不只有王船：一年四季的基隆節慶懶人包

二、三月（農曆一月）

平溪天燈節

元宵節是台灣觀光相當重要且著名的節慶之一，每年農曆新年期間都會舉辦慶祝活動。平溪位於距基隆約一小時左右的地方，像很多旅遊書上所寫的那樣，夜晚的天空布滿了十萬到二十萬的天燈漂浮，乘載著人們的夢想與希望，將他們帶到天堂。天燈施放從晚間六點半開始，每小時一次直到九點半結束。

基隆鐵道煙火節

七堵位在基隆河岸旁，每年二月會有煙火節舉辦。這個節慶一開始是發生在元宵節間，位於基隆河兩岸的居民會施放煙火，進行友好的對抗比賽。

其他活動包含鐵道攝影大賽、鐵道文化展覽以及集章活動（兩個章可以兌換一張悠遊卡）。這些活動是為了紀念七堵的地標—日本時代建築，在七堵鐵道文化公園內的舊七堵火車站。

野柳神明淨港文化祭

這是在元宵節期間，台灣在地最特別的節慶之一，為了祈求野柳地區漁人出海的平安，勇者們扛著轎子一起跳入港口。神轎是四方形的木製半開放式箱子，下方有兩根長木棍，能讓二至四個人抬轎。約中午時分，勇者們抬著轎子進行過火儀式。野柳保安宮保存過去的傳統，居民們會提供大量的粽子給神龜祈求新的一年國泰民安。

五月（農曆四月）

蚵殼港迓媽祖

每年農曆四月，你會發現這個不知名卻非常熱鬧的活動：迓關渡媽。根據迓媽祖的傳統，基隆的離島－社寮島（現稱和平島）以及仙洞巖等，都是每年必經的繞境地點，直至最後一站蚵殼港（基隆西定路沿線）。

此外這個慶典也邀請了金山以及野柳的神明一起參加，伴以盛行於基隆的傳統音樂—北管樂團的演奏、舞龍舞獅的表演動感行進。

六月（農曆五月）

端午節

端午節的划龍舟比賽在基隆八斗子漁港非常有名，各界團體們互相爭奪最快到達終點的龍舟冠軍。為了這個節日，隊伍歷經整年的訓練，並且將參賽龍舟細心上色裝飾，以維持鮮豔有活力的樣子。除了划龍舟競賽，這裡也舉辦寫生比賽跟午時立蛋活動，更有歌唱比賽跟舞蹈比賽等讓在地居民同樂。

七月（農曆六月）

和平島王爺遶境

每年農曆六月的十五日是王爺誕辰，此時和平島全島的居民會一同參與王爺誕辰的遶境盛事。煙火、音樂、鞭炮、神將以及各項表演會從中午開始舉行，直到下午四點左右結束，之後還有酬神戲跟晚上的「宴王」。

外木山王爺海上遶境

每年於王爺生日時，在外木山漁村的重要廟宇協安宮，當地漁民會帶王船及數十艘船隻在周邊的港口繞圈，並將銀紙撒入海中以祭拜水鬼，這項儀式象徵將壞運掃除，且迎來下一年的豐收。

西秦王聖誕

在基隆旭川河以西，北管福祿派的子弟團（軒社）叫做聚樂社，以東的西皮派則稱得意堂。在福祿派戲曲神西秦王爺的聖誕時，自港邊城隍廟出發，基隆的福祿派樂團及各組交陪軒社齊聚，鼓陣、北管、精緻的綵牌、繡旗、繞行市街。生日派對結束後，後續便是基隆最大的慶典中元祭的敲鑼開始嚕！

八、九月（農曆七月）

鷄籠（基隆）中元祭

每年農曆七月，基隆會舉辦一系列在全台灣最盛大熱鬧的中元祭。雞籠中元祭持續一整個月，其中最精采的活動包含傳統藝術表演、開龕門、放水燈、普渡等等。雞籠中元祭在每天幾乎皆有不同的活動，但主要科儀是在農曆七月十二至十五日舉行。

十二日主普壇開燈放彩，先舉行道教科儀而後主普壇被點亮為好兄弟照路，也點亮了整個城市。

十四日傍晚舉辦一場在市區的大規模遊行，其中包含許多表演以及慶祝活動，為後面的放水燈作準備。在遊行之後，在基隆望海巷人們點燃水燈頭並向外飄放，為水上孤魂照路，招引至島上共享普渡。

十五日晚上在主普壇會舉行公眾普渡（公普）以及跳鍾馗的科儀，除了公普外，家家戶戶都能在自家進行私普。各式祭品以及食物是為了確保好兄弟們能夠滿足，而不會再返回家中，隨著儀式進行，燒銀紙的環節也不可少。在午夜時分舉行跳鍾馗（除煞之神-為了保護眾生免於邪靈迫害）儀式，請好兄弟回陰間使他們不要打擾生靈。

十月（農曆八月）

城隍日巡與夜巡

中元祭後的農曆八月，城隍夜巡則是另一個基隆街仔的重頭戲。因為七月鬼門關後，專司人間善惡的城隍爺還是非常有責任感的請基隆的好兄弟回去另一個世界，於是城隍爺及七爺、八爺等便進行「暗訪」，夜間繞境儀式為雞籠城隍文化祭之一大特色，一般多在城隍爺生日的前一兩個晚上舉辨（城隍也好忙）。

經歷悠長的歷史，雨都基隆孕育出許多獨特的傳統節慶，大部分的節慶都依農曆日期舉辦，所以每年舉辦的國曆日期皆不相同，一起體驗這些熱鬧獨特的基隆文化吧！

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本文獲雨都漫步授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航