被反抗軍拖出來活活打死，42年的獨裁生涯就此落幕。

Photo credit: AP / 達志影像

從歷史上看起來，美國並不介意跟獨裁者打交道，也未必會懲罰那些違反美國價值的行為。合作或是對抗，似乎都得看國家利益而定。有些獨裁者下場悽慘，有些卻安享天年。這回，金正恩握了川普的手，他的領導人大位會越坐越穩嗎？恐怕只有時間才能證明了。

看更多〈國際大風吹〉

監製：謝旻樺

企劃：丁肇九、彭振宣、李漢威、羅元祺

主持：李漢威

拍攝 / 後製：許家嘉、鄭宇軒

片頭動畫：游子慧

核稿編輯：丁肇九