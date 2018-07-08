「童年情感忽視」之後：原生家庭如何扭曲了孩子的自我

最近公視正要上檔的新戲《你的孩子不是你的孩子》在我的同溫層引起不少討論。關於父母對孩子的期待、與其相應的教養態度，甚至基於對美滿家庭與後代的想像，而在擇偶條件上有什麼限制，都有幾位朋友跟我分享他們的經驗和想法。聽完以後發現，很多時候我們的好意或許就是別人傷痛的來源，我們通常不會知道。作為一個當事人，又該怎麼在成年後處理好自己，是個普遍被忽略但又十分重要的問題。所以今天我想來分享一位朋友怎麼找到自己的故事，希望給有類似經驗的人們鼓勵和方向，或許你也能更自在地做自己。

純如是個纖細敏感的女孩，而且這分纖細反應在她的才能上也是十分亮眼，從小她就被老師們稱為才女。不論藝術表現、音樂、寫作都有所涉獵，也通常是那種學校有比賽會被派為班代表的學生。不過這一點在她傳統的家庭裡，並沒有受到重視。小學以前父母偶爾還會稱讚她的作品，但求學之後，她感覺父母只有在成績和她生病的時候，才特別關心。

套句現在新興的詞彙，她算是個「童年情感忽視」的例子。父母有他們自己的期望，也認真教養要求她生活習慣和禮貌，並且「為了她將來好」，在成績上有很高的期待，但是他們打罵挑剔的過程中，卻從來不問她怎麼想。回憶童年，她只感覺經常被誤會、責罵，但是百口莫辯，因為「大人覺得她是怎樣就是怎樣」，她的理由或事實並不重要。在這樣的氛圍下，自然她的性格特質也不被尊重或引導。

她的父母和很多上一輩的父母一樣，覺得小孩子無須稱讚，只需要被「教導」（指正），或許是這些長輩也許不懂稱讚的好處，也從無技巧。由於無止盡地對未來憂慮，他們總害怕孩子（或自己作為父母）不夠好。好像稍有鬆懈鞭策，孩子就會長歪了一樣。所以她從小接收到的訊息，不論是否表現得比同儕突出，都是「這沒什麼，妳還要加油」（＝妳不好）。

純如說：

有次我在漫畫裡看到一個故事，印象中大致上是這樣：有個漂亮、能幹又溫柔的女生，大家都覺得她很棒，但她從來沒為此表現出一點驕傲，人們也就更加讚賞她的謙虛。大家一直不解的是，這麼棒的女孩怎麼始終單身？人家要幫她介紹，她就說自己沒那麼好啦，婉拒那些機會。她的工作也非常有愛心，在慈善單位照顧老人家。後來她決定成為一名修女，一輩子把自己奉獻出去。雖然別人看她覺得非常好，但事實上，她從來不曉得自己「是什麼」。從小她媽媽就一直叫她不要驕傲，說她做得好都是應該的，所以她的心裡有很大的空洞，從來沒有養出自我價值來。她沒辦法愛特定對象，只好去當修女，因為愛特定的人是一種「自私」，媽媽教她要公平對每個人好。

這個故事真是淺顯易懂。純如跟我提到關於「漂亮」這件事，她沒印象有被家人稱讚過，反而憶得起的不愉快經驗比較多。比如說小時候如果得到一件可愛的裙子，小女生穿上去很開心，想要現給大人看，她開心的樣子總被媽媽說三八。再大一點，青春期的時候，女生當然會穿短裙，母親也總會說，裙子不要穿那麼短，難看！（後來我們猜測應該是出於擔心而不是真的難看）一直到她成年以後都是如此。不只母親，其他家人也是，幾次在她想展示點什麼的時候，回她以「妳少得意」的反應。那些不經意（我們不能確定是否刻意）的冷漠，就像在她心上釘上一根根利刺。於是她長成一位再也不覺得自己很棒的大人。

相偕而來的是接下來人生的困境：她不曉得該怎麼發揮自己。在工作上容易給自己低評，並且對挫折容忍度降低。因為當一個人覺得自己很爛的時候，為了保護自我的完整，就會開始逃避那些證明他很爛的情況，而且過度敏感。比如上司如果稱讚她做事認真仔細，要是動作再快一點會更有效率的話，她只會high light到後半句，覺得「糟糕了主管嫌我動作太慢，是不是覺得我做不來？」而聽不到別人對她的肯定。

這幾年她陸續和我商量了幾次，我也推薦她多接觸心理相關的書籍文章、多瞭解自己，所以她也慢慢開始懂了，自己很多看事情的角度深受原生家庭的影響，而且這些模式還會一再複製到新的人際關係上去。就像純如從來不覺得自己漂亮，因為家人都沒說過她漂亮，甚至打擊自信讓她放大自己外貌上的瑕疵，而且她的情緒總是被壓抑、忽略，好像一切她的感受、想法都不重要，「別人怎麼看她」才重要。母親最常對她說的話之一，就是「妳這樣別人會笑妳」。「他者中心」正是她的問題，她永遠不可能滿足所有人的審美觀，而批評輕易就可以打擊她。

就跟前面舉的那個漫畫裡的主人公一樣，那些在外人看來不錯的特質，她都覺得是過譽，甚至有時反而感覺別人稱讚是一種「虛偽」。她沒辦法將讚美消化成自我肯定的一部分。反之，那些會潑她冷水的人，卻被她視為「因為是好朋友所以對我說實話」。雖然聽完覺得傷心，可是她告訴自己「因為是事實，所以我要接受」，面不改色地繼續和他們往來，也沒讓他們知道她其實感到受傷。

