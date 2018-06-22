用「歐洲聯合」回應「美國優先」，歐盟反擊美國對845億貨品課稅

（中央社）

歐洲聯盟（EU）昨（21）日宣布，對波本威士忌、牛仔褲和重型摩托車等代表性美國貨課徵報復性關稅，揭開與美國總統川普間貿易戰的序幕。

根據歐盟官方日誌，這項關稅措施從午夜（台北時間22日上午6時）起生效，此舉恐讓全球股市早已因中美貿易緊繃而驚惶不安的局面惡化。

歐洲擁有5億人口龐大市場，各地海關機構現將課徵關稅，帶漲超市和工廠等美製產品價格。為以眼還眼回應川普對歐洲輸美鋼鋁課徵高額關稅的決定，歐盟也針對價值28億歐元（約新台幣845億元）美貨徵稅。

歐盟主管貿易事務執行委員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）本週指出，擁有28個成員國的歐盟「別無選擇」，只能在「美國單方面和不合理的決定」後，採取課稅手段。

同時在美國對加拿大和墨西哥課稅下，貿易爭端已加重全球貿易戰陰霾，讓擔心這種發展恐對全球經濟帶來重大影響的金融市場更加感到憂懼。

北歐斯安銀行（SEB）首席經濟學家博格奎斯特（Robert Bergqvist）告訴法新社：「我們已處於貿易戰...…這場貿易戰正在逐步加溫。」

川普3月揚言對鋼和鋁分別課徵25%和10%關稅後，歐盟也草擬關稅清單。這項清單並未明確指名品項，但歐盟執行委員會主席榮科（Jean-Clau de Juncker）當時表明，歐盟將對「哈雷大衛森（Harley-Davidson）機車、波本威士忌和Levi's牛仔褲」課稅。

蔓越莓、蔓越莓汁、柳橙汁、甜玉米和花生醬也名列針對項目中。此外，這項清單對服飾、床單用品、男用皮鞋、眼妝和唇膏，以及許多鋼製產品也帶來影響。

榮科早在5月31日就已經在臉書上預告此措施，並說「這是世界貿易非常糟糕的一天」

歐盟：別無選擇，並不想傷害消費者

《自由時報》報導，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）曾在日前的G7峰會上批評，美國為維護國際秩序的重要國家，但川普政府的貿易戰舉動，可能破壞全球體系。

歐盟貿易委員馬姆斯特羅姆（Cecilia Malmstrom）18日在澳洲首都坎培拉表示，所有目前正和歐盟締結貿易協議的伙伴國，皆顯示其支持全球化和開放貿易，並稱「我們需要很多盟友實現這個目標」，也期待澳洲「加入我們不斷擴大，且志同道合的貿易夥伴中」。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）13日也稱，美國的貿易保護主義為自我孤立，反而「打開了巨大的全球真空，讓世界變得更寬廣。面對川普的美國優先政策，我們的回應是『歐洲聯合』」。

《StraitsTimes》報導，歐盟委員會貿易副總裁Jyrki Katainen認為，歐洲消費者將能夠找到替代品，「如果我們選擇像哈雷機車，花生醬和波本威士忌這樣的產品，那是因為市場上有替代品，我們不想做任何會傷害消費者的事情。」

《Independent》報導，歐盟向世界貿易組織聲稱，川普政府的關稅是「純粹的保護主義」和「非法的」。如果糾紛未得到解決，他們還要繼續對美國產品徵收第二輪關稅。

墨西哥已經公佈了自己對美國商品的關稅，加拿大近130億美元的產品關稅也將於下個月生效。

CNN公佈的一項民意調查則顯示，大多數美國人寧願與盟國保持良好關係，也不願對國外貨物徵收關稅。 只有四分之一的受訪者表示，他們會優先考慮關稅，保護美國行業的競爭力。

此外，印度表示，川普政府針對鋼鐵和鋁加徵關稅違反了貿易規則，並已損害到印度出口。印度財政部發出通知表示，將鷹嘴豆的進口關稅上調至百分之七十，將於8月4日生效。針對包括核桃、杏仁、硼酸、診斷試劑和一些熱軋卷板產品上調關稅。

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核稿編輯：羊正鈺