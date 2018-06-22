台灣大車隊為回饋廣大客戶，特別在世足賽最熱血的時候加碼推出一個月的瘋狂抽大禮活動，活動自107年6月1日起至6月30日止，雙重活動內容讓你不只瘋世足，更讓你瘋狂愛上台灣大車隊！

活動內容一：活動期間加入【台灣大車隊 TaiwanTaxi 粉絲團】就可參加抽6萬大獎的機會。活動二：只要乘客透過APP叫車，於每次搭車拍下後座小電視任一廣告/節目照片，將照片上傳粉絲團貼文並Tag兩位好友留言 :「成為台灣大車隊粉絲」，公開分享貼文，就擁有不限次數參加抽獎的機會！6萬好禮大獎等你來拿！APP叫車服務包含：賓士/BMW多元計程車、包7-9人座車、酒後代駕、洗衣、洗抽油煙機、居家清潔喔！多重參加抽獎好機會，讓你抽到手軟～

請立即下載55688 APP

這次台灣大車隊特別為世足迷們準備了超豐富的抽獎贈品，包含歐麥格巧克力脆餅、阿瘦Comphy+科技機能襪等超過200名中獎名額，總價值六萬元，而且不限抽獎次數的活動辦法相當吸引人！更多活動詳情於台灣大車隊FB粉絲團查詢。

注意事項 :

1.活動時間：2018/6/1-6/30。

2.於2018/7/4前將抽出符合活動資格的得獎者，並公告於粉絲團，不另行通知。

3.請得獎者於2018/7/6前透過公告的得獎發文內網址，註冊並提供聯絡姓名（本名）、聯絡手機、聯絡地址、並於「給小編的話」內留下E-mail，資料不齊全，或逾期視同放棄本次得獎權利。

4. 獎品寄送僅限台灣本島。

5.得獎聯絡資訊將和第三方合作夥伴共享，歐麥格巧克力脆餅委由「宜大科技股份有限公司」寄送，阿瘦Comphy+機能襪委由「康飛加國際企業股份有限公司」寄送。

6.頭獎得主將受「宜大科技股份有限公司」媒體訪問，並同意肖像權露出。

7.累積中獎價值若超過1,000元，將列入中獎人個人之年度綜合所得稅申報，需簽立「中獎者領獎確認書」，提供身分證正、反面影本，以利主辦單位進行年度各類所得申報作業。（為配合財政部政策，將不再寄發在中華民國境內居住的個人扣繳憑單）

8.本公司保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依本公司相關規定或解釋辦理。