瞭解原生家庭造成的影響後，她卡關了。由於過去沒辦法重來，而且父母也不可能道歉。她很清楚以父母的角度而言，他們只覺得自己是在盡力把孩子教成溫順有禮的好孩子罷了，哪裡錯了呢？錯只錯在，這個社會對「好孩子」的定義，是抹殺自我的，但真正思考過這點的家長卻沒幾個。「我也只是萬千同樣家庭裡的一個罷了，其他還有更過分的」，我看到她又再次不得不內化這種境遇。「不然還能怎麼辦？」她問。

對父母，她是怨恨過了（這花了她三年才理解自己有恨），但她也還是愛著的。在她長出夠強大的自己之前，沒辦法擺脫「希望被父母肯定」的期待。但要怎麼長出夠強大的自己呢？尤其她又是一個內化了「我很不怎樣」價值觀的人，這是一種惡性循環。即便周圍的人告訴她很棒，就算錯誤地用跟人比較的方式評比價值，她也還是不錯，但她無法打從心底相信「這樣就可以了」，她還是那個想要炫耀裙子或成績，但是被說「我怎麼會生出這種女兒」的孩子，然後一次次重複這種被周圍人傷害的過程，長大後這也變成內心的聲音自己傷害自己。不幸的是，成年後的關係就是「自己選擇的」了，怨不得誰。

在她好不容易認知到這點的當晚，做了一個夢。夢中的她在一個大城市裡生活、上課，不論在課堂上還是講堂樓下的一間空房裡，有個男人叨叨續續地反覆講著這個城市的地理歷史，很像是在教導她什麼。這聲音一直跟隨著她，她覺得有點吵。空閒時間她畫了一張光影漂亮的窗景水彩畫，並且拿給一位朋友看。沒想到這個朋友當場把這張畫給對折了。畫作遭到破壞後，她怒不可遏，抄起身邊的斗蓬往對方身上打去，但是怎麼打都施不到力，斗蓬只有軟軟地碰上對方，並沒有造成任何傷害。憤怒沒有順利發洩，讓她更是又急又氣，發了瘋似的往對方身上招呼。

「我懂了，妳需要的是意識到自己的憤怒。過去那些人那樣對妳，因為不是惡意的，妳也認為好像就是他們說的那樣，所以妳只覺得難過、無由來地愧疚，卻沒有意識到其實妳也很生氣。」聽完她的夢時，我恍然大悟，而她哭了。三十幾年的人生，她覺得愈活胸口愈悶，可是從來沒機會反駁那些人說：「我就是很棒，不是因為我天生優秀，而是因為我很努力，這不是驕傲，是本來就值得肯定！」她沒想過這種解釋。她一直以為偶爾小小的自信是出於傲慢，因為別人這樣告訴她，讓她對自我肯定感到羞恥。在我看來，這種否定也算是當事人或許沒自覺的惡意，只是以善意包裝，欺騙了自己也欺騙了她。

她當然不是林志玲，可是她很仔細保養，讓自己看起來比實際年齡年輕，打扮得宜；她是有些藝術細胞，但是要做出好作品，背後是十數年的磨練；她不笨，但要言之有物需要大量的閱讀跟思考。這些從來不是理所當然的，也值得讚許，周圍人卻輕忽她的付出，輕率地拿高標或主流價值看她，斷定這些表現都不重要，從來沒有尊重她的價值就在於她是一個獨一無二的個體。

純如的故事，是一個投射性認同的過程。別人把他們的喜好、價值觀投射在她身上，每個人看到的其實是他們自己討厭自己的部分，比如自己內在的驕傲，只要說是別人在驕傲，就不用面對自己不好的感覺。而她吸收了這股厭惡，以為自己就是這樣的人，並且無力抵抗。

這不能怪她，因為「教養」就是這樣的過程；也不是她遇上的人特別壞，人在關係裡或多或少都會有投射，何況是望子成龍的父母。他們最大的恐慌就是「孩子不好」，於是敏感地捕捉各種不好的蛛絲馬跡，並回饋給孩子，一直接收到「你這樣不好」訊息的孩子，反而會認同這個形象，也就是比馬龍效應（Pygmalion Effect）。原本應該強化與發展孩子的優點，卻反倒強化、創造出了（本來不存在的）缺點。

你愈害怕的事情愈會發生就是這樣。長大後的純如當然不希望繼續被人冠以「不怎樣」的評價，但偏偏她的潛意識就是會讓她選擇如此對待她的關係，更甚之成為也同樣這樣對待別人的人。她很難感受到「快樂」，因為從小快樂總被與忘形劃上等號、遭到壓抑，發生好事她就想著會被嫌棄，就像暑假的第一天就想著暑假結束後的考試一樣，對別人的風光也是總會先顧慮隱憂，這一切都是無意識的條件反射。

只要處在關係裡，我們就擺脫不了各種投射。投射經常與當事人的實際無關，而是觀者的主觀。所以我們要做的，不是尋找一個沒有投射的關係（也不存在），而是覺察到披著善意的負能量、覺察被投射後自我的憤怒，才能讓這些他者投射的價值漸漸從你性格中抽離，擺脫投射性認同。這是「憤怒」的好處。或許純如要「找回自己」的路還很長，但是她的潛意識已經幫她開出一條路來。下一次她在感受到無價值感時，可以想想那是否只是別人的想法、不是事實，當她慢慢能區分出雜音之後，才能好好站穩自己、聽見自我肯定的聲音。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航